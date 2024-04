Craintes de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur la guerre que mène Israël à Gaza. Conséquences sur le Système monétaire international

La création monétaire est un processus nécessaire pour les Banques centrales puisqu’elles doivent par définition soutenir les États sur le plan financier. Face à la croissance ou la décroissance économique, c’est leur rôle principal d’affiner leur politique monétaire pour favoriser les échanges tant sur le plan interne que sur le plan externe et donc éviter une poussée inflationniste en cas de surchauffe et inversement en cas de refroidissement.



Précisément, en période de ralentissement de l’économie, les États quand ils sont à court d’argent, utilisent l’instrument monétaire ; soit ils se tournent vers les marchés monétaires domestiques pour procéder à des emprunts, ce qui ne satisfait pas toujours puisque les emprunts ne peuvent aller au-delà d’une certaine limite des possibilités du secteur bancaire intérieur ; le marché domestique saturé ne dispose pas assez de fonds et les marchés extérieurs se ferment par crainte de non-recouvrement de leurs créances ; soit, en dernier recours, ils se tournent vers leurs Banques centrales pour demander ce qu’on appelle des « avances », en échange de titres d’Etat, généralement des bons de Trésor de différentes maturités.



Evidemment, un excès de demandes d’emprunts du Trésor aux Banques centrales se traduit par un excès de création monétaire, et donc de l’inflation. Et à pratiquer l’inflation, un Etat ruine les particuliers pour permettre à l’État de « tenir » aux impératifs essentiels du budget de la nation. A savoir que les Etats construisent des routes, des ponts, des ports (ou les modernisent), des barrages, des écoles, des universités, des hôpitaux, etc., en réglant une grande partie de ces dépenses par la « planche à billet ». Cependant, cette construction bien qu’elle n’a coûté pour l’Etat que l’inflation et beaucoup aux générations d’aujourd’hui par la hausse des prix, profitera néanmoins aux générations de demain.



Il faut aussi souligner qu’un ralentissement peut être conjoncturel, et une relance de l’économie peut diminuer voire effacer le déséquilibre budgétaire. Mais si le ralentissement se poursuit et ralentit les recettes fiscales pour la couverture des dépenses publiques, de nouveau le déficit budgétaire fait apparaître un nouveau besoin de financement ; s’enclenche ainsi une « spirale inflationniste-dévaluationniste ». En effet, un recours à la « planche à billet » se traduit forcément par une spirale augmentation prix-augmentation salaire, et une dévaluation de la monnaie.



Cette spirale a caractérisé tant les pays européens dans les années 1970 suite aux chocs pétroliers que les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. La hausse des prix du pétrole (inflation importée) et la monétisation des déficits commerciaux par les pays détenteurs de monnaies internationales ont bouleversé l’équilibre économique mondial. Les déficits cumulés depuis les années 1970 et surtout les années 1980 avaient produit un effet boule de neige sur la dette publique extérieure des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, qui a atteint un niveau tel que la charge du remboursement échelonné dépassait les ressources fiscales nécessaires pour la résorber. D’autant plus qu’aux dettes de ces États venaient s’ajouter celles de leurs collectivités locales, la sécurité sociale et de divers organismes, le tout formaient leurs dette publiques totales. Les États surtout les pays du reste du monde non détenteurs de monnaies internationales se retrouvaient à créer de la dette pour couvrir leurs déficits et assurer le « service de la dette », i.e. le paiement des intérêts et le remboursement du principal arrivant à échéance à l’Occident créancier.



Dans les années 1990, il faut rappeler le retournement de l’histoire sur le problème des déficits et la dette publique. La plupart des pays industrialisés (OCDE) avaient pour ordre du jour la réduction des déficits budgétaires. Tous les pays en développement y compris les pays avancés devaient réduire leurs dépenses publiques ; le blocage de l’économie mondiale par l’endettement mondial, l’éclatement du bloc Est qui a suivi à la fin des années 1980, la profonde dépression de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, d’une partie de l’Asie.



