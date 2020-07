Covid-19 : le laxisme français...

la zombification,n’avance plus masquée,et c’est un des effets kiss covid,Z nation.....monde de fous,les masques tombe

en cette soirée si propice,permets-moi,

en lieu et place de sobriquet,

de suggérer la personnalité du protagoniste.

pauvre vétéran du vaudeville, successivement voyou et victime

via les vicissitudes de la vie.

Ce visage, non pas un vil vernis de vanité,

est un vestige de la vox populividée, volatilisée.

En revanche,cette vieille vexation

s’est vivifiée et se voue à vaincre la vénale

et virulente vermine visant le vice

et la vorace violation de la volonté !

Seul verdict valable : La vengeance.

Une vendetta,

un vœu non vain,

car sa valeur et sa véracité

valideront vite les vigilants et vertueux.

Vrai, cette vichyssoise verbale

vire verbeuse,

je finirai donc

en me disant fort honoré