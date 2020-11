-covid- Lettre d’une maman envoyée à l’école

Voici une lettre d'une maman qui aime ses enfants (seuls les prénoms et les noms ont été changés) :

Le 04 Novembre 2020.

Objet : Absence de Serge et Louise du 03/11 à la fin du confinement.

A Madame la Proviseure, Mesdames les Conseillères Principale d'Education, Madame et Monsieur les Professeurs Principaux,

Comme beaucoup de nos concitoyens, j'ai regardé l'allocution de notre Président qui laissait entendre que la situation de notre pays, face au virus est grave, voire plus grave que lors du premier confinement. Or, les enfants doivent retourner à l'école.

Depuis vendredi dernier, je prends ma voiture pour de multiples raisons, je peux voir une intense circulation, des magasins non alimentaires ouverts, de nombreuses personnes dans les rues. Tant d'incohérences... Je m'interroge.

Depuis l'arrivée de ce virus, je cherche à comprendre ; je lis du tout et du n'importe quoi. Néanmoins des voix de médecins, d'éminents spécialistes s'élèvent... oh pas bien haut car il n'est pas de bon ton aujourd'hui d'oser dire qu'on a lu ou entendu autre chose que ce que la majorité rabâche, de crainte de se faire appeler « complotiste ».

Je suis avant tout une Maman, la maman de Serge et de Louise, respectivement en première et cinquième. Serge qui aimait tant aller en cours, voir ses camarades, assumer ses différentes responsabilités dans ses implications lycéennes, qui aimait surtout échanger avec ses professeurs, qui souhaitait faire partie du corps enseignant. Serge qui est à présent taciturne, triste, fatigué, qui ne veut plus aller en cours, qui a perdu la Confiance.

Louise qui est une enfant fragilisée par une allergie à deux grandes familles d'antibiotiques, qui éprouve donc de plus grandes difficultés à se remettre plus facilement des conséquences de maladies bénignes.

Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour vous expliquer que Serge et Louise resteront à la maison, à l'abri du virus, du masque (ils ont plus besoin que quiconque de respirer l'air frais, pour abreuver leurs milliards de cellules, eux auxquels ont demande de donner chaque jour, chaque heure, le meilleur d'eux-mêmes en classe), du gel hydro-alcoolique (qui finit par brûler la peau), du « parcage » (mot que j'entends de plus en plus employé de façon parfaitement anodine comme si nos enfants étaient devenus des animaux).

Nos enfants n'ont pas à être placés en première ligne !!! Soit c'est grave, soit cela ne l'est pas.

L'économie de la France ne devrait pas être l'objectif n°1 de notre gouvernement, car personne n'est dupe, ils retournent à l'école pour que les parents puissent aller travailler.

Tant d'incohérences !!!

Je terminerai en vous disant que je vais travailler comme beaucoup, beaucoup de gens par nécessité ; que j'obéis à mon supérieur hiérarchique par nécessité ; il y en a peut-être parmi vous qui obéissent par nécessité.

La santé de nos enfants doit-elle en pâtir ?

Mes enfants seront donc absents, je prie leurs professeurs principaux de bien vouloir voir avec leurs délégués de classe s'il est possible qu'ils puissent recevoir les cours, les exercices, les devoirs maisons, les contrôles.... Ils travailleront rigoureusement et renverront leurs travaux, si personne n'y voient d'inconvénient afin qu'ils ne prennent pas de retard.

Cordialement,

Anna, Assistante d'Education.

*******************

Les réponses :

Bonsoir Madame, Je comprends parfaitement vos arguments pour en avoir discuté avec Serge. Je suis moi-même assez sidéré par tout ce qui se passe à commencer par la gestion de la crise sanitaire. Il serait bien que le recours à des demi groupes s'impose progressivement à l'esprit de nos décideurs histoire de ne pas être dans le tout ou rien. La parole des parents a souvent plus de poids que celle des enseignants. Je pense que votre courrier devrait être aussi envoyé et à la FCPE et aux instances telles que le DASEN, la Rectrice et le Ministre car vos réflexions relèvent du bon sens. il ne faut pas que Serge "plonge" car après ce temps en viendra forcément un autre même s'il semble pour l'heure lointain. Bien cordialement, Jean-michel Truc ----------------- Madame,

J'ai bien pris connaissance de votre message. Je comprends vraiment ces incohérences ressenties (et mêmes réelles). Cependant nous sommes actuellement dans l'obligation d'assurer les cours en présentiel et ne sommes pas dans le cadre d'un fonctionnement de cours à distance. Je vais biensur transmettre votre message à l'équipe enseignante dès ce soir. Nous convenons bien entendu que la situation actuelle n'est idéale pour personne et je comprends vos questionnements et votre inquiétude. J'imagine que la transmission du travail sera réalisable pour certains enseignants et certaines matières. Cependant je ne suis pas sûre que les enseignants aient tous le temps de numériser et transmettre leurs cours et exercices comme dans le cadre du travail à domicile du précédent confinement puisque chacun assure ses cours au collège durant le confinement actuel. Nous ferons pour le mieux mais n'hésitez pas à solliciter aussi les camarades de classes ou parents d'élèves que vous connaîtriez.

Bien cordialement

Bon courage,

Mme Bidule

-------------