Cette situation récessive du monde hors-Occident s’est à la fin soldée par une crise financière au Japon en 1990 et une double récession aux États-Unis et en Europe, entre 1992-1993. Tous ces facteurs récessifs ont introduit une nouvelle donne, un passage obligé pour une sortie de crise : un ajustement structurel planétaire dans les décennies qui ont suivi les deux chocs pétroliers.



L’Europe, dans la perspective d’une Union économique et monétaire, y était déjà engagée par le traité de Maastricht. Les pays européens devaient se conformer au critère d’un déficit ne dépassant pas 3% du PIB et d’une dette publique ne dépassant pas 60%. Ainsi, la rigueur budgétaire a pris le relais de la restriction monétaire.



De leur côté, les Américains se sont également engagés sur la voie de l’orthodoxie budgétaire. L’objectif de retour à l’équilibre budgétaire a donné lieu à un excédent budgétaire en 2000. Quant aux pays en développement soumis à l’ajustement structurel, celui-ci apparaissait comme la meilleure voie de sortie du cercle vicieux de l’endettement qui risquait de les conduire à une diminution de l’indépendance dans la conduite de leur politique monétaire et financière.



Une décennie et demie passa où l’Amérique vit son âge d’or avec la « Nouvelle économie », i.e. les valeurs technologiques (informatiques et télécommunications) qui ont constitué avec Internet une « troisième révolution industrielle ». Elles ont permis de créer des centaines de millions d’emplois aux États-Unis et dans le monde. La Chine vit aussi son âge d’or au cours des décennies 2000 et 2010, elle devient l’« atelier du monde » dans les microprocesseurs, l’automobile, le textile… comme naguère fut l’Amérique après le deuxième conflit mondial.



L’Inde n’était pas en reste, elle devenait le premier producteur mondial de logiciels. Le doute est donc permis quant au comment l’Occident pourrait encore façonner le monde ; force de dire que la roue de l’Histoire était en train de tourner, le progrès s’étendant progressivement au monde émergeant.



C’est dans cette période de faste dans toutes les régions du monde que fit irruption la crise financière de 2008. Elle fut précédée, en 2007, par la crise immobilière (subprimes) aux États-Unis. La crise financière qui apparut au début de l’été 2008 fut brusque et dévastatrice ; ses conséquences étaient immédiates ; elle détruisit entre 2007 et 2008 selon des données occidentales quelques 25 000 milliards de dollars de capitalisations boursières dans le monde. D’autres données occidentales font état de 50 000 milliards de dollars. De chiffres extravagants qui équivaudraient à une destruction équivalente du PIB mondial. Comment pareil phénomène a-t-il pu se produire ? L’économie américaine s’est pratiquement arrêtée à l’été 2008.



Le premier phénomène constaté est qu’une grande partie des liquidités internationales créées par l’Occident depuis l’annulation des déficits courants américains au début des années 1990 était allée s’investir dans les pays émergents surtout en Chine. Les excédents commerciaux et investissements occidentaux ont explosé dans les pays émergents. Qui plus est ce ne sont pas seulement les liquidités internationales essentiellement occidentales mais aussi une grande partie de l’industrie occidentale qui s’est délocalisées en joint-ventures dans les pays en particulier asiatiques et sud-américains. Et cela est dû au faible coût de la main d’œuvre dans les pays d’Asie, phénomène qui a commencé dès les années 1960. En Chine, à partir des années 1980, 1990 et 2000, c’est l’explosion de la croissance économique tant en capitaux (investissements) que le rush d’entreprises de production occidentales délocalisées.



Quant aux pays exportateurs de pétrole, ils ont accumulé des excédents commerciaux considérables. Il était évident que la résilience du système économique, financier et monétaire façonné par l’Europe et les États-Unis, depuis les Accords de Bretton Woods de 1944, ne pouvait tenir, les années des Trente Glorieuses ont été une croissance limite puisque les pays émergents d’Asie et d’Amérique du Sud étaient encore dans une phase préparatoire, et ce en regard de l’histoire.



