Covid : la fortune des ultra-riches transperce les sommets

Les guerres, les catastrophes naturelles, les catastrophes provoquées par l’homme, les maladies devenues pandémies, remplissent les poches des ultra-riches. Cette « vérité inévitable » (selon certains) existe depuis la nuit des temps et l’organisation des hommes en société ainsi que leur spécialisation dans un seul domaine d’activités. Actuellement, ceux qui sont dans les services, la pharmacie, internet… naguère ceux qui étaient dans l’industrie[1] ; dans l’antiquité ceux qui fabriquaient des armes, les devins et les familles royales et/ou nobles…

Paolo Garoscio rapporte dans son article que le magazine Challenges[2], publie le classement des 500 plus grandes fortunes de France[3] qui pèsent… plus d’un tiers du PIB du pays. L’analyste écrit ensuite : « Le chiffre est exceptionnel, et c’est un record : selon Challenges, l’ensemble des 500 plus grosses fortunes du pays vaudrait… 1.000 milliards d’euros. Un montant en forte hausse grâce à la crise de la Covid-19 et alors que le pays, lui, a connu une récession de 8%, que les plans sociaux se multiplient et que le gouvernement a dépensé une fortune pour répondre à l’urgence sanitaire, sociale et économique. Désormais, les 500 plus grosses fortunes de France cumulées sont équivalentes à plus d’un tiers du PIB de l’Hexagone (2.700 milliards en 2019). »

Je ne vais pas ici rentrer dans le détail des personnes qui font partie de ce petit monde. Cependant, selon Challenges, leur fortune a augmenté de 30% en 2020 et je pense qu’elle a encore augmenté davantage en 2021 toujours à cause (ou grâce, cela dépend du point de vue !) soit une hausse globale de 300 milliards d’euros[4].

Paolo Garoscio écrit encore que cette somme correspond à trois fois le plan de relance, presque de quoi couvrir le coût de la crise. Il poursuit : « Et la taxation des plus riches pose une nouvelle fois question : avec cette hausse de 300 milliards d’euros de leur fortune, les plus riches ont capté l’équivalent de trois fois le plan de relance prévu par le gouvernement et qui est doté d’un budget de 100 milliards d’euros. Mais ce n’est pas tout. »

Après cette capitalisation hors normes, les ultra-riches viendront acheter davantage des fleurons de l’économie française, encore entre les mains de la collectivité, avec l’argument massue de la « création d’emplois et des richesses » pour cette collectivité privée de tous ses droits et de son outil de production. Hôpitaux, universités, chemin de fer, compagnies aériennes, industrie militaire, barrages hydroélectriques, compagnies des eaux… la liste est ouverte… Bientôt, même l’air qu’on respire (car il faudra le purifier), sera privatisé… N’en doutez pas, ce temps viendra certainement et ce n’est pas dans un roman dystopique que l’on le verra…