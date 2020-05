Covid 19 : le confinement nous a volé notre printemps !

Le coronavirus nous a volé notre printemps, et peut-être bien notre été !!! Que de questions, de réponses évasives, voire erronées, et d’incompréhension à son sujet depuis le début de l’année !

Au commencement, on apprend en janvier qu’un nouveau virus sévit en Chine. Les médias français en parlent comme ci ce virus ne pouvait nous atteindre, idem pour notre gouvernement ! On voit avec stupeur des images à la TV d’hôpitaux mobiles qui ont été montés à toute vitesse en Chine, et que le confinement est strict dans la ville de Wuhan, foyer de l’épidémie. En février rien ne change dans notre pays, toujours pas d’action de la part de notre gouvernement, pourtant, le 15 on apprend qu’il y a une première victime du coronavirus dans notre pays, un touriste chinois ! Mais aucune restriction ! Les rassemblements divers continuent, les activités continuent comme ci de rien n’était, pas de masque nulle part, pas de conseils, pas d’obligations, pas de précautions prises, et cela jusque le 15 mars, où nos politicards laissent même se faire le premier tour des élections ! Cela prouve que nous sommes dirigés par des incapables, à moins que ! A moins que la propagation de ce virus fut voulu ! Quelle aubaine ! Plus de mouvements de contestation nulle part, dans aucun secteur ! Finis les gilets jaunes et leurs revendications, terminées les grèves de la SNCF et autres secteurs…

Et puis, le 17 mars, subitement on nous confine ! Pas question de faire le moindre pas sans justificatif. On ne peut se balader nulle part ! Mais on peut toujours acheter du vin par exemple (le vin c’est bon, ça fait oublier à haute dose !), mais pas de livres, car les librairies sont aussi confinées ! (mais les géants (ces multinationales qui nous gouvernent réellement) ont la dent longue, comme Amazon, et peuvent continuer à vendre, même des livres !) ! Ah ces multis qui ne souffrent pas du corona, l’inverse pour bien des commerces, artisans, indépendants, artistes de tout poil, où nombre d’entre eux vont déposer le bilan. Mais notre bon gouvernement annonce que les banques pourront accorder « généreusement », un prêt à toute société en perdition, oui un prêt, il faudra donc que ces emprunteurs remboursent ! Mais avec quoi ? 2 ou 3 mois, voire plus pour les artistes, sans rentrée d’argent, ce n’est pas çà qu’ils veulent, mais c’est reprendre leur activité au plus vite. Et à qui profitent ces prêts ? Aux banques !

Parlons des masques aussi. Que nenni pour la population au 17/03, ni tests ! Mais le 11 mai, pour le déconfinement, on est dans l’obligation d’en porter un pour nombre d’entre nous dans diverses situations !

Je résume : avant le 17/03, pas de frontières fermées, pas de précaution prise, pas de masques, ni tests, le 17 mars on bascule dans le confinement, des millions de personnes se retrouvent chez eux, l’État dit qu’il va prendre en charge, et indemniser nombre de foyers ! Mais avec quel argent ? Ces dernières décennies les différents gouvernements n’ont cessé de réduire du personnel dans la santé, les transports, les administrations, etc,,, « Ils » ont réduit des budgets dans beaucoup de secteurs (sauf leurs salaires qui eux ont grimpés), « Ils » ont laissé faire la délocalisation, et maintenant « ils » vont trouver des milliards pour indemniser ! Mais comment ? Une botte secrète ?

Je me pose une question ? A qui profite ce virus ? Cette pandémie qui lorsque l’on regarde les chiffres journaliers de la totalité des décès en France, sont approximatifs à ceux de 2019 à la même époque, c’est à dire environ plus ou moins 1700 par jour, ce qui fait 600 000 par an (2019, pour environ 850 000 naissances). Attention je ne conteste pas les décès liés au coronavirus, mais les chiffres sont les chiffres ! Paix aux âmes, à tous celles et ceux qui ont succombé à ce virus !

Une autre remarque : à la TV, à la radio, X fois par jour on nous sermonne le spot « coronavirus, si vous avez……... » flash dans lequel on indique que le corona peut s’infiltrer par la bouche, le nez mais aussi les yeux ! Mais le masque qui ne couvre pas les yeux, serait-il suffisant ?