Cette situation unique dans l’histoire, à partir de 2008, ne laissa pas d’autres alternatives aux États-Unis et à l’Europe, sinon de créer massivement des liquidités internationales, durant près de deux décennies, pour « reconstituer de nouveau l’armature financière et monétaire internationale » d’avant. D’autant plus que cette dévastation de l’économie occidentale était prévisible, et s’est opérée au prix d’un long déclin de l’économie productive de l’Occident, qui perdait lentement mais sûrement l’initiative face à la compétitivité de l’Asie, de l’Amérique du Sud et de la Chine.



L’armature du système financier et monétaire international dominé par l’Occident qui reposait sur les quatre piliers qu’étaient le dollar US, l’euro, la livre sterling et le yen devait repartir sur de nouvelles bases, rompre avec les méthodes monétaires classiques et procéder à des politiques monétaires massives, « extraordinaires », pour reconstituer le système financier et monétaire international, il faut le dire en perdition avec la double crise immobilière et financière entre 2007 et 2008, aux États-Unis. Il faut même dire que ces crises ont été générées par la guerre qu’ont menée les États-Unis au Moyen-Orient, en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, à New York.



Donc pour lutter contre la crise financière, en 2008, il n’y avait pas de solutions, sinon à « armer, bétonner » les piliers du système financier ; l’économie occidentale risquait de sombrer dans la plus grave crise économique de son histoire, avec des conséquences pour l’ensemble des pays du monde ; une dépression du type des années 1930 resurgirait et probablement en plus grave.



On comprend pourquoi les Banques centrales des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la zone euro, du Japon, en parfaite concertation, ont injecté massivement des capitaux pour sauver leurs systèmes bancaires respectifs qui, interconnectés, ne formait en fait qu’un seul et même système, le « système économique, financier et monétaire international ». Que serait la Chine avec ses trois à quatre mille milliards de réserves de change en dollars, euros, livre sterling, yen… sans un système financier international fiable ? Et cela passait par des mesures d’urgence, précisément des plans de sauvetage, de relance et encore de soutien à la relance de leurs économies qui se sont opérés à coup d’injections monétaires massives qui étaient non seulement nécessaires pour les États-Unis et l’Europe mais dans l’intérêt du monde entier qui dépend de ces liquidités internationales. Et cela duré 6 ans pour les États-Unis entre 2008 et 2014, et plus pour les pays de la zone euro, du Royaume-Uni et du Japon qui ont injecté des liquidités non en « ligne droite », contrairement aux quantitative easing américains (QE).



Ceux qui voyaient négativement les politiques monétaires appelées « assouplissement quantitatif non conventionnel ou Quantitative easing (QE) », opérant depuis 2008, comme de l’« argent gratuit », se trompaient sur toute la ligne. Ou que ces QE renforçaient la spéculation sur les marchés boursiers se trompaient encore. La spéculation est inhérente à la nature humaine, tout humain cherche à faire des gains ; sans cette volonté de faire des gains pour se prémunir, et donc de placer, d’investir dans des projets, en Bourse et ailleurs, il n’y a pas d’économie.



Quant à l’« argent gratuit », qu’il le fut importe peu, pourquoi ? C’est l’Occident qui est le principal détenteur des monnaies internationales qui alimente en monnaies internationales le commerce mondial. Si l’Occident menait des politiques monétaires restrictives, il ne ferait qu’étouffer l’économie mondiale qui a fortement décéléré avec la crise financière de 2008, et une grande partie de l’argent est partie en fumée du fait de la formidable spéculation dans l’immobilier aux États-Unis et en Europe. Une spéculation immobilière entre 2005 et 2008 qui a masqué en fait une contraction de l’économie occidentale, la hausse de son endettement alors que les pays émergents et pays exportateurs de pétrole, c’est l’inverse, ils ont engrangés des excédents commerciaux faramineux.



En procédant massivement à des QE (création monétaire), l’Occident a dans un certain sens anticipé la création de richesses puisqu’il a permis de doper le commerce mondial par une hausse des échanges, la consommation aussi aux États-Unis, en Europe que dans les pays du reste du monde. Et tout ce qui est nécessaire pour tous les pays dans l’accompagnement des entreprises productives, le déstockage, la relance de l’investissement, les dépenses budgétaires pour la couverture sociale dont la subsistance des ménages qui ont perdu leurs emplois.



