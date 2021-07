Covid-19 : Master of Coronavirus

Le Coronavirus fait partie de nos vies depuis maintenant 18 mois, et malgré le lot de désagréments et de perturbations de notre vie quotidienne, ce virus a tout de même permis de révéler une espèce étrange jusque-là inconnue du grand public, à savoir les médecins de plateaux.

Si de nombreux scientifiques ont expliqué que cette espèce n’est pas vraiment nouvelle et qu’elle était jusque-là connue que sous le nom de « Médecins de bistrot », toutes les études montrent que cette espèce a été chassée de son environnement naturel lors de la fermeture des bars, et qu’ils ont naturellement choisi les plateaux TV comme nouvel habitat.

Bien sûr, les médias auraient pu refuser de les abriter pendant la crise, mais cette espèce est particulièrement craintive, et cela la rend d’autant plus agressive. Nous ne pouvons plus compter en effet le nombre de fois où les membres de cette communauté se sont invectivés sur les plateaux, ni les crises d’hystérie de certains d’entre eux, envahis par la peur.

Pour les citoyens qui savent rester raisonnables et garder leur sang-froid, il ne viendrait pas à l’idée de prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste pour un examen gynécologique, ni chez un dermatologique pour soigner un abcès dentaire. Ce genre de considération n’a pas court chez les médecins de plateaux, des virologues critiquant des réanimateurs, des réanimateurs aboyant sur des infectiologues, des épidémiologistes se moquant des généralistes, tout ceci dans le plus grand mépris des spécialités de chacun.

Si ces combats quotidiens parmi les membres de l’espèce pouvaient parfois s’avérer distrayants, l’évolution naturelle des choses a inéluctablement permis l’apparition d’un membre dominant. De la même façon que le monde du spectacle a toujours besoin d’un Master of Ceremony, le monde médical avait besoin d’un Master of Coronavirus, celui qui est partout et méprise tout le monde alors qu’il n’a aucune compétence dans le domaine, vous l’avez bien sûr tous deviné, je veux parler de Gilbert Deray, le grand MC Gilbert.

MC Gilbert fait partie de l’espèce des Médecins de plateaux, branche des Médicalus Hospitalus, sous-branche des Néphrologus, à savoir un spécialiste des reins donc à des kilomètres du problème sanitaire auquel nous sommes confontés, même si ça ne l’empêche pas de l’ouvrir. Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, il nous est impossible de zapper sans tomber sur sa face de Carême qui montre de façon évidente que quelqu’un lui a piqué ses chocos BN dans les loges. MC Gilbert étant un être exceptionnel, omniscient et omnipotent, de ceux que l'on ne voie que tous les 100 ans, et personne ne serait d’ailleurs surpris de le voir aligné au 100m aux JO de Tokyo, à la tribune de la prochaine conférence sur le climat, ou dans le Meilleur Pâtissier pour prodiguer des conseils sur la tarte au citron.

Alors, quand je vois tous ces gens qui manifestent dans la rue alors qu’ils ont la chance d’avoir un tel homme en France, je me dis que les citoyens sont bien ingrats. Quand votre ophtalmo ou votre gynéco vous donnera un rendez-vous pour dans 6 mois, ou quand votre chauffe-eau donnera des signes de faiblesse, vous serez bien content de trouver MC Gilbert pour vous donner un rendez-vous plus rapide ou pour remplacer un artisan confiné, sa présence récurrente sur les plateaux montrant clairement qu’il n’a pas grand-chose à faire de ses journées. J’en appelle donc au WWF pour qu’il rajoute MC Gilbert dans la convention de Washington sur les espèces protégées car c’est le dernier encore connu, et je supplie le gouvernement de mettre son projet de Pass sanitaire au second plan pour s’occuper en priorité du confinement de MC Gilbert afin d’assurer sa survie.

Il y a certaines maladies qui ne se soignent pas. Pour tout le reste, il y a MC Gilbert.