Covid 19 : quelles sont les alternatives possibles ?

Parce-qu’en France depuis des décennies l’industrie pharmaceutique règne sur la pratique et l'information médicale, il ne peut y avoir, pour nos responsables sanitaires, d'autres possibilités thérapeutiques que les traitements qui nous sont proposés par les laboratoires, de même qu’il ne peut y avoir d’autre médecine que la médecine hospitalière ; pour eux la médecine de ville n’existe pas.

Rien d’étonnant alors qu’ils aient donné, en début d’épidémie, pour seule consigne : « En cas d’atteinte virale restez chez vous et lorsque vous vous étoufferez appelez le 15 », le résultat ne s’est pas fait attendre et en l'absence de traitement, les malades les plus fragiles se sont aggravés et les services hospitaliers, déjà réduits à la portion congrue, ont été rapidement saturés. Heureusement que de nombreux médecins de terrain se sont ressaisis et, malgré les avis officiels, ont décidé d'employer des produits qu'il connaissent déjà et qu'on leur dit avoir une action sur la maladie, avec des résultats suffisants pour éviter de nombreuses hospitalisations

Mais faute de vouloir faire confiance à la médecine de ville et aux médecins généralistes, il ne reste comme alternative aux autorités sanitaires qu’a proposer un vaccin ou le confinement généralisé. Hélas le virus étant nouveau, le temps d'attente pour obtenir un vaccin fiable, fabriqué selon des procédés bien rodés (à base de virus vivant atténué ou tué), nécessite de nombreux mois. Alors on décida d’utiliser un vaccin issu de thérapies géniques plus rapide à fabriquer. Cette méthode est nouvelle, elle est séduisante, et peut-être très prometteuse, mais nous n'avons aucun recul suffisant pour savoir si, même dans un pourcentage minime de cas, elle ne déclenchera pas des effets secondaires néfastes à moyen et long terme. Seule une étude rétrospective sur plusieurs millions de cas pourra nous renseigner dans quelques années.

Pourtant c’est ce type de vaccin que la France et l'Europe ont choisi d'injecter à leur population, plutôt qu'attendre la venue sur le marché de vaccins préparés selon des méthodes classiques, aux effets secondaires connus et plus faciles à distribuer à la population pour une vaccination de masse.

On peut se demander pourquoi tant de précipitation pour essayer d'éradiquer cette maladie dont la létalité qui se situe aux environs de 1%, devrait s'améliorer si les médecins de terrain sont mis à contribution pour traiter massivement les cas symptomatiques.

De toutes manières, pour les zélés fonctionnaires du ministère de la santé, dont les médecins n’ont pas vu de malades depuis des lustres, et qui n’entrevoient les pathologies qu’a travers des courbes, des statistiques, et des extrapolations mathématiques, il reste toujours la possibilité de confiner la population afin d'éviter tout contact inter humain susceptible de propager le virus, qui devrait ainsi espèrent-ils, finir par disparaître. Mais pour être efficace un confinement doit être total, avec impossibilité de sortir de chez soi, d'aller travailler, d’utiliser les transports en commun, et la fermeture des frontières. Seuls pourraient circuler et travailler (en scaphandre étanche) ceux qui sont indispensables à la survie du pays en attendant que passe l'orage viral.

Les pseudos confinement qui nous furent infligés n’ont eu pour effet que ralentir la progression du virus dans la population, tuer la vie culturelle et économique du pays, sans pour autant arrêter l’épidémie.

Alors, faute d'avoir su prendre de bonnes décisions au bon moment, d'avoir valorisé les traitements à domicile, d’avoir augmenté les possibilités d'accueil hospitalier, et d’avoir su attendre un vaccin fiable, nos dirigeants, sous l'influence des lobbies médico-pharmaceutiques et d’une administration enfermée depuis des années dans des logiques auto satisfaisantes, risque nous surprendre encore par son amateurisme et son incapacité à gérer de manière responsable et efficace cette crise sanitaire et bientôt économique.

Qu’aurait-ce été si ce fut agi d’ une épidémie d’Ebola, ou d’une guerre ?

Docteur Jacques-Michel Lacroix

14/01/2021