Toutes ces mesures concourent à la paix sociale pour une grande partie du monde. Bien sûr les pays du monde et les pays extrêmement pauvres relèvent d’autres considérations économiques et politiques, à l’échelle mondiale. Aussi, combien même l’Occident est pénalisé du fait de la perte de compétitivité face au faible coût de la main d’œuvre en Asie, il reste solidaire avec l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Afrique sur le plan économique, financier et monétaire, à l’échelle mondiale. Et combien même que le système financier et monétaire international soit dominé par l’Occident ; tout dépend de l’urgence des mesures prises dues aux exigences de la conjoncture économique mondiale.



Comme d’ailleurs lors de l’irruption de la pandémie Covid-19, des liquidités massives dans le cadre des quantitative easing tant aux États-Unis qu’en Europe et au Japon. De mars 2020 à 2021, soit près de deux ans que l’économie mondiale a été irriguée et c’est ce qui a sauvé l’économie mondiale de la tourmente, certes il y a eu un fort ralentissement mais en 2020 mais dès 2021 a commencé la reprise économique mondiale.



Qu’en est-il aujourd’hui, en 2024, où tout plaide que le monde se dirige vers une récession économique mondiale ? Est-ce la guerre en Ukraine qui en est la cause, ou simplement la fin d’un cycle ? Ou encore est-ce la guerre à Gaza ? Ou les deux ? D’autre part la domination de l’Occident est talonnée par la Chine qui a rendu le yuan ou renminbi du peuple, une monnaie internationale ? Depuis 2016, avec l’inclusion du yuan chinois devenu une cinquième monnaie avec les quatre, dollar, l’euro, la livre sterling et le yen dans le panier de monnaies qui détermine l’étalon monétaire du FMI, le DTS ou droits de tirage spéciaux.



De même, la Russie qui exige de vendre son pétrole et son gaz en roubles, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Un processus est donc engagé contre les monnaies internationales occidentales. La question sur la domination occidentale sur le plan monétaire est : jusqu’à quand ?





Enfin un dernier point concernant l’instabilité financière et la croissance e la dette publique américaine, j’ai reçu dans un précédent article un commentaire qui ne m’a paru pas très éclairé, et j’apporte une réponse, à mon sens, plus appropriée.



Dans ce commentaire, il est dit : « Le système monétaire international (SMI) actuel est à bout de souffle ; fondé sur l’hégémonie du dollar américain, il est confronté à de multiples défis :

Instabilité financière : Le système de changes flottants, dominé par le dollar, est intrinsèquement instable. Les mouvements de capitaux spéculatifs peuvent engendrer des crises économiques majeures, comme en 2008.



Creusement des inégalités : Le dollar américain, monnaie de réserve mondiale, confère aux ÉtatsUnis un pouvoir exorbitant, au détriment des autres nations. Cette situation accentue les inégalités entre pays riches et pays pauvres.



Si l’approche du commentateur se tient et paraît logique, il demeure pourtant qu’il existe une réalité que l’on ne peut éluder ; le système monétaire international (SMI) est réellement dominé par l’Occident ; et dire que l’Occident voudrait le changer ou qu’il soit à bout de souffle ou non est allé trop vite en déduction.



Pour cause et j’ajoute une précision au commentaire qui m’a été envoyé, pourquoi alors la guerre en Ukraine et à Gaza ? Ces deux guerres comme d’ailleurs tout le conflit israélo-palestinien relèvent de cette donne financière et monétaire ; l’Occident n’est pas à bout de souffle, il combat aussi par la guerre pour rester dominant sur le système monétaire international (SMI). Pourquoi la guerre en Ukraine contre la Russie ? La réponse, elle est simple, étendre le plus lointain possible l’Union européenne et le bras armé de l’Otan et en son sein la zone euro.



