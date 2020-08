Covid-circus - Figures de style de la médiocrité médiatique

En cette fin juillet 2020, l'horrible et méprisable canard qu'est "Le soir" réalise enfin ce qui semble être son rêve vieux de quelques mois : annoncer la mort de jeunes gens pour ouvrir le champs des victimes, entretenir la panique et justifier les mesures restrictives qui s'abattent sur la populace au lieu de disparaître.

Ils nous lancent en haut de page le gros titre : "Coronavirus : le Centre de crise annonce le décès d’un enfant de 3 ans". Dans l'article, rien ne nous éclaire sur l'état de santé de cet enfant avant de contracter sa maladie. Car il existe bien-sûr de nombreux enfants en mauvaise santé, sous médication permanente et encore, d'autres victimes depuis le plus jeune âge de complications suite à leur vaccination parfois massive. On apprend juste qu'un enfant est mort et c'est supposé nous faire comprendre que tous les enfants sont en danger de mort !

Voici deux extraits de l'article en question

https://www.lesoir.be/315072/article/2020-07-24/coronavirus-le-centre-de-crise-annonce-le-deces-dun-enfant-de-3-ans :



- « Il est rare qu’une jeune personne décède du Covid-19, mais personne n’est immunisé. On ne peut pas nier la présence du virus parmi nous », a rappelé l’expert.

Non, ce n'est pas rare, c'est une première en Belgique, c'est la victime la plus jeune présentée comme morte de covid depuis mars.

Et encore non, "personne n'est immunisé" est faux, une grande part de la population ne tombe pas malade, est "asymptomatique" donc immunisée.

Quel élément de plus viendrait étayer le fait qu'on ne puisse pas nier la présence de ce virus ? Nada !

Tout ce qui tient de la logique est faux derrière ses airs péremptoires mais on devrait accorder sa confiance ?!

- "Le Centre de crise conseille à la population de ne pas relâcher l’attention alors que tous les chiffres sont en augmentation. La tendance à la hausse ne s’est pas encore interrompue. Il est de la plus haute importance que nous arrêtions cette augmentation dès que possible".

Mais de quelle tendance à la hausse parle-t-on ? Ce sont les cas détectés par des tests qui font désormais office de thermomètre alors que l'arrivée de l'épidémie se présentait en nombre de morts, d'entrées en soins intensifs et en malades recensés via diagnostique. Bien-sûr, à présent qu'ils testent chaque jour massivement la population, il est normal de trouver une certaine réponse immunitaire aux coronavirus ou encore une part d'asymptomatiques parmi les gens testés. Le mieux que puisse faire la population pour empêcher cette augmentation qui va à nouveau nous enfermer, c'est d'arrêter d'aller se faire tester, de refuser ces tests à défaut d'une garantie de fiabilité et de neutralité. Ces tests positifs s'additionnent pour donner un nombre dont on nous informe mais l'info devrait plutôt nous signifier combien de positifs sur combien de gens testés ? D'un autre côté, on évite de nous informer sur le fait que ces tests ne sont pas sûrs, tout au plus à 70% et qu'ils ne différencient pas forcément les divers virus à courronne. De plus, de nombreux articles issus de différents pays font état de tests contaminés au SARS-cov2... Le président tanzaniens témoignait début juin de son scepticisme et de son refus à propos de ces tests imposés par l'OMS et qui répondaient majoritairement positifs aux mangues comme aux chèvres et négatifs aux papayes comme aux vaches. Voila donc la base sur laquelle ils sont entrain de nous signifier que nous représentons un danger les uns pour les autres !

Dans cette même édition du torchon "Le soir", on trouve un mièvre playdoyer pour Bill Gates (une pétition réunissant près de un million de signature réclame un enquête sur Bill mais il n'y est pas fait allusion) ou comment toute personne qui revient sur sa déclaration de 2010 "Si notre campagne de vaccination fonctionne bien, l'augmentation de la démographie mondiale devrait diminuer de 10 à 15%" est à ranger parmi les complotistes. C'est sans un mot d'explication de quoi que ce soit si ce n'est l'accent sur sa philantropie. Bill & Melinda Gates dont le projet est la vaccination tout azymuth avec "dans l'idéal" l'établissement d'un passeport vaccinal sous-cutané, se réjouissent visiblement de la situation de crise, exultent en évoquant une seconde vague ou un autre virus, ou une attaque bio-terroriste. Leur fondation est le principal donateur de l'OMS où il dicte son programme et arrose généreusement le monde de pots-de-vins pour que la situation soit conforme à ce que seul un vaccin et son obligation mondiale permette une sortie de crise.

Cet homme qui doit sa fortune à son systême d'exploitation-propriétaire : Windows, intrinséquement le plus touché par une multitude de virus, le voilà qui s'intéresse en l'absence totale d'antécédent dans un domaine scientifique qui y touche, aux virus biologiques ! Depuis 2000 sa fondation finance la recherche de vaccins et des campagnes massives de vaccination dans le tiers-monde (accusées de stériliser les populations) mais elle finance aussi Monsanto qui pourrit le tiers-monde ! Son but final avoué étant le puçage de tous les humains sur la planète, la boucle est faite avec l'informatique/5G et l'ensemble ne peut représenter qu'un seul et unique projet qui le dépasse complètement, impliquant d'autres secteurs que "les siens" et mis en place depuis bien plus longtemps qu'on oserait l'imaginer.

