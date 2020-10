COVID, ils neutralisent le professeur Didier Raoult

En apparence, le gouvernement Macron semble gesticuler, donnant des ordres volontairement absurdes et contradictoires pour nous malmener et, finalement, nous conditionner. En coulisse, la manœuvre est bien plus plus cohérente et déterminée : les voix médiatiques discordantes sont tues et on empêche les gens, comme les Professeurs Didier Raoult et Christian Perronne, qui soignent les gens, de le faire. Chronique d'une dictature qui se met en place.

L'Europe et la France sont plus affectés que les pays africains par l'épidémie de COVID, sans doute parce que les solutions préconisées par le Professeur Raoult (traitement hydroxychloroquine + azithromycine, "tester-isoler-soigner") y sont largement appliquées, contrairement à nos gouvernements européens, largement occidentaux vendus à Big Pharma.

Les passagers en provenance de 24 pays (Aruba, Algérie, Bahamas, Bahreïn, Belize, Brésil, Cap-Vert, Émirats arabes unis, Etats-Unis, Guyane, Inde, Irak, Israël, Koweït, Libye, Madagascar, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Qatar, Serbie, Turquie et Ukraine) sont donc obligatoirement testés à leur arrivée dans les aéroports français, à moins qu'ils ne puissent présenter les résultats négatifs d'un test de moins de 72 heures. Pour l’aéroport Marseille Provence, seuls les passagers en provenance de la Turquie sont actuellement concernés.

Cette mesure sanitaire d'origine européenne, comme toutes les « bonnes nouvelles » qui accablent notre pays depuis des décennies, concerne 500 aéroports dans 46 pays européens, parmi lesquels l’aéroport Marseille Provence.

Depuis mars dernier, le port du masque est donc obligatoire dans l'aérogare, le nettoyage et la désinfection des lieux sont renforcés. Avec la mise à disposition de bornes de gel hydro-alcoolique, l'installation de protections en plexiglas et la délimitation de distances en zones d’attente, l'aéroport cherche à rassurer ses passagers. Plus de 2 500 affiches & stickers et des annonces sonores automatisées toutes les 10 minutes rappellent aux passagers l’importance de respecter les gestes barrières et le port du masque obligatoire, comme dans toutes les dictatures du monde.

Bonjour, l'ambiance, les passagers doivent prendre l'avion dans un état de sérénité optimal ! Rien de mieux qu'un bon stress collectif organisé pour tomber malade. Heureusement que les vols à destination de l'Afrique et de la Turquie introduisent une dose d'anarchie et d'indiscipline culturelle pour contrebalancer ce sage conditionnement collectif.

Il est intéressant de faire une recherche sur le professeur Raoult et l'hydroxychloroquine sur Google. Les premiers résultats sont systématiquement des critiques du Professeur Raoult. C'est une véritable stratégie de censure, avec de gros budgets mobilisés par les GAFA, les géants du Web à qui nous avons confié les clés de notre expression publique.

Que font nos élus locaux, qui sont pourtant tous aller pleurer chez Raoult pour se faire soigner de leur COVID ? Qu'attendent-ils pour animer des tribunes, clamer haut et fort qu'ils ont été soignés et guéris par le professeur ? On ne s'étonne malheureusement plus de leur manque de courage, là encore.

Dernière nouvelle : le gouvernement a fait pression sur le laboratoire parisien SANOFI pour qu'il ne vende plus de Plaquenil (hydroxychloroquine) au service du Professeur Raoult. Le laboratoire s'est fendu de plusieurs communiqués affirmant que l'hydroxychloroquine ne soignait pas du COVID. L'Etat profond français, avec la complicité silencieuse de nos élus, est toujours et encore à la manœuvre...



William Kergroach