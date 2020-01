L'accident de l'avion de ligne à Téhéran a été une apothéose tragique dans l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Alors que l'Iran a revendiqué la responsabilité de l'incident, de nombreuses questions sont restées sans réponse. Et cette tragédie fait penser à un accident d'avion similaire dans l'est de l'Ukraine, où un avion de ligne malaisien a également été abattu par un missile.

Selon la version officielle de l' "International Investigation Group" , qui étudie les circonstances du crash de l'avion MH17, la frappe a été effectuée à partir du système de missile antiaérien russe « Buk ». La Russie nie sa culpabilité, soulignant le fait que la catastrophe a été causée par l'Ukraine. Et, pour être honnête, il faut admettre que Moscou a des arguments beaucoup plus précis. Par exemple, Moscou a publié un ensemble exhaustif de documents selon lesquels le missile figurait dans l'inventaire de l'armée ukrainienne. Elle a hérité des munitions de l'Union soviétique, si l'on en croit les documents russes. Toutes ces informations ont été entièrement présentées lors d'une conférence de presse du ministère russe de la Défense. Mais les États-Unis semblent dissimiler la situation réelle.

Lorsque le Boeing ukrainien de Téhéran s'est écrasé, la direction américaine a presque immédiatement exprimé la version qui s'est finalement révélée être la bonne, une frappe de missile. Tout cela a été rendu possible grâce au travail des services spéciaux américains et, plus important encore, aux données satellitaires. Cela a pris environ un jour. Qu'en est-il du MH17 ? Selon les données disponibles, trois satellites américains auraient pu détecter l'attaque du Boeing. De plus, les informations auraient pu être obtenues à partir de satellites commerciaux ou de satellites d'Allemagne, de France et du Japon. Cependant, avec une telle variété de sources de vérité, l'affaire MH17 n'est toujours pas résolu du côté occidental après 5 ans d'enquête.

Tout d’abord, la raison en est la décision de Washington de classer ses propres données provenant des satellites, ce qui a déjà retardé le processus. Au début, le parquet néerlandais a fait valoir qu'en raison de la couverture nuageuse accrue, les enquêteurs n'avaient pas d'images de qualité du vol du missile en question, bien qu'il existe maintenant des systèmes radar qui surmontent cet obstacle, contrairement aux optiques. Il est alors devenu connu que Washington avait transmis des informations qui auraient dû aider à déterminer la trajectoire du missile. Mais même ici, il n'y avait aucune nuance, car les services de renseignements néerlandais devaient se mettre d'accord avec les États-Unis, en l’occurrence, ce qui pouvait être utilisé exactement dans le rapport et ce qui devait être caché.

Cette approche est déjà suspecte. Finalement, ce n'est qu'en mai 2018 que la "Joint Investigation Team" a diffusé un rapport affirmant qu'un missile tiré par un avion aurait pu être livré à partir d'une unité militaire russe stationnée près de Koursk. Il n'est pas difficile de remarquer une différence de vitesse d’enquête : un jour dans le cas du PS 752 contre six ans pour le MH17. Et ce n'est pas parce que la Russie n'admet pas sa culpabilité. L'équipe d'enquête n'a jamais fourni de preuves vraiment solides, et le mépris délibéré de l'Ukraine en tant que suspect ne fait que montrer des préjugés. Si nous parlons du rôle de Washington dans les deux cas, il est clair que les États-Unis n'avaient rien à cacher dans le crash du Boeing ukrainien. Tout était simple, clair et évident, c'est pourquoi ils n'ont pas hésité à rendre la version publique. Les choses étaient assez différentes avec le MH17 malaisien.

Mais, comme nous l'avons mentionné, même la tragédie iranienne a de nombreux points très sombres. Oui, Téhéran a reconnu sa culpabilité, ce qui aurait probablement dû mettre un terme à l'enquête. Néanmoins, on ne sait pas pourquoi l'Ukrainian International Airlines a autorisé le décollage, surtout avec son expérience passée. Tout le monde savait très bien que l'Iran et les États-Unis étaient en fait en état de guerre non déclarée à ce moment précis. L'autorité fédérale de l'aviation civile américaine a interdit les vols au-dessus de l'Iran et de l'Irak, bien avant la catastrophe de Téhéran. Comment est-ce possible qu'un homme se tenait prêt avec une caméra allumée à enregistrer l’accident ? Et enfin, pourquoi l'Iran a-t-il fait des aveux ? De toute évidence, les autorités connaissaient la véritable raison depuis le tout début. Bien sûr, il est possible de se référer à une procédure nationale, mais une autre question se pose : pour qui était-il nécessaire de refuser si farouchement la version de la frappe par missile ? En fait, c'était la raison des manifestations qui ont éclaté en Iran, un désavantage pour les élites locales, mais, apparemment, pas pour tout le monde. De plus, il y a un avantage pour les États-Unis, surtout si nous supposons que les actions actuelles se transformeront en un véritable coup d’État.

