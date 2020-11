Covid19 - Campagne de vaccination extraordinaire dès janvier

Le vaccin nouveau contre le coronavirus est enfin arrivé, il serait d'excellente qualité et assurerait une durée de protection de trois à six mois. "Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande BioNTech ont officiellement confirmé qu'ils déposeraient ce vendredi auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une demande d'autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin contre le Covid-19." Jean Castex « se met en état de vacciner sa population », en provisionnant 1,5 milliard d'euros pour 2021. Pour Ursula von der Leyen l'Europe pourrait valider deux vaccins en décembre. Ensuite, la Haute Autorité de santé dira "où et comment" les administrer.

C'est Olivier Véran qui déclenchera la campagne de vaccination extraordinaire qui devrait se révéler plus massive encore que celle contre la grippe H1N1 de 2009 qui fut un bide magistral. Un fiasco qui entraîna la destruction de 19 millions de doses inutilisées pour un coût total d'achat et de destruction d'environ 400 millions d'euros.

Cette fois avec le covid19, la pandémie n'est pas une simple grippette. Le gouvernement qui s'inquiète aussi pour la santé mentale des citoyens a pré-réservé 90 millions de doses de vaccins pour le premier semestre 2021. Cela ne suffira certainement pas à restaurer la confiance avec le peuple. Faut dire aussi que la confiance se mérite et que rien n'est oublié.

Comme l'affaire des masques qui au début de la pandémie étaient soi-disant inutiles, puis sont devenus indispensables, outre le mensonge, la gestion de crise erratique inquiète. Vous remarquerez quand même un certain mimétisme entre les contradictions des décideurs et ceux qui critiquaient l'incompétence et le mépris des autorités lorsqu'il n'y avait pas de masque à disposition, qui aujourd'hui ne veulent plus en porter. Ce comportement typiquement français peut expliquer que la France soit le pays le plus visitée au monde pour son originalité. Certes, nous sommes champions du monde de football, mais également les champions dans la consommation d'antidépresseurs, les champions mondiaux du pessimisme, et maintenant les champions des antivaccins.

À l'aube d'une vaccination qui dans un premier temps ne concernera pas tout le monde, la France se retrouve coupée en deux. Avec au centre le gouvernement qui cherchera à convaincre les réticents en utilisant l'outil pédagogique dont il a perdu le mode d'emploi.

Par contre, les antivax savent se servir d'internet pour diffuser leurs idées et convaincre de la dangerosité et de l'inutilité du vaccin. Inutile de revenir sur les différentes théories censées faire réfléchir les gens sur les risques que feraient courir aux vaccinés des médecins qui seraient corrompus par des labos. A chacun de mesurer le bénéfice risque pour décider à qui il doit accorder sa confiance. Malheureusement, il n'existera jamais un antidote contre la désinformation, on notera cependant que c'est toujours l'autre qui désinforme.

D'après Odoxa, seulement 15% des Français refuseraient « systématiquement tout type de vaccin ». En réalité, 54% des Français souhaitent vraiment se faire vacciner. La raison principale du refus d'une partie de la population reste la rapidité de réalisation du produit vaccinal. Finalement, le citoyen rétif à la vaccination ne fait qu'appliquer ce cher principe de précaution. Sa logique est implacable, laisser passer le voisin en premier et ensuite lui demander tous les jours comment il va.