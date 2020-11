Covid : Une planète consentante

Se demander « Mais qu’est-ce qui se passe ? Tous ces gens qui derrière leur masque ont les yeux vides » On les croirait sous hypnose. Se sentir si seul au milieu de cette masse qui déambule à pas rapides en se dirigeant vers un but, mais lequel ? Des drones survolent et d’un mégaphone une voix ni homme, ni femme admoneste en boucle : « le port du masque est obligatoire, n’oubliez pas la distanciation sociale ». En rentrant, dans l’immeuble, chacun se regarde furtivement tout en marmonnant des borborygmes et en se tenant le plus éloigné possible. Les portes claquent sur un silence anormal, comme des voisins marchant sur la pointe des pieds. Encore ce matin autour de la machine à café au bureau, avoir tenté d’expliquer les chiffres menteurs, rapporter des études, des faits, mais rien n’y a fait, les yeux restant vides comme ceux des noyés ; Comment est-ce possible, dorment-ils ? En réalité, c’est à peu près ça…

Que de tristesse, il semble que rien ne puisse solutionner cette brisure du consensus, cette fracture émotionnelle basée sur la peur et la désinformation, sauf... En prenant conscience du processus et en le mettant à plat de manière rationnelle.

D’abord aller voir du coté de La Fabrication Du Consentement [1] et l’existence d’une propagande visant à diffuser la vision du monde des dominants. Bien loin de constituer un « quatrième pouvoir » en démocratie, les médias font régner une forme particulière de désinformation qui sert les intérêts des élites politiques et économiques et ainsi, au service, pour endormir les masses… Bon, c’est un début de piste !

Couplé à cela, il y a l’ingénierie sociale et j’y reviendrai dans un article prochain.

C’est avec cet arsenal que depuis mars dernier et le premier confinement, la planète entière à 80% accepte l’inacceptable de perte de sa liberté de mouvement et bientôt de penser.

Facile à la base de se poser les bonnes questions : Se demander si ceux qui dirigent souhaitent notre bien être ? Et surtout, serait-il possible qu’ils nous connaissent mieux que nous même ?

Déjà en 1928, Edward Barney théorisait dans son livre « Propa-Ganda : comment manipuler l’opinion en démocratie » : « Qu’une foule ne peut pas être considérée comme pensante, car ne réagissant qu’à ses émotions. » Suivant ce constat, mise sur pied d’un arsenal mental, une machinerie qui aide à contrôler par une menace diffuse l’opinion public et à la faire penser contre ses propres intérêts ; à la préparer par acoups, comme des poussées de fièvre à ce qui aurait paru inacceptable quelques mois auparavant. En un lapse de temps très court, en connaissant les ressorts de la nature humaine et spécialement ceux des foules, les dominants, l’oligarchie, la finance, les laboratoires, les gouvernements « élus » ont réussi à faire prendre un virage à 180° qui en ce mois de novembre 2020 fait que la terre entière mange, boit, vit et dort Covid19 en continu et accepte des lois iniques et des règlements qui vont à l’encontre de la bonne santé et du développement de NOS enfants, en leur faisant porter toute la journée à l’école un masque dès l’âge de 6 ans. Les parents, les maitres ne sont-ils pas là pour les protéger ? D’autant que sur les boites de masque il est écrit « ces masques ne protègent pas du Covid 19 »… Quel ressort fait que pourtant ces parents, certainement aimants, accompagnent leurs petits devant l’école, vérifient bien le bon positionnement du masque, acceptent l'application du gel hydro-alcoolique sur leurs mains ? Ces deux actions combinent le fait que le cerveau est sous-oxygéné et qu’il y aura des conséquences dans son développement et cette « désinfection » des mains qui met à mal le système immunitaire en construction. Sans parler de l’inconfort et de l’isolement psychologique. Et bien ces parents s’exécutent sans vraiment broncher, alors qu’il suffirait de ne plus amener leurs progénitures dans ces écoles de maltraitance. Il faut savoir qu’il n’y a aucune loi écrite qui oblige. Il est donc légal d’amener son enfant sans masque, d’exiger qu’il entre car le directeur n’a aucun droit de refuser un élève. (Voir lien vidéo en fin d’article).

Malgré cela… Chaque matin à l’entrée des écoles l’hystérie du nonsense est en marche.

Pourquoi des parents aimants font-ils cela ?

Il y eu l’Expérience de Milgram par le psychologue américain Stanley Milgram qui explique ces phénomènes de soumission. [2]

C’est une expérience de psychologie publiée en 1963. Cette expérience évalue le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qui se veut légitime et permet d'analyser le processus de soumission à cette autorité, notamment quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience au sujet. Sans rentrer dans les détails mais en résumant : dans un cadre évolutionniste et conjoncturel l'obéissance est un comportement inhérent de la vie en société ; L'intégration de l’individu dans une hiérarchie implique que son propre fonctionnement en soit modifié : l'être humain passe alors du mode autonome au mode systématique où il devient l'agent de l'autorité. Pour amplifier ce penchant naturel il a suffi que la société organisée créée des symboles reconnaissables : les galons des militaires, les titres ; docteur, professeur, noblesse etc. Et ainsi, environ 70 à 80% des humains suivront plus ou moins ces repères et « respecteront les consignes » émises par une autorité quelconque ; sachant que ces « autorités » savent infantiliser ceux qu’elles veulent contrôler par la culpabilisation, les remontrances acerbes, les peines financières, la prison et même l’internement psychiatriques (Voir Alexandre Soljenitsyne). Sachant cela, il est très difficile de résister à ce rouleau compresseur de la pensée unique si bien orchestré par les médias, le pouvoir en place et même le cercle amical et familial. Penser par soi-même demande une très haute dose de courage et de détermination.

Le libre citoyen, qui ne représente au mieux que 15%, les 5 autres % restant étant les psychopathes dominateurs assoiffés de tout, se sent englué, poissé par une sorte de visqueuse doctrine qui, insensiblement, l’enveloppe et peut annihiler tout raisonnement rebelle. Cette nouvelle évangile se nomme la pensée unique, la seule autorisée par une invisible et omniprésente police de l’opinion et ne pas s’y plier de nos jour revient « à mettre en péril la vie des autres », « d’agir en mauvais citoyen irresponsable »… D’où conséquences.

« La foule, le plus grand nombre donc, ne réagit qu’à ses émotions » et l’esprit libre à part ruminer que « l’enfer c’est les autres » selon Sartre, ne peut que se tapir au fond de son trou en écrivant, ou s’installer sur une ile déserte…S’il en reste encore une ?

Georges Zeter/novembre 2020

