Covid-19 - Le gouvernement accusé d’infantiliser les Français

@Francis



« Suis-je le seul ? »

Le « must » a été sans conteste l’interpellation des membres de l’ONU par Sainte Greta (adoubée à Davos !), mais — séquelle d’une ou deux générations d’enfants-rois (?) — la technique de propagande publicitaire, politique ou maintenant sanitair, consistant à inverser les rôles en recourant à un-e enfant ou un-e « ado » pour rééduquer l’adulte et le remettre « à sa place » est de plus en plus largement répandue.

Dans un monde dirigé par de très puissants « adulescents » — Bill Gates, Marc Zuckerberg, ..., notre petit Monarc, ... — et remodelé à l’aune de leurs fantasmes de toute puissance, rien que de bien « normal » !

Moi aussi, çà me fait « gerber » à chaque fois !