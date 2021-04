Covid19 et Ultracrépidarianisme

Nous sommes tous plus ou moins des ultracrépidariens. Rares sont ceux qui échappent à ce "comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée". Les exemples d'ultracrépidarianisme sont nombreux sur la toile et nul besoin de chercher très loin de son ordinateur pour en trouver un. En fait, les experts sont partout, et pour commencer à la télé et sur les papiers de presse, mais aussi sur les réseaux sociaux et les forums où les spécialistes de rien qui savent tout sur tout pullulent comme des virus. L'exemplarité vient d'en haut, avec nos élites politiques, énarques, scientifiques et autres intellectuels éclairés qui parleront avec le même talent du réchauffement climatique que de l'ARNm ou du Kamasutra.

Le premier exemple d'ultracrépidarianisme sera une citation d'un haut fonctionnaire au sourire grimaçant avec un regard à vous glacer le sang. Sa connaissance limitée de la nature humaine et des gilets jaunes auront fait du préfet de police de Paris un véritable connaisseur de la pandémie. Sont jugement sans appel sur les fraudeuses victimes de la maladie avait été aussi violent qu'un coup de matraque de CRS :

« Ceux qui sont aujourd’hui hospitalisés, ceux qu’on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l’ont pas respecté, c’est très simple, il y a une corrélation très simple » (Le préfet de police de Paris, Didier Lallement)

Le second cas d'ultracrépidarianisme s'avère beaucoup plus sévère, car l'ultracrépidarien en question a dirigé la plus grande puissance militaire du monde pendant quatre ans, sans pour autant déclencher une guerre nucléaire. Mais, certaines de ses déclarations sur la Covid resteront des modèles d'un genre inimitable. Depuis son départ de la Maison Blanche, beaucoup d'Américains qui s'ennuient depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, attendent avec impatience le retour de l'homme qui avait imaginé, sérieusement ou pas, un traitement de choc pour guérir d'un virus inventé par les Chinois :

"Imaginons qu’on traite le corps avec beaucoup d’ultraviolets, ou une forte lumière. Supposons qu’on amène cette lumière à l’intérieur du corps. Cela n’a pas été vérifié, mais vous allez le tester". "Le désinfectant [eau de javel] neutralise ce virus en une minute. Est-ce qu’on pourrait faire quelque chose comme une injection à l’intérieur, comme un nettoyage. Voyez-vous, le virus va dans les poumons..." (Donald Trump)

Notre troisième spécimen d'ultracrépidarien n'est autre que le Président Macron, et personne ne lui accordera de circonstances atténuantes. D'ailleurs il s'en moque puisqu'il ne se trompe jamais.

En effet, le 6 mars 2020, le couple élyséen avait assisté à une représentation de la pièce "Par le bout du Nez" au théâtre Antoine à Paris. Le chef de l'Etat avait alors déclaré :

"La vie continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie".

La veille dans un Ehpad, sa vision de l'avenir avait déjà frappé la France entière :

"Si on prend des mesures qui sont très contraignantes, ce n'est pas tenable dans la durée"

Il faut préciser que le 16 mars 2020, le pays dénombrait seulement 6 378 cas confirmés dont 285 pris en charge dans un service de réanimation et 161 décès. Rien d'autre qu'une petite grippette du niveau H1N1 que notre chef de guerre allait éliminer en un éclair. Aussi facilement que l'armée française devait en quinze jours terrasser les Allemands en 40, avant que...

Aujourd'hui, la situation est devenue bien différente et bien plus grave avec l'apparition des variants et une vaccination à retardement. Emmanuel Macron qui est devenu selon son entourage de courtisans, un véritable épidémiologiste, prendrait seul les décisions sanitaires qui s'imposent. Aussi, lorsque le maître des horloges prétend :

« Oui, il y aura des assouplissements pour cet été et, oui, les commerces vont rouvrir là, à partir de mi-mai »

Nous ne pouvons qu'espérer, avec un brin de scepticisme quand même, que cette fois le président de la République sait vraiment de quoi il parle et ne fait pas encore de l'ultracrépidarianisme.

Pour terminer, en relation avec la vaccination, ce commentaire d'un internaute sur le journal "Le Monde" :

"Avis au corps médical du forum, a t’on des billes sur des intra-musculaires qui auraient été faites en IV Ou en intra-artérioles et qui auraient favorisé des CIVD ?

Ça me semble possible d’une part je vois que les retours veineux fait par les soignants lors de l’injection ne sont pas fréquents ou fait à l’arrache de plus avec les seringues scellées et les si fines aiguilles , il faut patienter une ou deux secondes pour éventuellement voir apparaître un retour veineux...je vois que c’est rarement fait dans les règles.

Autre sujet : est ce une ineptie de proposer un peu d’aspegic face à ce léger risque de civd ? Le bénéfice risque est il favorable ?"

Alors, ce commentateur est-il compétent ou seulement un ultracrépidarien qui veut se faire mousser ? Peu importe après tout, car les hypothèses sur le Covid ou d'autres sujets polémiques dont nous discutons souvent avec conviction sur le web, n'engagent que nous et ne mettent pas en danger l'ensemble de la population dont nous n'avons heureusement pas la responsabilité.

Mais, attention : « À chacun son métier, les vaches seront bien gardées ».