Covid : Couvre-feu et feu qui couve !

Quand est-ce que le couvercle de la cocotte va exploser ? France 67 millions d’habitants – Lits de réanimation = 5000 – Nombre de patients en réa = 4219.[1] Des chiffres qui ne mériteraient même pas une dernière page d’un quotidien de province, Pourtant ! Des régions entières sous couvre-feu et confinement, et les médias tous en tir groupés qui sèment la panique. Voici quelques-Unes prises sur internet :

- Réanimations saturées : Emmanuel Macron promet aux médecins qu'il fera "ce qu'il faut". Sur LCI

- La France est entrée dans "une forme de troisième vague", affirme Castex. Sur Le Parisien.

- Un confinement trop tôt ou trop tard, quel est le pire ? Sur Huntington Post.

- Pour le Pr Juvin, Castex « a eu raison d'être alarmiste car la situation est alarmante » en Ile-de-France. Sur BFM.

- En Ile-de-France, « le virus n’est pas sous contrôle », selon le directeur général de l’AP-HP, les services de réanimation franciliens comptent environ 1 000 patients atteints de Covid-19, ils pourraient être jusqu’à 2 100 à la fin du mois de mars, selon Martin Hirsch. Sur Le Monde.

- Confinement en Île-de-France : Emmanuel Macron à l'heure des choix. Sur Le Figaro.

Ce choix de l’ile de France n’est pas anodin : 1000 lits de réa pour 12 millions d’habitants ! On est au niveau de la Mauritanie concernant les patients atteint d’une forme grave et qui ont besoin de soins intensifs ! Pas étonnant que les gugusses au pouvoir s’agitent pour masquer le désastre. Macron souffle du vent, Castex brasse de l’air et Véran est un moulin à vent : bref, ils dégagent beaucoup d’air, d’erre, d’ère, d’aire, d’haire, d’ers et d’hère… Je vous l’ai dit qu’ils en dégageaient beaucoup non !

Ce n’est plus une cacophonie mais un ramdam.

Selon Santé Publique France et son dernier bilan sanitaire de l’épidémie le nombre de décès s’élève désormais à 65 675 depuis le début de la pandémie.[2] Selon Wikipedia, le nombre de morts s’élève à 91 196…[3] Soit un tiers de plus

Histoire de tourner le couteau dans la plaie : « Des dizaines, voire des centaines de transferts de patients franciliens en réanimation dès les prochains jours », annonçait le ministère de la Santé la semaine dernière. Ces évacuations devaient permettre de désengorger les hôpitaux d'Île-de-France, et potentiellement d'éviter un reconfinement dans la région. Mais le projet n'a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison du refus des familles de patients éligibles. »[4] Salauds de pauvres, salauds de malades qui ne veulent rien entendre des ordres et conseils éclairés de Véran-ne voit point. Lorsqu’on se dit que macron a poussé le projet d’un second porte avion nucléaire à xxx milliards, et que ce gouvernement de branques ne peut pas trouver quelques centaines de millions pour doubler ou quadrupler le nombre de lits de réa d’une région surpeuplée et bien je me dis qu’il y a des coups de pieds là où je pense qui se perdent.

Voilà, juste un bon coup de gueule en regardant lucidement ce qu’il se passe et où, frustration, je ne peux rien faire à part aller me faire cuire un œuf au plat chez les grecs.