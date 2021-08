Covid/Santé/Numérique/Ecologie : la société de la peur est en marche

Ouvrir la télévision sur les chaînes infos c'est prendre une ration de mauvaises nouvelles toutes les 15 minutes.

On nous dit que la quatrième vague est terminée mais que la cinquième arrive.

On nous dit qu'il faudra peut-être une troisième dose.

Les Anglais ont décidé de vivre avec le virus. Ils ont sans doute raison car si on attend la fin de l'épidémie ou l'immunité collective, on peut attendre longtemps.

Dans quelques jours, les enfants feront leur rentrée scolaire. On parle déjà d'une recrudescence du variant Delta.

Or, nos enfants ont besoin de l'école pour apprendre à lire, écrire, compter et espérer s'émanciper un jour de leurs conditions sociales.

La peur joue aussi pour l'alimentation. L'autre jour, j'achète des lasagnes et des tomates farcies BIO et bien c'est cher et ce n'est pas bon. Rien ne remplace la viande dans ces deux plats. Bientôt on remplacera le machon lyonnais par du soja.

Mais plus largement, si on tente de supprimer la viande au nom de l'écologie et de la fin de la planète, c'est assez inquiétant.

Le numérique a permis aux entreprises de faire des économies mais on presse le personnel pour avoir un meilleur rendement. Je vois tous les jours le retour de la souffrance au travail. Ceux qui ont un travail ont peur de le perdre car ils ont une famille à nourrir. Ceux qui n'en ont pas se demandent s'ils sont bons à quelque chose.

Mais rassurez-vous les réformes des retraites et de l'assurance chômage vont arriver.

Tant pis si le peuple crève, la finance et les laboratoires se portent bien.

Les gouvernants tentent de masquer l'accroissement des inégalités. En effet, depuis des décennies et les votes sur les traités européens, que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou communiste, cela ne change rien, ce sera la même politique.

Emmanuel MACRON croit que l'autoritarisme va faire oublier son bilan catastrophique et la mauvaise gestion sanitaire. Après tout, MITTERRAND a bien réélu en 1988 avec une cohabitation...

Je me demande si nous pouvons dire que nous vivons en démocratie tant les opinions divergentes sont criminalisées.

Si on achète une voiture, ce n'est pas bon pour l'écologie.

Si on mange tel ou tel plat, ce n'est pas bon pour notre santé.

Si on doute du numérique, on est contre le progrès.

Mais, une question : c'est quoi le progrès ?

Ce serait avancer à marche forcée pour ne plus savourer les petits plaisirs du quotidien au nom de la 5G et de l'intelligence artificielle.

Après tout, grâce au numérique, le secret médical sera bientôt de l'histoire ancienne et on saura bientôt tout de votre vie.

Donc dormez braves gens, l'Etat s'occupe de tout et si ce n'est MACRON, il en viendra un autre.

Nous avons un problème d'institutions car la légitimité des gens élus par un fort taux d'abstention est nul.

Mais qui dira la vérité aux Français ?

En attendant, cessez d'avoir peur car les gouvernants divisent le peuple et opposent les générations entre elles.

Un sursaut démocratique n'a jamais été aussi urgent.