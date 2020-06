COVID-19, mise à jour majeure

Tiens les complotistes sont de sortie.

L’histoire du confinement qui ferait plus de morts est totalement bidon partir de chiffres partiels et arrêtés dans le temps. La Suède qui n’a pas fait de confinement est en train de dépasser tous le pays en nombre de morts par habitant et a trois fois plus de morts que les pays nordiques avoisinants. Le Royaume-Uni, New York et surtout le Brésil qui ont refusé au début le confinement ou qui continuent à le refuser font le plus de morts par habitant. Inverser les faits est la pratique courante des complotistes. Le confinement ne peut en aucun cas arrêter la pandémie d’un coup mais peut la ralentir. C’est ce qu’il s’est passé.

L’histoire des hôpitaux qui ont refusé les malades est une légende. Ont été reportées les opérations non essentielles. Une personne proche de moi qui est atteinte d’un cancer du sein a pu suivre toute sa chimiothérapie et les premières séances de radiothérapies pendant le confinement (ce sera terminé début juillet) ni un rdv médical ni une séance n’a été annulé ou reporté. Son fils qui a eu une péritonite a été opéré en urgence. Et c’est le cas de toutes les maladies graves. Si certains malades ne sont pas allés consulter c’est de leur responsabilité et non du manque de places. Les médecins se sont plaints d’avoir moins de patients. Les services de réanimation sont montés à 10.500 lits or il n’y a eu qu’un peu plus de 7.200 malades du COVID lors du pic dans ces services laissant plus de 3.000 places pour les autres cas.

Quant à l’argument médaille d’or de la stupidité on va la donner à celui qui dit d’avoir confiné pour camoufler la crise économique. Il est digne de celui qui se met dans la mer pour éviter de se mouiller quand il pleut (Gribouille). Détruire massivement de la richesse pure cacher une crise économique, j’avoue que là il fallait l’inventer celle-là.

La différence avec la grippe se situe à de très nombreux poins : pas de vaccin, une détérioration beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde des patients, des atteintes immunologiques, cardiaques, vasculaires, sanguines, cérébrales qui n’existent pas avec la grippe. Le monde a choisi d’éviter le double de morts potentiels avec en corollaire une grave crise économique. Il aurait pu accepter et éviter la crise. Si effectivement il y aura moins de morts que la grippe de 1968, à l’époque la mort par la grippe n’avait pas la même signification et le confinement a empêché que ce nombre soit doublé ou triplé.

C’est affolant de voir que ceux qui habituellement s’en prennent à la prédominance de l’économie sur la vie et qui trouvent encore le moyen d’inverser la réalité pour critiquer ce sytème alors que justement la vie a été préférée à l’économie. Mais il est vrai que l’honnêteté intellectuelle et la cohérence n’ont aucun rapport avec l’idéologie et le dogmatisme.