Covid-19 : New-York en situation de crise, les chiffres suspects de la France et sa « létalité » la plus élevée au monde…

Cinquième volet de cette analyse de l’évolution de la contamination. Au 19 avril il y aurait au total dans le monde à 2,355 millions de contaminés et 162.000 décès.



Les sources

L’organisation mondiale de la santé édite chaque jour un rapport sur le nombre total de cas de contamination relevé dans les pays qui fournissent des statistiques et le nombre de morts attribués au Covid-19[1]. Ces chiffres sont édités avec un jour de retard. L’Agence Européenne de Sante (ECDC)[2] édite également ces mêmes statistiques mais le jour même. Parfois ceux du dernier jours sont fournis par l’université américaine John Hopkins qui édite une carte interactive de la contamination mondiale[3]. La quasi-totalité des chiffres qui sont fournis par les chaines de télévision proviennent de l’Université John Hopkins. Quelquefois ceux-ci sont « surévalués » par rapport aux chiffres fournis par les organismes gouvernementaux et l’OMS. Je consulte également le Center for Desease Control and Prevention (CDC) qui fait le point chaque jour sur la progression du virus aux USA[4]. Et enfin le site DXY qui fait le point sur la contamination de l’ensemble des pays dans le monde..



La bataille des chiffres et les chiffres suspects de la France

Concernant la France, les chiffres donnés par les différents organismes qui collectent les contaminés sont de plus en plus suspects. La différence porte sur les contaminés et beaucoup moins sur les décès. Les chiffres des contaminés français donnés à l’OMS (WHO) ou l’Agence Européenne de Santé (ECDC) et ceux donnés par l’Université John Hopkins qui est pour beaucoup la référence, sont étonnamment différents.

Au 17 avril, pour la France, l’écart entre les chiffres de l’université John Hopkins et ceux de l’ECDC ou de l’OMS (qui sont approchants) étaient de +38.000 contaminés et + 780 décès. L’université John Hopkins donnait 147.120 contaminés et L’ECDC le chiffre de 108.840 contaminés ?!...

Pour les autres pays, la différence était beaucoup plus limitée : L’université J.H. donnait + 7120 contaminés pour les USA et +1290 décès. Elle donnait + 3500 contaminés pour l’Italie et + 500 décès .Elle donnait enfin + 480 décès pour l’Espagne. Les chiffres des autres pays étaient sensiblement égaux.



Si on peut penser que cette différence – pour certains pays - peut s’expliquer par la non communication du chiffre d’un jour (ce qui arrive régulièrement), en ce qui concerne la France, une différence de 38.000 contaminés correspond au nombre cumulé des contaminés de 10 jours. On est loin de l’oubli d’un jour.

On peut donc s’interroger sur cette différence d’autant que la communication du gouvernement n’a pas été jusqu’à présent d’une grande clarté.

La conséquence la plus marquante de cette différence (si on respecte les chiffres des organismes officiels (ECDC ou OMS) serait pour la France un ratio de « létalité », c’est-à-dire le rapport entre le nombre de décès attribués au covid-19 et le nombre de personnes contaminées le plus élevé au monde avec 16,5 décès pour 100 personnes contaminées.

En revanche, avec les chiffres de contaminés de l’université John Hopkins bien supérieurs (et j’aurais plutôt tendance à les croire eux), ce ratio serait plus bas à 12,7% (12,7 décès pour 100 contaminés), en 4ème position après la Belgique (14,3% dont la mortalité a beaucoup monté), le Royaume Uni (13,3% même constat) et l’Italie (13,2% qui au contraire est en régression).



Chiffres établis sur les résultats de ces pays du 1 mars au 17 avril 2020

En France, nous continuons à payer le prix d’un amoncellements d’erreurs incroyables effectués par le gouvernement dans la gestion de cette crise marquée par l’impossibilité des français de se protéger (absence de masques et de gels) et par les déclarations aberrantes du gouvernement à ce sujet, par l’absence de détection massive comme ont pu le faire la Corée, le Japon et l’Allemagne qui ont de bons résultats de mortalité, par l’autorisation aberrantes d’évènements massifs juste avant le confinement (Match de football avec l’Italie, manifestations autorisées, et évidemment élections,…), et enfin par la décision de ne pas soigner en amont les personnes contaminées ce qui aura pour conséquence l’aggravation fulgurante de la mortalité.

