Covid19 - Laissons mourir les vieux

Pour certains médecins, le temps est peut-être venu pour le commun des mortels de comprendre qu'il est nécessaire de laisser les vieux malades dont l'espérance de vie est courte, mourir paisiblement chez eux, entourés de leurs proches. À quoi bon surcharger les hôpitaux avec nos anciens qui mourront de toute façon de pathologies aggravées par la Covid19. Un docteur n'a pas fait dans la dentelle en affirmant :

"on entretient des armées de personnes âgées dépendantes et de malades chroniques, dont la charge financière incombe aux jeunes générations, condamnées à se ruiner en coûteuses retraites par répartition (dont eux-mêmes ne pourront sans doute jamais bénéficier) et en cotisations d’assurance-maladie au profit d’une population improductive indéfiniment croissante".

Soleil vert, le retour ? Mais non voyons, seulement du pur pragmatisme de directeur de banque.

Contrairement à la fiction cinématographique, personne ne mangera les vieux coriaces au repas servi au restaurant bio du coin qui aura enfin rouvert ses portes, tout comme le cinéma et les bars, sans distanciation sociale et sans masque. Enfin, ces vieux en fin de vie que nous laisserons partir avec grande tristesse, mais sans les retenir, ne satureront plus les hôpitaux du pays et les confinements seront devenus inutiles, ce qui permettra aux plus jeunes de travailler, sortir, voyager et ainsi retrouver les "jours heureux".

Cynisme ? Mais non réalisme...

Ce médecin qui se nomme Pierre Rimbaud, est l'auteur d'une tribune sur "Le journal international de la médecine (JIM). Comme il semble froid et insensible, probablement professionnellement vacciné par la mort des autres. Cette mort qu'il côtoie et observe tous les jours, l'a peut-être rendu trop indifférent à la souffrance de ses patients. Ce docteur explique qu'il est opposé au « quoi qu’il en coûte », pour empêcher les gens de mourir.

Ce médecin qui parle probablement aussi pour d'autres plus silencieux qui n'en pensent pas moins, donne l'impression que c'était mieux avant, lorsque :

"n'existaient ni les chaines d'info en continu, ni l'internet des réseaux sociaux, ni même les instruments nécessaires aux États pour connaître l'épidémiologie mondiale en temps réel. A cette époque pourtant récente, les épidémies entraînaient une mortalité abondante et régulière, totalement méconnue et même négligée, qui éliminait de la population des vieillards, des malades fragiles, des sujets génétiquement mal équipés... et tout le monde trouvait ça normal, certes attristant mais naturel. On acceptait la mort qui frappait semblait-il au hasard. Il faut bien faire une fin, disait-on, et quand les victimes étaient des enfants... on en faisait d'autres".

"On en faisait d'autres", "sélection naturelle", ou encore "élimination des traits génétiques les moins favorables et des individus les moins utiles à la survie du groupe".

Certes, la sélection des malades n'est pas une nouveauté, mais apparemment pour ce docteur, ces vieux inutiles sont encore trop nombreux à passer par l'hôpital où ils participent à "l'encombrement" des services de réanimation. Un autre exemple est donné par le docteur Pierre Rimbault, celui "de la dialyse médicale qui sauve la vie d’innombrables insuffisants rénaux, dont il faut évidemment se féliciter mais reconnaître le coût exorbitant au profit de malades essentiellement très âgés et polypathologiques". Hop, du balaie les vieux dialysés !

En fait, le raisonnement de ce docteur expert comptable peut donner l'impression qu'il faudrait fixer un âge où les vieux devenus trop coûteux pour la Sécurité sociale, n'auraient plus comme choix que les soins palliatifs. Après tout, on achève bien les chevaux et lorsque sa vieille bagnole devient trop chère à l'entretien, elle part pour la casse. Seulement, il est question ici d'êtres humains dans un pays où quelques députés ont refusé à la population le choix de sa mort. D'autres verraient bien une limite d'âge fixée au vieux par la loi. Rendre le dernier soupir obligatoire en quelque sorte, sauf dérogation pour ceux qui pourront payer eux-mêmes la totalité de leurs soins ! Mais non, rassurez-vous ce n'est que de la fiction, le Covid rend fou ?

La conclusion sera du docteur :

"Il faut surtout reconnaitre que cette transition anthropologique majeure, qu’il n’est nullement question de qualifier bonne ou mauvaise, retentit naturellement sur tout l’équilibre social. Ce n’est pas la pandémie de coronavirus qui est un événement nouveau : c’est la civilisation sanitaire éclose en à peine trois ou quatre décennies, dont la covid19 (maladie qui serait passée presque inaperçue il y a un siècle), n’est qu’un formidable révélateur.

Il faudra bien que nous nous y adaptions de gré ou de force..."

Photo - Cimetière Nossa Senhora de Manaus, le 6 avrl 2020, au Brésil. MICHAEL DANTAS AFP/Archives