Covid-19 : retour à la case départ...

@rosemar

Des morts, des gens qui ont des séquelles, c’est rien ?



Des morts, Rosemar ? T’en veux ? Ok, 140.000 par an à cause de la clope et de l’alcool. Et pas que des vieux de plus de 80 ans, hein ?

T’as entendu une des ordures du gouvernement parler d’interdire le tabac, ne serait-ce que ça ?

Naaaan, ça rapporte trop de bonnes ta-taxes !