Si nous n’avons plus 4000 contaminés par jours comme vers le 10 avril, depuis 4 jours les chiffres se stabilises à environ 2600 contaminés par 24h et environ 700 décès.



Mais ce qui caractérise toujours l’Europe (d’autant que les chiffres communiqués soient exacts) est que si la contamination est élevée dans presque tous les pays, en revanche les conséquences en termes de mortalité peuvent être très différentes d’un pays à l’autre.

La France a aujourd’hui un ratio mortalité/contamination de 16,5%, soit une des létalités les plus élevés au monde. La Belgique suit avec un ratio de 13,4% et l’Angleterre est toute proche avec 13,3%%. A l’inverse, l’Allemagne malgré ses presque 140.000 contaminés à un ratio de 3%, un des meilleurs ratio proche de celui du Japon ou de celui de la Corée du Sud.



Les proportions de contamination et de décès

La contamination par millions d’habitants (Ces chiffres sont établis du 1 mars au 17 avril )

Si en nombre de contaminés, les USA sont très largement au-dessus de tous les autres pays, avec 735.000 contaminés confirmés sur 330 millions d’habitants, ils ne représentent pas la même proportion que 84.000 contaminés en Chine sur une population de 1 milliard 440 millions d’habitants. Bien que la population de la Chine soit 4,4 fois plus élevée que celle des USA, son nombre de contaminés par million d’habitant est de seulement 58 personnes contre 2037 personnes pour les USA. La contamination est donc proportionnellement pour le moment 35 fois plus importante aux USA qu’en Chine. Mais proportionnellement à sa population, c’est l’Espagne qui a la contamination la plus élevée avec 4027 personnes contaminées par millions d’habitants. Derrière on trouve la Belgique ( 3162), la Suisse (3110) et l’Italie (2795). La France est en 7ème position derrière l’Allemagne.

Mortalité par millions d’habitants (Ces chiffres sont établis du 1 mars au 17 avril )

En matière de décès, les chiffres sont différents. Et de ce point de vue, les USA ou la Chine sont très loin derrière l’Europe. C’est aujourd’hui la Belgique qui a la mortalité proportionnelle la plus élévée avec 425 personnes par millions d’habitants. L’Espagne suit (410 décès par million d’habitant ) devant l’Italie (367 personnes par millions d’habitants) et devant la France (267 personnes par millions), Les USA malgrès l’explosion de la contamination a une proportion de décès encore limitée (101 décès) L’Allemagne obtient de loin le meilleur résultat en Europe (50 décès). Mais les meilleurs résultats mondiaux sont asiatiques, obtenus par la Corée du Sud (4 décès par million d’habitant), la Chine (3 décès), dont les chiffres sont de plus en plus contestés et enfin et surtout le Japon (1,5 décès par million d’habitant).

La Belgique (qui a les résultats les plus mauvais) a un taux proportionnel de mortalité 280 fois plus élevé que celui du Japon (qui a le meilleur taux mondial.)

Ratio mortalité sur contamination (Ces chiffres sont établis du 1 mars au 17 avril )

Il s’agit du nombre de morts attribués au covid-19 par le nombre de personnes contaminés.

C’est ce dont on parle quand on évoque la mortalité d’une pandémie.ou sa « létalité ».

Sur ce dernier critère, la France est très mal placée, puisque c’est le pays au monde qui a le ratio le plus élevé.

Sa « létalité » est de 16,5%, c’est-à-dire de plus de 16 décès pour 100 personnes identifiées comme contaminées par le Covid-19.. Derrière on trouve une grande partie des pays européens, la Belgique (13,44%), le Royaume Uni (13,31%), l’Italie (13,12%), l’Espagne (10,17%). Les Etats-Unis ont une mortalité encore limitée (33.000 décès au total pour plus de 670.000 contaminés donc un ratio limité de 4,95%.



Tableau des derniers résultats de contamination, de la contamination et la mortalité proportionnelle à la population et de la "létalité" de chaque pays.