Il est impératif pour l’Occident de limiter territorialement la Russie et la Chine dans leur extension sur le monde ; il est impératif que l’Occident reste dominant dans le système monétaire international ; c’est ce système monétaire construit par l'Occident qui octroie la puissance au pouvoir occidental. De même, à Gaza, les États-Unis n’aident pas sans raison Israël depuis 76 ans ; c’est au Proche et au Moyen-Orient où se trouvent les plus grands gisements de pétrole du monde.



Lorsque les Banques centrales occidentales émettent massivement des liquidités qui sont « nécessaires » pour répondre aux besoins de leurs économies, il faut dire que ces Banques centrales sont forcées de le faire ; sinon comment financer les budgets publics occidentaux quand on sait que ce sont les pays émergents (Chine…) qui sont excédentaires dans le commerce mondial ? Force de dire que les fortes liquidités monétaires émises par ces Banques centrales sont nécessaires, d’ailleurs aux marchés occidentaux comme pour les pays du reste du monde qui sont dépendants des quatre monnaies internationales plus le yuan chinois.



Et c’est dans ces émissions monétaires massives, année après année, qui posent un certain « problème » et il concerne les « contreparties physiques, productives réelles », et sans elles « productives » qui jouent réellement dans le commerce mondial et donc « absorbent » les masses de liquidités monétaires émises, ne peut qu’aboutir à l’inflation voire à l’hyperinflation. Et c’est là où joue un paramètre monétaire qui n’est pas mis en évidence ou très peu qui est dans un certain sens « discrétionnaire » ; il relève du prix des matières premières, en particulier du prix du pétrole et de l’or.



Précisément, comme les « contreparties physiques » font défaut et les Banques centrales occidentales ne peuvent créer massivement des liquidités monétaires sinon à créer de l'inflation, la solution est trouvée d’adosser ces liquidités monétaires aux prix du pétrole et de l’or ; le pétrole a joué de contreparties physiques à la création monétaire par la Banque centrale américaine (Fed) depuis le choc pétrolier de 1973, lorsque l’Arabie saoudite a quadruplé le prix du baril de pétrole, mais le dollar US est resté la monnaie de facturation des transactions pétrolières de ce pays arabe, puis étendue aux autres pays arabes et à l’ensemble des pays du cartel pétrolier, l’OPEP. Le « pétrodollar » plus que l’once d’or est pratiquement le « garant » du système monétaire international « dominé » par l’Occident.



Quant à l’or, il est aussi été utilisé comme contreparties physiques, complément à la donne pétrolière. Pour les matières premières agricoles et minières, ils ont peu joué comme contreparties physiques pour la simple raison qu’une flambée des prix des produits agricoles (céréales surtout) ne peut que provoquer des crises alimentaires graves, surtout pour les pays pauvres, en Afrique, que l’Occident cherche naturellement à éviter le plus possible.



On comprend pourquoi le prix du baril de pétrole a toujours augmenté pour sortir l'Occident de graves crises économiques et procéder à la reprise. De même l’or, depuis le début des années 2000, est passé d’environ 300 dollars à 2330 dollars US aujourd’hui. Il faut cependant souligner que ces augmentations des prix du pétrole et de l’or jouent positivement tant pour l’Occident que pour les pays du reste du monde, en particulier pour les pays émergents et les pays exportateurs de pétrole. Évidemment les grands gagnants sont les pays occidentaux, en particulier les États-Unis puisqu’ils financent leurs déficits jumeaux publics et commerciaux avec le reste du monde par l'argent créé à partir de rien mais adossé aux contreparties physiques pétrole-or ; cependant ils sont perdants sur une autre face économique ; ils ne peuvent être gagnants partout.



On comprend alors le sens de la guerre en Ukraine et à Gaza ; les États-Unis qui sont le pilier central du système monétaire international n’ont pas intérêt que la Russie sorte victorieuse en Ukraine, et encore plus à Gaza, ils soutiennent Israël parce qu’Israël en tant qu’État sioniste qui veut maintenir le peuple palestinien sous domination, s’oppose à l’Iran qui est l’allié de la Russie et la Chine ; l’État israélien est une « carte stratégique centrale » au Proche et au Moyen-Orient pour les États-Unis ; avec les flottes de guerre et les bases américaines implantées dans les pays monarchiques arabes, Israël est en quelque sorte aussi un « gardien » de ces gisements pétroliers qui sont les plus grands du monde.



