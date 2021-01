Covid19 - Macron et ses 35 collaborateurs citoyens

Difficile à croire. Emmanuel Macron devenu disciple d'Etienne Chouard militant pour une assemblée constituante tirée au sort et le RIC. Ou encore, Jupiter convaincu par la démocratie athénienne sur l'Agora. Après la verticalité, voici l'horizontalité supposée du président de la République, ce qui a le don d'agacer Jean-Francois Copé le ressuscité, qui parle de mélenchonade depuis l'annonce de la formation d'un "collectif de citoyens" de 35 membres tirés au sort.

D'autres observateurs comparent ce maigre collectif à de la démagogie sanitaire, voire carrément à du populisme vaccinal. Ce panel aura la mission essentielle de "nourrir le pouvoir exécutif et législatif" dans la conduite de la campagne de vaccination "et d'ajuster les réponses qui doivent être apportées aux Français".

Après la polémique sur la "convention sur le climat en 2019", le maître des horloges veut donner l'impression d'avoir pris de bonnes résolutions pour la fin de son mandat. Comme, demander son avis au peuple qui majoritairement ne lui fait plus confiance. Lorsqu'en Juillet les résultats du travail du collectif citoyen seront enfin connus, les Français auront probablement d'autres préoccupations que de s'intéresser à l'avis de 35 personnes qui eux auront peut-être la désagréable sensation de s'être fait rouler dans la farine.

Maintenant attention, les heureux gagnants désignés par le sort qui accepteront de jouer ce nouveau jeu pseudo-démocratique dont nous ne connaissons pas encore les règles, devront d'abord répondre à une question fondamentale :

Sur une échelle de 1 à 5 : "Avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre la Covid-19

Pourquoi de 1 à 5 plutôt que de 0 à 5 ? Le zéro semble indésirable dans ce collectif de futurs vaccinés qui aura pour seul but de collaborer à convaincre l'opinion que la vaccination ouvre le chemin le plus sûr vers une liberté retrouvée. Inutile de perdre son temps avec des gens qui n'auront jamais recours à la vaccination, même si le vaccin Spoutik V de Poutine arrivait en France.

Le Cese, qui encadrera et pilotera les cogitations du collectif citoyen, explique les choses autrement, pour le Conseil : "cette expression de leur position permettra de ­constituer a posteriori les équilibres au sein du collectif de citoyens, afin d'avoir des avis et des recommandations reflétant les positions en présence au sein de la société française".

Une plateforme numérique de consultation du grand public sera lancée en janvier. (Avec une modération très renforcée)

Pour finir quelques réactions politiques

Yannick Jadot : "c'est du foutage de gueule"

PS Boris Vallaud : "Annoncer le tirage au sort de 35 personnes chargées de discuter de la stratégie vaccinale alors qu'on se demande si le gouvernement en a une, a un côté grotesque."

Marine Le Pen : "la démocratie représentative, ce n'est pas se défausser dès que l'on ne maîtrise plus rien, c'est assumer son rôle de représentant du peuple, faire ce pour quoi on reçoit un mandat et une délégation du peuple français". L'exécutif renonce à décider, à agir, donc à gouverner"

'UDI Jean-Christophe Lagarde : "gadget totalement délirant et antidémocratique", appelant l'exécutif à "gouvern(er)".

Damien Abad "C'est un contournement de la démocratie parlementaire"

Et si Mélenchon avait la solution...

Jean-Luc Mélenchon a estimé que la France devait favoriser "les vaccins de type traditionnel", donc acheter "aux pays qui en produisent (Russie, Cuba, Chine)" et non se reposer sur le vaccin Pfizer-BioNTech actuellement utilisé."

C'est ce qu'on appelle faire de la politique avec une seringue.