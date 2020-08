Covid-19 : laisser les jeunes se contaminer entre eux ?

Je lis ceci : « C’est là un message de déresponsabilisation envers les jeunes, alors que chaque citoyen doit être responsable. »





Une négation absolue de ce que connait la science sur la transmission des virus respiratoires et de leur saisonnalité.

« Etre responsable » c’est comprendre le mode de transmission du virus et non écouter sur les médias aux ordres de fausses informations.







Un article totalement irresponsable. A suivre, des sources, que ne cite pas Rosemar, et, pour cause, elle ne connait strictement rien au sujet. Le problème n’étant pas de « ne pas connaitre » mais d’écrire un article sur la base d’une non connaissance de ce sujet.

https://lesakerfrancophone.fr/mortalite-toutes-causes-confondues-pendant-la-covid-19







— Les masques sont inutiles puisque les virus respiratoires se transmettent sous forme de particules aérosols.

— Les gestes barrières sont inutiles puisque les virus respiratoires se transmettent sous forme de particules aérosols.

— Les gels désinfectants sont inutiles puisque les virus respiratoires se transmettent sous forme de particules aérosols.

— C’est une hérésie de penser pouvoir lutter contre un virus respiratoire par le port d’un masque, de gestes barrières ou de gel. C’est irrationnel.





https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY





Halte aux fausses informations, à la propagande et aux manipulations par la création fictive d’un climat anxiogène ! Halte au gouvernement de la peur !



En hiver l’humidité « absolue » de l’air est très basse et favorise la maintien en suspension de particules aérosols. En été, l’humidité absolue est très haute et précipite au sol les particules aérosols. Il n’y a pas de transmission virale durant les périodes estivales dans les pays continentaux pour des raisons « physiques », parce que les virus ne peuvent plus être transportés par les particules aérosols.





https://energieplus-lesite.be/theories/enveloppe9/proprietes-materiaux/grandeurs-hygrometriques/



https://www.abcclim.net/le-diagramme-carrier.html







Les virus et les bactéries co-existent avec les être humains depuis la nuit des temps. Le système immunitaire de l’être humain sait combattre ces virus et bactéries. Les personnes malades, présentant un système immunitaire affaibli, sont les principales victimes des virus, comme c’est le cas pour le covid19 mais aussi pour tous les autres virus respiratoires saisonniers.





Pour lutter efficacement que les virus respiratoires, il faut renforcer son système immunitaire et faire en sorte de ne pas l’affaiblir pour une mauvaise alimentation.





https://www.irsn.fr/EN/Research/publications-documentation/Publications/DSU/SERAC/Documents/132_CFA21_laborde.pdf