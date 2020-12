Covid, graphiques de contaminations et décès hebdomadaires du 1er mars au 6 décembre de 15 pays

Les 15 pays incluent la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, la Russie, les USA, le Mexique, le Brésil, l'Inde et le Japon. La Chine en est exclue dont les chiffres sont peu fiables. Les chiffres cités sont ceux de l'ECDC (European Centre for Desease Prévention and Control) et ceux du site DXY pour les pays asiatiques.

1. Europe

Le pic de contamination de la 2ème vague est en France 12,7 fois plus important que celui de la 1ère vague. C’est la vague en contamination la plus importante de tous les pays européens et c’est l’écart entre les 2 vagues le plus spectaculaire. Sur cette 2ème vague la France n’a probablement pas été suffisamment vigilante.

Au 6 décembre, la chute de la contamination a considérablement ralenti. L'objectif du gouvernement d’atteindre les 5000 contaminés quotidiens pour les fêtes n'a été atteint qu’un seul jour, le 1er décembre et il est remonté à plus de 10.000 contaminés avec un pic à 14.000 contaminés le 3 décembre.

Par comparaison, avec nos voisins européens, avec un nombre total de contaminés par millions d'habitants de 34.052 personnes, la France se classe derrière la Belgique (51.602), la Suisse (40.035), l'Espagne (36.075), mais devant l'Autriche (33.806), les Pays-Bas (31.998), l'Italie (28.291), la Suède (27.264), la Grande Bretagne (25.512) et évidemment l'Allemagne (14,112). Les USA en sont eux à 44.193 contaminés par millions d'habitants et ont atteint le 5 décembre un record de 232.000 contaminés en 24H.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 68% de celui de la 1ère.

Avec cette dernière semaine à 2854 décès, le recul des décès s’accélère par rapport à la semaine dernière avec une moyenne de 408 décès par jour soit 105 de moins que la semaine dernière.

Comparativement aux autres pays du monde, en mortalité par million d'habitants, la France avec 821 décès est en 8ème position derrière la Belgique (1509), l'Espagne (990), l'Italie (985), la Grande Bretagne (912), les USA (852), le Mexique (851) et le Brésil (837).

Le pic de contamination de la 2ème vague est 2,4 fois plus important que celui de la 1ère. La 1ère vague de l’Espagne a été particulièrement importante. Le profil de la 2ème vague a commencé plus tôt et la période d’accalmie entre les deux vagues a été plus courte.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 44% de celui de la 1ère. Il semble que l’Espagne a été plus vigilante que lors de la 1ère vague.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 4 fois plus important que celui de la 1ère. C’est probablement le profil de contamination qui ressemble le plus à celui de la France.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 96% de celui de la 1ère. Cette dernière semaine - conformément à la règle des 2 semaines d’écart– devrait être le pic de mortalité. En Italie la mortalité de la 2ème vague est quasiment identique à celle de la 1ère. Le pic de contamination était la semaine du 9 au 15 novembre 3 semaines avant le pic de décès.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 9,3 fois plus important que celui de la 1ère.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 69% de celui de la 1ère. Le pic de contamination du 19 au 25 octobre a eu lieu 2 semaines avant le pic de décès.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 3,4 fois plus important que celui de la 1ère.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 163% de celui de la 1ère. Les résultats en mortalité de l’Allemagne sur cette 2ème vague sont clairement moins bons que ceux de la 1ère vague. L’Allemagne fait partie des quelques pays avec la Suisse et la Russie où la mortalité de la 2ème vague est supérieure à celle de la 1ère. En théorie, les chiffres de décès devraient baisser, mais il n’est pas sûr que ce soit le cas. Le pic de contamination était il y a 2 semaines.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 4,7 fois plus important que celui de la 1ère.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 61% de celui de la 1ère. Le pic sur la semaine du 27/04 au 3/05 est due à un correctif de 4400 décès. Le pic de contamination sur la semaine du 9 au 15 novembre était 2 semaines avant le pic de décès.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 8,5 fois plus important que celui de la 1ère.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 59% de celui de la 1ère. Le pic de contamination du 26 octobre au 1er novembre a eu lieu une semaine avant le pic de décès.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 4,8 fois plus important que celui de la 1ère qui s’est produit plus tardivement en juin. Il n’est pas sur que le pic de la 2ème soit atteint.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond pour le moment à 59% de celui de la 1ère. Le pic de contamination n’a probablement pas encore eu lieu. Les décès devraient donc en théorie continuer à monter.