Au fait, je n’ai pas entendu, que peut-être, hormis les mesures d’hygiène dites et redites, il aurait été préférable de booster notre système immunitaire ! Avec des compléments de plantes, par exemple l’échinacée, (demander conseils à vos naturopathes, ou à vos médecins) ou avec de la vitamine C et D !!! Rien de ce genre n’a été dit ! Mais l’an prochain, on verra se profiler un nouveau vaccin, qui n’aura pas fait ses preuves, et qui sera fortement conseillé ! Les labos sont les rois du monde, et les vrais gouvernants.

Dernière interrogation : où sont passés les sans abris, les réfugiés ? les médias ont évité la question, et le gouvernement aussi.

Le 7 mai notre premier ministre fait son discours pour le déconfinement, on voit à la TV défiler quelques ministres, sans charisme, sans grande conviction, des « enfants » qui récitent leurs leçons, en ne les comprenant point !

Et le déconfinement se pointe avec ses interdits, ses obligations, des enfants pourront retourner à l’école, mais avec des masques, mettre des masques aux petits, alors que les enfants ne sont pas malades et non réceptifs à ce virus ! Vous avez dit « bizarre », comme c’est étrange !

Durant 2 mois on nous a assommés avec le corona, tout a été dit, rabâché, sauf peut-être la vérité ! La cause ? Une chauve-souris ? Un pangolin ? En principe les virus ne franchissent pas la barrière des espèces, sauf si il y a manipulation de la part des humains ! « On » a dit aussi que le corona provenait d’une fuite de laboratoire à Wuhan ! Pourquoi pas !

Cette propagation mondiale de ce virus, m’a fait penser à la fameuse griippe A ( H1N1), tant redoutée par notre pays en 2009, cette soi-disant pandémie et à ce vaccin qui a été un fiasco !

Ci-après, passage de mon livre concernant la grippe A(H1N1) de 2009 en France. L’origine de cette soi-disant pandémie provenait du Mexique, de La Gloria :

« Après enquête à La Gloria, lieu de la pandémie en avril 2009, il s’est avéré que dans la région voisine existaient des élevages intensifs de volailles, et qu’une épidémie de grippe aviaire s’était déclarée en septembre 2008, épidémie qui n’a pas été révélée, pour ne pas « freiner » les exportations mexicaines. La proximité d’élevages intensifs de volailles et de porcs augmente les risques de combinaison virale et l’émergence de nouvelles souches virulentes de grippe. (C'est ce qui est arrivé, et un nouveau virus : la grippe A (H1N1)). (...)

Pendant des mois les médias nous ont saturés avec l’affaire, grippe A (H1N1), mais sans jamais parler de la véritable cause, de cette promiscuité qui règne dans les grands élevages industriels. De ce que les porcs ou les volailles mangent, de la mauvaise qualité de la nourriture, de leur vie sur des surfaces réduites, sans herbe, sans jamais voir le ciel, où les vaccins et antibiotiques sont de rigueur accélérant l’évolution d’une grippe aviaire ou porcine, où les conditions insalubres et le surpeuplement permettent au virus de se combiner. Non, jamais l’élevage intensif n’a été remis en question. Ni par les médias, ni par les politiques, ni même pas certaines ONG ! » Quoi qu’il en soit le « virus » a passé nos frontières et « La France a dépensé un budget énorme, 94 millions de doses, pour une population de 65 millions d’habitants. (…). Une polémique surgit et divise les Français. D’un côté, ceux qui refusent ce nouveau vaccin créé en urgence, non testé correctement, et qui n’a pas fait ses preuves ; de l’autre, ceux qui font confiance. (….) Seulement 5,7 millions de citoyens, soit 8 %, acceptent de se faire vacciner. Par la suite, environ 2 600 cas d’effets indésirables plus ou moins graves sont signalés, sans que l’on sache s’ils sont directement liés à la vaccination. (...) La grippe A (H1N1) s’est avérée largement moins virulente et dangereuse que prévu. (...) En mars 2010, une commission parlementaire chiffrait l’addition finale à 365 millions d’euros. Le coût total de la campagne – personnels, équipements, communication… – a été évalué à 668 millions.(...) En août 2010, selon le ministère de la Santé, 312 décès étaient directement liés à ce virus (source : Ouest france.fr)… »

En attendant, la disparition de ce coronavirus, les Français ont redécouvert le local. Acheter localement, produire local, c’est un bon point, et peut-être aussi le mot « solidarité » !

Pour finir, je tiens à remercier tous les soignants dévoués aux malades ! Bravo ! En espérant que le corona ne nous vole pas aussi notre été ?