Reste à ces sordides "grattes papier" à fomenter le conflit entre les factions masquées et les réfractaires en un appel à la haîne, avec l'insulte facile contre la nouvelle sous-classe des non-masqués. Le nouvel ennemi n'est pas tant le virus que le tissus social et l'essence de ce qui potentiellement réunis les gens.

La musique et ce qu'elle engendre, la danse, la fête, sont présentés comme les pires menaces, comme le fait de dangereux irresponsables face au "Restez chez vous/distance/gestes barrière/masque", mantras d'une nouvelle religion hygiéniste où les croyants sont prêts à tout accepter, guidés par une peur irrationnelle et une nouvelle forme de conformisme.

Cette crise fait l'affaire de certain/es, même au plus bas de l'échelle. Les personnes associales, voire agoraphobes et qui avaient à se plaindre du vivre-ensemble, de voire des bandes qui s'amusent pendant qu'eux s'emmerdent dans leur solitude. Ceux là sont contents de ne plus voir les tronches et de ne plus montrer la leur à leurs semblables. D'un statut de looser les voilà propulsés en bons-élèves. Les voilà donc qui prennent de l'assurance au service de la médiocrité et qu'ils sermonnent leur dernière messe télévisée aux impies, forts de se penser couverts par les autorités. On peut être étonné de la part de personnes qu'on pensait connaître et qui ont embarqué dans ce bâteau. C'est parmi les dommages colatéraux les plus pervers à faire éclater des amitiés, des couples, des groupes et à avorter de projets car devenus incompatibles. Victoire pour cette presse mortifère dont le rôle semble être de précipiter la chute de notre culture au service du mondialisme.

Ces pantins aux experts douteux, qui dispensent une parole unique à travers le monde au nom de "la version officielle", entendent renvoyer au conspirationnisme toute alternative à ses dogmes, tout scepticisme quant à ce qu'ils avancent, aussi mensonger, factuellement faux, vide de toute logique et éhontément malfaisant que ses dogmes se révèlent. Chaque sujet de sociéte qui puisse être présenté trompe le publique, même la météo ment sciemment pour éviter les barbecues depuis le confinement.

Ils vous proposent de ne pas vous préoccuper d'histoires d'ondes et de 5G car ces choses sont anodines. D'une manière générale, ils signifient de façon quasi-biblique que s'informer, c'est recevoir la parole-unique et que chercher ailleurs, c'est sombrer dans l'obscurantisme. Le mode de l'inversion accusatoire est là à son paroxysme et je ne vois pas de meilleur révélateur de la toute mauvaise foi dont ils font preuve plus que de la simple bétise. Il reste pourtant essentiel de se tenir au courant et de les observer manipulant l'opinion publique de manière si grossière et fine à la fois. Ainsi, on peut parfois anticiper à quelle sauce on veut nous manger...

On sentait déjà en mars/avril que la pénurie de masque était juste destinée à faire croire à la masse qu'elle avait envie de ces masques, qu'elle les attendait impatiemment. Un pas en arrière, trois pas en avant : Les voilà enfin ! Oui, c'est inconfortable. Maintenant c'est obligatoire, ça fait partie de votre nouveau vous.

Ils ont la certitude d'un reconfinement cet été et depuis un moment déjà, il leur est impensable que ça se calme. Même si les soi-disant "débordements" festifs de plus de 500 personnes sans aucune précaution n'ont pas occasionné de "foyer" de quoi que ce soit ou ces chaleureuses manifestations BLM qui commencent à dater sans faire de vague. À faire miroiter le syndrôme de Kawasaki qui frapperait les jeunes victimes du covid, ils savent qu'on sera arbitrairement confinés à nouveau et lâchent en bons chiens leurs statistiques roulées dans la farine et cuite aux petits oignons.

La presse grand-publique ou media de masse est une honte ! Les voilà qui nous refont le coups des masques en titrant "Vaccin contre le coronavirus : La Belgique pourrait manquer d'aiguilles et de seringues" : re-scénario de l'attente et de l'espoir à faire naître pour la piquouze !!! Tout ça "en attendant impatiamment un vaccin hypothétique, déjà commandé, payable avec des chiffres gracieusement prêté par les instances mondialistes, profite au "monde des virus", des milliards sont partagés entre labos et grosses-têtes, dans le "génie" génétique san oublier le comptoir du plexiglass (lequel prend aujourd'hui sa revanche sur le latex !)

La presse s'atèle à rendre acceptable l'inacceptable, en bonne élève de Bernays et de Huxley, elle est la scène d'un spectacle qui fascine et transcende les masses prises par la main vers le délire collectif.

Le monde n'est plus que le dindon de sa propre farce !