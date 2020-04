Covid-19. Rendre à César Mélenchon ce qui lui appartient

Après la prestation du président, Mélenchon doit pester, « il me vole toutes mes idées ».

Dire qu'il aura fallu un Virus pour valider ce que Mélenchon dit dans son programme du PG ou de la France insoumise. Il va pouvoir attaquer le président pour plagiat, mais s'interroger pour quelles raisons les citoyens ne votent pas en masse pour lui lors des élections et sont près à l'accepter comme mesure gouvernementale.

Je me suis bien amusé en pensant à cela durant l'intervention du président. De plus il lui a répondu indirectement en précisant qu'il n'y avait pas d'intérêt à rappeler que cela avait été dit avant. Il ne manque pas de toupet.

Je tenais à écrire cette particularité car cela a dû échapper aux éminents politologues qui nous rebattent les oreilles avec un président dans la peau du père de la nation.

Oui, au delà des facéties qui lui causent du tort, le programme politique défendu par Mélenchon est bon, et l'idéal de l'humain d'abord vient de trouver avec ce virus sa plénitude.

Je pense qu'il était bon de le dire, et de rendre à César ce qui lui appartient, la planification.

Mais combien de citoyens et de journalistes ont lu son programme, trop peu pour s'en souvenir au bénéfice du buzz médiatique que le leader suscite.

C'est le social démocrate Rocard qui a mis un terme à la planification au bénéfice de la loi du marché, et c'est un président chantre de la loi du marché financier qui veut y revenir.

Drôle de pirouette de l'histoire.

Que penser du discours du président. Il a largement passé la brosse à reluire histoire d'oublier les couacs liés à l'imprévisibilité d'une situation inédite.

S'être appesanti sur les efforts de solidarité des uns et des autres c'est la règle face à un événement de cette ampleur, il en fut de même pour Charlie. Je ne vais pas lui reprocher le spectacle qu'il donne de sa communication millimétrée. Il y a effectivement dans la société des citoyens responsables, mais trop peu, nous le voyons chaque fois, et ce n'est que la sémantique médiatique qui l'attribue à tous.

Si c'était exact les gilets jaunes auraient eu satisfaction.

Les hommes aiment être flatté, d'autant plus qu'on leurs a durement donné du bâton pour les rendre responsables, sinon ils vivent majoritairement dans l'égoïsme qui est la base de notre économie de consommation.

Le 11 mai sera suivi d'une autre période si nous ne parvenons pas à cerner les porteurs de virus en incubation. C'est toute la difficulté, résolu momentanément par le confinement.

Il faut donc se fier plus aux spécialistes de la santé qui suivent le déroulement de l'épidémie qu'aux inquiétudes des marchés qui perdent de l'argent. L'humain d'abord dit Mélenchon depuis des années.

Le virus disparaîtra lorsqu'il ne trouvera plus un corps « vierge » pour se développer ou quand il deviendra une maladie infectieuse comme tant d'autre que l'on peut soigner.

Quand le président dit vouloir mettre en place une planification pour l'écologie et l’après virus pour redonner au pays une indépendance industrielle, et qu'il est prêt à prendre son bâton de pèlerin pour en convaincre ses partenaires européens, j’hallucine il a dû être touché par la grâce ou un virus social. Je ne vais quand même pas dire socialiste.

A-t-il une chance de réussir, si jamais il est sincère et que la découverte d'un médicament ne remmène pas tout au point de départ. Est-il dans une stratégie d'acteur que la peur et l'angoisse des citoyens le pousse à endosser, malgré ses convictions politiques, nous l'avons vu, qui sont à l’opposée.

J'avoue que je ne sais pas quoi penser et je reste un peu dubitatif, car je vois mal les marchés financiers le laisser faire, lui l'homme de la finance.

Pour une fois l'habit ferait-il le moine. J'en doute quand même.

J'ai eu l'occasion d'écrire que si Mélenchon était arrivé au pouvoir, ceux qui l'auraient élu, l'auraient descendu dans l'année suivante car il aurait eu toute l’Europe à dos et les USA en plus pour pirater son projet. Pour réussir il lui aurait fallu l’appui inconditionnel d'une majorité réelle du peuple et non une majorité partielle comme c'est le cas depuis 2009.

Le président, du moins dans l'idée présentée d'une planification, bénéficiera du soutien de la population, et risque de trouver échos dans les pays de la communauté, non par conviction politique. Mais parce que les individus ont eu la peur de leur vie dans tous les pays.

Ce virus aura été plus efficace que tous les débat idéologiques sur la solidarité et la mutualisation des risques pour imposer l'humain d'abord.

Cela sera-t-il suffisant j'en doute. Le retour à une situation normale fera resurgir les financiers qui se tiennent coi pour l'instant pour ne pas se montrer immoraux, comme le fait sans honte Trump, jusqu'à quand, quel est pour lui le nombre de morts collatéraux acceptables pour maintenir son économie contre vents et marées. Je souhaite qu'il attrape le virus et en meurt, c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver et l'on dresserait une statut en sa mémoire pour avoir sacrifié sa vie à ses convictions capitalistes.

Il me fait penser au général Nivelle qui a envoyé ses troupes à la boucherie sur le chemin des dames.