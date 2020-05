Covidiots vs covidordures

La presse-tituée a pondu dernièrement un néologisme qui pousse l'inversion accusatoire un cran trop loin : Covidiot !

"Entré il y a deux semaines dans l’Urban Dictionary, le terme est parfaitement explicite : il désigne celui ou celle qui n’a pas encore saisi la gravité de la pandémie de Covid-19 et le prouve par sa simplicité d’esprit"

L’idiot, au-delà du fait qu’on y voit un synonyme d’imbécile, de stupide ou de crétin, possède son sens propre auquel réfèrent les idiophones en matière de son : résonnant par soi-même. Et résonner par soi-même n’est pas forcément stupide quand on voit tout-le-monde marcher sur la tête mais n’imaginons pas un instant que c’est à cela que renvoi le covidiot, il est à 300% péjoratif !

Car bien sûr, le covidiot désigne simplement le covido-sceptique, le conspi du SARS-cov2, le non-masqué, celui qu’un amas de contre-vérités n’a pas su convaincre et qui cherche à mettre en balance un maximum de sources comme le recommande le bon-sens et le veut toute recherche qui tende vers l’objectivité. Il ne se contente pas de la parole unique et uniforme des médias de masse et mettra sons sens du discernement à profit pour se forger une opinion et une idée plus claire du paysage médiatique. Toute personne qui suit cette démarche en déduit forcément que l’info officielle téléguide la population plutôt que de l’informer. De celui-là, la doxa dira qu’il est idiot, qu’il est bête, simple d’esprit, un abruti, évitera d’user directement des mots « con » et « salaud » et pensera en terme d’inconscience, d’irresponsabilité et de dangerosité.

Alors là, on croit rêver tant il fallait oser !!! Car non seulement on se voit relayer depuis des décennies et plus spécialement depuis deux à trois mois, une info officielle tordue, contradictoire et mensongère mélangeant promesses jamais-tenues, tromperies statistiques, appels à la haine à peine masquées et prétextes liberticides fallacieux mais encore, il se trouve que les virologues éminents, de renommée internationale, y sont traités de charlatans, bafoués par de mesquines et petites invectives appuyées par les incompétents professionnels que sont les virologues médiatiques et dont le seul but est la légitimation de l’illégitimable situation actuelle et future.

Bienvenu au dictionnaire des mal-formatés : le Covidiot, à l’usage des Covidordures.