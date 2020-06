’’Covid19, saura-t-on tirer profit de nos erreurs ?’’

Depuis le début de cette crise nous avons eu droit à des discours qui mettent en avant des arguments plus ou moins techniques, et toujours moralisateurs, seulement destinés à inquiéter ou à rassurer le public et ainsi obtenir son adhésion pour des mesures contraignantes.

Ce type de discours infantilisant est assez méprisant pour les citoyens que nous sommes, supposés incapables de comprendre autre chose. On peut se demander si cette infantilisation de la parole officielle, et la surmédiatisation de certains aspects de cette crise, n’est pas simplement destinée à occulter des problèmes plus profonds sur le fonctionnement de notre société.

C’est ainsi qu’un fonctionnaire à l'allure macabre, est venu nous débiter tous les soirs à l'heure du dîner la longue litanie des morts quotidiens et des hospitalisations, afin de faire naître dans la population un sentiment de peur, voire de panique, permettant de justifier le confinement qui n'avaient pour but principal que d'éviter l'engorgement des services de réanimation des hôpitaux, déjà mis à mal depuis des années par des suppressions de lits (des esprits chagrins ajouterons que c’était également un bon moyen pour tester les capacités de soumission du peuple).

Nous n'étions pas prêt pour faire face à cette crise, c'est une évidence. Nous n'avions ni les infrastructures, ni le matériel, ni le personnel suffisant pour gérer un afflux de malade aussi soudain. Et le ministre de la santé plutôt que se comporter en homme politique responsable ou en médecin à l'avis autorisé, s’est contenté d’être le porte-parole d'une administration que visiblement il ne contrôle pas.

Depuis plusieurs années les responsables sanitaires (ministère, ARS, directeur d'hôpitaux) dirigent les établissements de soins comme des entreprises industrielles, et pratiquent la politique du flux tendu avec les malades comme on le ferait pour des pièces détachées d'automobile.

Mais les malades ne sont pas des produits quelconques qui doivent obligatoirement s'inscrire dans une procédure rentable. Il faudra enfin s'en rendre compte un jour.

Cette épidémie a mis le doigt où ça fait mal. Heureusement elle ne fut pas trop importante et on peut espérer que les déclarations ministérielles faites à cette occasion ne restent pas des effets d'annonce et servent à stimuler les réformes en profondeur que nécessite notre système de santé.

Mais on peut en douter, car généralement les plans élaborés par les fonctionnaires du ministère de la Santé ne tiennent aucunement compte des réalités du terrain, à l’hôpital comme en ville, et ils balaient d’un revers de main toutes les réalisations que des acteurs de base, grâce à leur expérience, ont pu mettre en œuvre, s’ils ne correspondent pas aux schémas élaborés, après moult réunions, par des têtes pensantes qui n’ont que des approches dogmatiques du système de santé, sans tenir aucunement compte des aspirations des soignants et des malades.

C'est ainsi qu’au lieu de conseiller à la population de consulter son médecin traitant en cas de symptômes évocateurs du covid 19, afin de bénéficier d’un traitement et d’un premier tri avant d'envisager si nécessaire une hospitalisation, on a préféré adresser tous ces malades aux centres 15 qui ont bien sûr été très rapidement saturés, privant par là même les autres urgences de tout secours rapide.

Il serait temps de reconnaître l'origine de ces dysfonctionnements (les restrictions budgétaires effectuées par les différents gouvernements de ces trente dernières années, la main mise de l’administration sur les soignants, etc...) pour tirer profit de nos erreurs et prendre les mesures qui s'imposent afin qu'une nouvelle crise sanitaire (et il y en aura forcément d’autres) ne nous condamne pas à un nouveau confinement, à de nouvelles restrictions de liberté, et a de nouvelles répressions violentes si nous osons manifester.

Docteur Jacques-Michel Lacroix

15/06/2020