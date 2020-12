Covid-19 : inquiétudes en Allemagne...

En 1942, on vous aurait dit : les allemands emmènent tous les juifs dans des camps de concentration, sans oublier les Tziganes, les font travailler et les exterminent dans des chambres à gaz, tous les bons mougeons de France et de Navarre et de ce site vous auraient répondu :’Non, c’est pas possible. Ils ne feraient quand même pas celà. C’est impossible". Aujourd’hui vous êtes classés complotistes. Et celà s’est passé. Ils avaient à la limite une excuse, c’est qu’aucune information ne perçait.

Aujourd’hui, avec Internet, les gens peuvent s’informer par les paroles et les écrits de ceux là mêmes qui veulent faire la même chose, pas forcément avec les Juifs mais avec toutes les personnes improductives quelque soit leur âge. Qu’est-ce qu’ils ont dit Lagarde, Gates, Attali et tous les nazis mondialistes. Ils ne s’en cachent même pas. Plus c’est gros, plus ca passe (Goebbels).

Le Covid est là pour faire le grand reset. Ils ont la part belle avec tous les lâches que l’on voit et qui préfère se soumettre sans réfléchir.

L’Allemagne,les Pays-Bas reconfinent. En France, la 3eme vague est prévue-que d’extra-lucides et il va se passer des choses, probablement au 1er trimestre 2021.

Le programme se déroule sans gros problèmes sauf Trump aux Etats-Unis.

Les opposants sont déjà internés comme Fourtillan, comme dans l’ex-URSS-Les réseaux sociaux seront coupés, comme en Chine. Les Européens n’auront que ce qu’ils méritent