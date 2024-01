Covid : Démocrature sanitaire ou quand le mépris des « élites » envers le « peuple » tente de garder le pouvoir (2023)

Après le succès remporté par la compilation du pire de tout ce qui a été dit et imposé lors de la crise Covid (2020-2022), voici la compilation de 2023 qui, en vertu d'un retour à la raison, à l'expérience, et d'une évaluation statistique objective tant du bénéfice que des risques encourus par cette "vaccination" massive et quasi forcée, cette compilation n'aurait pas dû exister !.

Visiblement, des intérêts supérieurs ont donc, malheureusement, permis que celle-ci récolte, mois après mois, nombre de réactions, de commentaires de la part de ces "experts" de plateaux tv et de médecins ou scientifiques n'ayant pour seul argument que celui de fustiger les... complotistes, les idiots antiVax !.

Un espoir, néanmoins, avec ces trop rares (encore) interventions de ceux/celles qui révèlent quelques données problématiques en termes d'effets indésirables voire d'efficacité réelle et discréditent ainsi les arguments politico-scientifiques qui apparaissent plus dignes d'intérêts suspects et de propagande que de raisonnement fiable.



2023 :

La fin de ce mauvais cauchemar...ou le début de sa fin ?

Covid : Démocrature sanitaire... (Rappel de tous les articles publiés de 2020 à 2022 (Lien direct)

Ou alors, vous en reprendrez bien une petite dose...en 2023 ?!.



En résumé :

De 2020 à 2022, tout a pu être dit et imposé par des "élites" au nom du bien pour le "peuple" et tout individu (scientifique ou non) qui ose douter de LA "vérité" se voit traité d'idiot complotiste !.

De 2023 à ..., tout peut encore être dit même si quelques "élites" commencent timidement à entamer un début de revirement qui, comme pour d'autres précédents dossiers qui se sont soldés par un scandale sanitaire, fait penser que certains tentent de justifier leur catalogue de mesures liberticides envers le "peuple" par l'habituelle excuse du < oui mais... avec les données de l'époque et au vu de la catastrophe, nous avions cru bien faire...> !.



Covid : Démocrature sanitaire ou quand le mépris des "élites" envers le "peuple" tente de garder le pouvoir (2023) :



22/12/2023 : Covid-19 : votre réveillon de Noël suspendu au résultat de votre autotest (Capital)



S'il fallait encore douter de la puissance du lobby industriel pharmaceutique (merci Pfizer & Co) ou de sa volonté à entretenir la peur et tenter de relancer des campagnes de "vaccination Covid), il n'y a qu'à collecter, au fil de 2023, toutes les annonces suffisamment alarmantes dont les médias se font, avec leurs titres accrocheurs adéquats..., les relais auprès d'une population qui, heureusement dans sa majorité, a compris que la fameuse balance bénéfice/risque avait une fâcheuse tendance à pencher du mauvais côté !

23/11/2023 : Le scandale des injections arrive : Eurodéputé Marcel de Graaff (Odysee-Le Déclencheur)



Progressivement, dans un silence assourdissant, complice des médias, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce que beaucoup savaient, ce que quelques-uns écrivaient (INFOTOX) mais qu'un entre soi au pouvoir avait réussi à contrôler, réprimer, museler, probablement au profit d'intérêts bien compris.

Autre intervention sur ce sujet : Eurodéputé Joachim Kuhs (Odysee- VostFr)





22/11/2023 : L'Office européen des brevets déclare invalide le brevet Moderna sur l'ARNm !. (Boursorama)



BioNTech (Pfizer) a salué la décision de l'office des brevets, la qualifiant d'"importante, car nous pensons que ce brevet et d'autres brevets de Moderna ne remplissent pas les conditions d'octroi et n'auraient jamais dû être accordés".



Ceci n'étonnera que les Bisounours, les autres sachant que la santé est un marché comme un autre avec ses lobbies, ses accords tacites entre politiciens et industriels, ses intérêts financiers...

21/11/2023 : Pas d'effets indésirables entraînant la mort, vraiment... ?!. (V.Joron députée Parlement UE)



Quand une réponse de la commissaire qui a signé les contrats d'achats de "vaccins" devrait, au minimum, (re)poser la question des conséquences mortelles qui, de fait, ne sont donc pas ignorées, mais, irresponsabilité et culpabilité politique oblige, non divulguées par les médias, complices de cette propagande ToutVax (merci Pfizer & Co)

1/11/2023 : A propos des proVax qui traitaient les nonVax... d'idiots complotistes !! (DailyMail.uk)



RÉVÉLÉ : Le laboratoire dirigé par Anthony Fauci dans le MONTANA a expérimenté une souche de coronavirus expédiée de Wuhan un an AVANT le début de la pandémie de Covid.

(Le lien est traduit en français).