Le pic de contamination de la 2ème vague est 8,1 fois plus important que celui de la 1ère. La Suisse semble plus impactée en contamination que lors de la 1ère vague.

Le pic de décès de la 2ème vague correspond à 219% de celui de la 1ère. La Suisse a été manifestement plus impactée par la seconde vague que par la 1ère. Le pic de contamination du 2 au 8 novembre a eu lieu 3 semaines avant le pic de décès.

2. Reste du monde

La Russie se rapproche des pays européens. Le pic de contamination de la 2ème vague est 2,7 fois plus important que celui de la 1ère qui s’est produit en mai. Mais il n’est pas sûr que le pic de la 2ème vague soit encore atteint.

Le pic de décès actuel de la 2ème vague correspond pour le moment à 323% de celui de la 1ère. La Russie fait partie des quelques pays où la mortalité « révélée » de la 2ème vague est supérieure à celle de la 1ère.

Les USA semblent avoir eu 3 vagues : une 1ère en avril, une 2ème en juillet et une 3ème en novembre. Il n’est pas sur que le pic de la 3ème soit actuellement atteint. Le pic actuel est 2,9 fois plus important que celui de la 2ème en juillet et 6,1 fois que celui de la 1ère en avril.

Comme pour la contamination, on constate en matière de décès les 3 vagues. . Il est probable que cette dernière semaine n’est pas encore le pic de la 3ème vague.

Le pic de décès actuel correspond à 83% de celui de la 1ère vague et à 190% celui de la seconde. La 3ème vague a été très violente aux USA probablement du fait des élections et du manque avéré de mesures prises.

Le profil du graphique de contamination du Mexique est différent de celui des pays européens ou même des USA : une contamination plus tardive et plus massive avec un premier pic en juillet, une période d’accalmie plus courte et moins nette, une 2ème vague plus tardive. Ce profil ressemble à celui du Brésil. Le pic actuel de la 2ème vague est 1,4 fois plus important que celui de la 1ère.

Le pic de décès actuel de la 2ème vague correspond à 90% de celui de la 1ère.

Le profil de contamination du Brésil est encore plus marqué que celui du Mexique. Le pic de la 1ère vague en juillet est encore plus massif, la 2ème vague ne semble pas parvenue à son pic. A l’heure actuelle, ce pic est 0,9 fois celui de la 1ère. En chiffres absolus, le Brésil est le 3ème pays le plus contaminé au monde derrière les Etats-Unis et l'Inde.

Le pic actuel de décès n’est très probablement pas encore atteint.

Le profil de contamination de l’Inde pays avec une population sensiblement égale à celle de la Chine (1,4 milliard d’habitants) s’éloigne également de celui des pays européens : le pic de la 1ère vague a eu lieu en septembre, la 2ème vague ne semble pas avoir encore véritablement commencée. L'inde est le 2ème pays le plus contaminé au monde derrière les Etats Unis.

La 2ème vague de décès ne semble pas encore avoir commencée en Inde. On peut probablement très sérieusement douter des chiffres communiqués par l'Inde compte tenu de la densité de population dans les villes de l'importance des populations pauvres et du faible nombre de décès par million d'habitants avoué.

Comme pour les USA, le Japon semble avoir eu 3 vagues de contaminations avec un premier pic en avril, un second en août et un troisième actuellement. Il n’est pas sûr que le pic actuel de la 3ème vague soit définitif mais il correspond à 3,8 fois celui de la 1ère vague et à 1,4 fois celui de la seconde. Le nombre de contaminés par million d’habitant du Japon à 1267 personnes est parmi les plus bas du monde avec celui de la Chine (65) peu crédible et celui de la Corée du Sud (724).

La 3ème vague du Japon ne semble pas avoir encore atteint son pic. Pour le moment, le pic actuel correspond à 1,3 fois celui de la 1ère vague et 2,2 fois celui de la seconde. Le nombre de décès par million d’habitants du Japon à 18 est avec celui de la Chine (3) dont on sait qu’il est douteux et celui de la Corée du Sud (10,5), parmi les plus bas du monde.

La culture des pays asiatiques qui exclue le contact physique dans les relations (absence d'embrassades, de poignées de main, de contacts..), l'habitude de port du masque en cas de maladie et le strict respect des consignes font partie des explications.

Mortalité et contaminés par million d'habitants (Classement du plus important au moins important)