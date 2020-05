Covid 19. Manipulations génétiques ou pas ?

"Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouvent la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne s'aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices." Discours de la servitude volontaire (1576) de Etienne de La Boétie

De la relativité...En temps de Crise

Ce n'est pas Edgar Morin qui me contredira, notre monde contemporain est complexe. Encore plus dans ces dernières décennies car sa structure même est traversée par de puissantes ondes sismiques annonciatrices de changements brutaux. On parle beaucoup d'effondrements, de Crises, d'impasses et de nécessaires Transitions climatiques, sociales ou écologiques.

Comme toujours, dans ces périodes de ruptures subies, les analyses et les modèles proposées recouvrent un large spectre du "Business as usual" jusqu'aux " paléo-chasseurs-cueilleurs" en passant par toutes les nuances de la sobriété heureuse ou du transhumanisme circulaire.

Les systèmes dominants en place dans les différentes régions du globe prônent chacun les options les plus compatibles avec leur perpétuation éventuellement assortie d'une transition écologique marginale non contraignante. Le modèle libéral occidental excelle dans le débat démocratique ouvert, voire contradictoire, sur le choix d'une alternative pour le futur mais l'inertie du pouvoir économique réel fait que les fameuses transitions n'évoluent guère. L'opinon publique dénonce ainsi régulièrement le poids des divers lobbies à l'ouvrage : Big Pharma, Industries fossiles, pétrolières, Agrochimie, Finance, Grandes surfaces, Administration, Millefeuilles territorial...

Tout s'accélère en temps de Crise lorsque l’Économie, la Finance, paradoxalement, ralentissent, titubent. Ce bel ordonnancement si chèrement vendu dans les médias qu'il finance par ailleurs montre ses faiblesses et ses limites. Le débat sur les Réformes à mener se fait alors plus âpre, plus radical ; les tensions géopolitiques s'exacerbent. Le système médiatique dominant sort ses griffes et s'ingénie à discréditer, ostraciser le discours de ses opposants.

Ainsi, les Attentats du 9/11 puis la Crise financière et bancaire de 2008 ont-ils fait resurgir les épouvantails tutélaires du bon bourgeois père de famille : terrorisme, populisme et complotisme. L'élection de Trump en 2017 a renforcé encore cet ostracisme. Les médias dominants ont ainsi instauré un véritable combat contre "les fake news" et un dispositif de contrôle de l'info orthodoxe curieusement nommé "check news". Le journal "Le Monde" va même jusqu'à créer le "Decodex", lointain souvenir de la congrégation de l'Index aux temps de l'Inquisition !

En cette fin d'année 2019 le monde baigne déjà dans une atmosphère tendue. La France, entre Gilets Jaunes et réformes austéritaires antisociales sur le travail, le chômage, les retraites, connait une profonde division entre les classes populaires et les franges hautes de sa classe moyenne urbaine. Les tensions géopolitiques sont fortes entre l'OTAN d'une part et le groupe Russie-Chine-Iran d'autre part. On n'a jamais autant parlé dans les médias de collapsologie.

Covid 19... Colère, Peur et Rumeurs. Lorsque l'épidémie apparait en Chine, à Wuhan, en fin d'année 2019, l'évènement ne fait pas trop la une des médias. La Ministre de la Santé se veut rassurante et affirme que le virus ne peut pas venir chez nous. Les médias nous parlent d'une contagion apparue sur un marché humide où se côtoient des animaux sauvages dont les chinois seraient friands, chauves-souris, pangolins, serpents. On pense que le mal restera en Asie comme le SRAS de 2003. On avait bien vu circuler à cette époque quelques rumeurs sur un virus trafiqué sorti d'un laboratoire mais, comme l'épidémie n'a pas pris d'ampleur, elles sont restées sans suite.

Mais en janvier 2020 l'épidémie s'étend et devient massive dans la province de Wuhan. On découvre que le virus est nouveau, plus contagieux que le SARS 2003, potentiellement létal mais moins souvent. On voit apparaître à ce moment quelques publications sur l'origine du virus entre la chauve-souris et le pangolin ; quelques scientifiques parlent même d'un virus chimère c'est à dire fabriqué. Deux scientifiques indiens évoquent même une recherche pour un virus porteur, vaccin contre le VIH. Toutes ces hypothèses sont démenties largement par la communauté scientifique et je ne m'y intéressais pas vraiment.

Courant février l'épidémie monte en puissance et commence à toucher durement l'Italie. Les images de la crise sanitaire pénètrent peu à peu les écrans et l'inquiétude gagne ! Les craintes d'un futur incertain menacé par des chaos climatiques, écologiques ou sociaux laissent place à des préoccupations immédiates de sécurité sanitaire. D'autant plus qu'au fur et à mesure que la menace se précise en France, on ne peut que constater les carences et l'état d'impréparation du gouvernement.

Vers la fin février, je découvre incidemment dans un site de géopolitique canadien que la ville chinoise de Wuhan, point de départ de l'épidémie, avait abrité les Jeux mondiaux militaires du 18 au 27 octobre 2019 regroupant 110 pays et des milliers de participants. Au même moment la Fondation Bill et Melinda Gates avait organisé à New York une réunion internationale Event 201 présentant une simulation d'une pandémie dévastatrice à coronavirus commençant en Amérique latine. On ne peut qu'être impressionné par la valeur prédictive de cette simulation !

Ce qui m'a surpris alors c'est le fait que dans le vacarme médiatique ambiant ces deux informations restent totalement ignorées par les médias de masse. Sans doute craignaient-ils que ces deux infos ne fassent l'objet de théories complotistes. J'en ai parlé autour de moi simplement pour remarquer la singulière synchronicité de ces deux évènement avec la crise sanitaire.