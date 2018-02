Création des « Chantiers de Jeunesse »

J’ai pas regardé, mais à priori, c’est débile et infaisable rapidement.

On se souvient que notre service, vers la fin, concernait la moitié de la moitié d’une classe d’âge. Les filles n’étaient pas appelées, et la moitié des garçons non plus en gros.

On va donc sur le papier, et hors évolutions de la natalité que je n’ai pas regardé, 4 fois plus de concernés pour deux à 4 fois moins de temps ( 3 ou 6 mois, soit entre l’équivalent de ce qu’on avait à l’époque ou le double...)

Comme on a diminué les cadres, transformés des casernes en grands magasins ou centre culturel, et qu’il va falloir définir ce que l’on fait faire à nos chères têtes blondes ou pas, avec qui et où, qu’il est difficilement concevable de rendre un service obligatoire sans qu’il le soit pour tous, cela veut dire des structures d’accueil et d’encadrement pour de l’ordre de 800 000 personnes...

Notre armée est conçu sur un modèle avec encadrement à 50% des effectifs si j’ai bien compris. Pour des appelé, cela pourra être moins, mais on parle quand même de quelques centaines de milliers de cadres en plus

L’idée de faire des chantiers de jeunesse a beaucoup de mérite : Souvent, c’était du bâti provisoire, voir des camps de toile dans les forêts. Compte tenu de l’impact écolo. cela ne résoudra qu’une partie de la question.

En réalité, pour que cela marche, quantitativement, on va devoir mettre les gamins dans des services civils auprès de structures existantes. ce seront des emplois d’avenir sans le nom et moins payés.

Tout bénéf. Les administrations qui sous-traitaient le sale boulot auront à nouveau de la main d’œuvre corvéable à merci. Comme tous le monde devra y aller, il n’auront pas que les bras cassé comme dans le passé, mas auront aussi des diplômés comme du temps du service militaire.

Mais comme en trois mois, tu ne peux apprendre à maîtriser vraiment que des trucs pas trop complexes, le résulta sera le même.

Ce sera bon pour les stat. du chômage, à peu prêt au moment ou Macron se représentera.