Il y a environ un an était sorti un livre d'analyse sur l'épidémie du COVID : COVID-19 Et si nous illustrions et analysions cette épidémie de Coronavirus ? (Inconnu Soldat, éditions des Sans-voix). Ce livre était gratuit et j'en avais fait un résumé. Un an après voici la suite : COVID-19 Hommage(s) à la France et aux Français par Albert Scientis (éditions des Sans-voix)

Le premier texte émettait des hypothèses à l'opposé de ce qu'il se disait de manière générale. Quelques exemples des hypothèses émises : si l'Allemagne avait moins de morts par habitant ce n'était certainement pas dû à la fumeuse théorie du plus grand nombre de lits de réanimation, ni au soi disant tests massifs. Certains pays avaient moins de morts en grande partie car c'étaient des îles, ou parce que la contamination initiale était faible ou très faible.

Contrairement aux affirmations générales, la France avait réalisé des exploits (mobilisation très forte, reconversion d'industries, augmentaion de façon extraordinaire du nombre de lits de réanimation, qui n'ont jamais manqué, transferts de patients, déploiement financier inédit, aides massives (140 milliards d'euros) et un nombre considérable d'actions concomittantes qui ont été ignorées, dénigrées). Tout ce qui a été fait n'a eu de cesse d'être deglingué avec des arguments qui s'opposaient. Chaque affirmation fallacieuse qui était démentie par les faits se trouvait être remplacée par une autre qui à nouveau était démentie. On a vu cette attitude d'élus, de journalistes d'experts perdurer. Un autre exmple frappant dont parle ce livre est celui de la vaccination. Il y a eu six étapes successives avec six objectifs. Avant chaque, oui avant chaque objectif ce n'était que ricannements et déclarations péremptoires que jamais, jamais les objectifs ne seraient atteints. Après chaque objectif atteint ce fut, apès une minimisation de la réussite bien sûr, une descente en règle de l'objectif suivant. Ce fut par exemple AstraZeneca qui ne serait pas en quantité suffisante, puis qui faisait peur, puis on a découvert un plafond de verre. Que chaque objectif fût atteint - ce que tout le monde pouvait constater - n'a jamais empêché ceux qui se trompaient de prédire à nouveau l'échec. Vous trouverez ci-dessous un graphique tiré du livre qui démontre que la France a été tout simplement au taquet de la vaccination jusqu'à mi juin. On y voit les doses réceptionnées et les doses injectées. On ne peut pas faire mieux. L'écart qui se trouve entre les deux ne correspnd qu'aux pertes (environ 5 %), pertes inévitables, et aux réserves pour la seconde dose. Ce simple graphique aurait dû faire taire les contempteurs qui déclaraient chaque semaine qu'il était impossible de prendre rendez-vous, que c'était un fiasco etc. Comment est-il possible devant une telle évidence, celle que la France était au taquet, vouloir prouver le contraire ? Et en plus être cru par la majorité de la population. C'est trout simpement hallucinant.

Ce livre a vu par la seconde vague ses théories confirmées. On a vu qu'un temps l'Allemagne, si mise en avant, a eu autant de morts par habitant que la France partant pourtant d'un niveau infiniment plus bas (moins d'un quart de contaminations initiales). On a vu des pays comme le Portugal, la Hongrie, l'Autriche qui se gaussaient de la France (à laquelle on les montrait en exemple pour lui faire honte) recevoir une seconde vague extrêmement mortelle. Afin de comprendre l'exploit de la France l'auteur a fait un tableau de la position de la France au sein de l'Europe après la première vague, les deux vagues confondues, la seconde vague et enfin la progression de la mortablité entre les deux vagues. Alors qu'après la première vague la France se situe en 6ème position, elle recule vers la 19è place au général mais 24è en matière de progression. Et si on considère les chiffres de la surmortalité (non ceux déclarés car on sait qu'au moins trois pays sur-déclarent leurs morts : la Belgique, la Suède et la France, quand des pays sous-déclarent leurs morts : l'Italie, l'Epagne, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas) alors avec cette surmortalité constatée la France tombe aux 24è et 32è rang. Ces simples chiffres démontrent toute l'injustice dont la France a été agonie, l'exploit qu'elle a réalisé. Ces chiffes démontrent que l'auteur qui en avait analysé les causes il y a un an avait raison et, donc, qu'avec une analyse non biaisée on pouvait voir juste. Mais cette année écoulée fut une année de destruction, d'informations faussées, de parti pris, d'accusations honteuses et fausses.

Ce livre de près de 390 pages, ce livre d'analyse à partir de dizaines de milliers de chiffres de centaines d'articles de presse généaliste, spécialiste ou scientifique aborde aussi la vaccination au Chili et en Hongrie, au Royaume-Uni, le scandale AstraZeneca, l'immense responsabilité de la Chine, les politiques diplomatico-vaccinales de la Russie et de la Chine, les populismes dévastateurs et en fin de compte mortels comme le Brésil.

En somme ce livre prouve que les hypothèses émises étaient les bonnes car, si l'on peut toujours essayer de faire dire beaucoup aux chiffres, lorsque l'on passe de la 6ème place de mortalité par habitant à la 19ème, ils sont parlants d'eux-mêmes et même la mauvaise foi la plus lourde ne pourra contrer ce qu'ils prouvent à savoir : qu'en première vague la France a été confrontée à une contamination massive, occulte et a réussi un exploit et ensuite quand les autres pays, montrés à tort en exemple comme excellent élève, ont été confrontés à la seconde vague, partant pourtant de plus bas, ont été totalement débordés et ont fait infiniment pire que la France.

COVID-19 Hommage(s) à la France et aux Français

Albert Scientis Editions des Sans-voix

389 pages 17,41 € format papier et 9,50 € format électronique