Si, par exemple, les Palestiniens étaient les « gardiens » des gisements de pétrole de cette région centrale du monde, ce sont les Palestiniens qui auraient été l’allié vital des États-Unis, et non Israël qui n’aurait tout simplement pas existé. Cependant ces contreparties physiques sont en train d’évoluer ; la Chine avance doucement ; le temps joue pour elle ; le « pétroyuan » devient de plus en plus une réalité ; elle a mis fin au conflit opposant l’Iran à l’Arabie saoudite ; la secrétaire d’État au Trésor Janet Yellen ne cesse de se rendre en Chine pour discuter avec les autorités monétaires chinoises ; elle s’est rendue plusieurs fois ; elle s’inquiète réellement et elle a raison de s’inquiéter de la tournure des événementsqui prennent non seulement en Chine mais aussi à Gaza.



Elle craint que l’évolution de la Chine aujourd’hui ne porte atteinte au système monétaire international, et plus encore avec la guerre à Gaza. Israël qui a mis tous les projecteurs du monde contre lui par la démence qui l’a pris en détruisant l’enclave palestinienne, la transformant en ruine, et tuant plus de 33 000 Palestiniens dont plus de 20 000 entre enfants et femmes. Et là, le risque qu’Israël, dénoncé par une grande partie du monde, ne se transforme en « coquille vide », ne combattant que des populations civiles sans défense et n’est même plus capable de mettre fin à un groupe armé le Hamas qui est embusqué dans des galeries souterraines ; Israël ne trouvant rien faire que de bombarder par les airs et par les chars et affamer un peuple, devant une opinion mondiale qui s’est dressée contre lui.



Et on ne peut que donner raison à Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, pourtant d’origine juive, qu’Israël a très mal fait de s’en prendre avec démence contre un peuple, combien même il soutient le Hamas ne mérite pas d’être assassiné et affamé. Et le plus grave, il arrange les affaires de la Chine ; ce faisant, il porte atteinte au système monétaire international ; les pays monarchiques arabes seront forcés de « diminuer » les contreparties physiques pour les émissions monétaires de la première Banque centrale du monde, la Fed ; mesure qui sera suivie par la Banque centrale européenne, la Banque du Royaume-Uni et du Japon ; idem pour la Banque de Chine, sauf que ses émissions monétaires sont liées au taux de change de son yuan international et de sa compétitivité dans le commerce mondial, en plus que ses importations pétrolière d’Iran et des pays monarchiques sont soit facturés directement en yuan, du moins une partie des importations soit indirectement par le truchement de la balance commerciale avec chaque pays du Proche et Moyen-Orient, importations pétrolière contre exportations de biens et services chinois.



On comprend pourquoi l’inflation croît de plus en plus en Occident et dans le monde, et pour la baisser, le seul moyen est d’augmenter les « contreparties physiques productives réelles », i. e. le prix du pétrole et de l’or ; l’once d’or a atteint 2300 dollars aujourd’hui, en 2000, il se situait autour de 300 dollars ; le temps a passé, tout a changé ; la dette occidentale a explosé.



Forcément les « craintes » de la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, sont toutes justifiées ; et les prix de pétrole qui se situent autour de 90 dollars aujourd'hui risquent d’augmenter ainsi que le prix de l’once d’or. L’Occident qui est toujours maître du système monétaire international a beaucoup à faire, en particulier de mettre fin à cette folie meurtrière d’Israël qui ne voit que son intérêt et chercher à évacuer les Palestiniens voire à les détruire et prendre leurs terres alors que, par cette guerre, Israël est en train d’ouvrir une grande brèche dans le système monétaire international, « ouvrant la voie » à la Chine, la future puissance mondiale de s’implanter dans cette région et qui aura à rebattre les cartes financières et monétaires mondiales.

Medjdoub Hamed

Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale

Relations internationales et Prospective