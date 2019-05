Créationniste... quid de la personne chrétienne ?

Être créationniste c'est simple et même extrêmement simpliste. Il suffit juste de nier tout ce que la science dit, notamment en termes d'évolution, surtout l'évolution des espèces. Être créationniste, c'est croire mordicus à la création divine, c'est-à-dire non évolutive : de la Terre, du système solaire… des espèces vivantes (virus, bactéries, végétaux, animaux…) et du Monde.

Pour la personne chrétienne, celle qui croit vraiment (car beaucoup croient par mimétisme, par habitude ou contrainte familiale… et aussi, pour faire comme tout le monde), de manière fondamentale et littérale, la création divine ne doit absolument pas être posée comme une hypothèse scientifique. C'est la Vérité ! Inutile de chercher à la vérifier. Douter quant à la véracité des faits n'est pas permis… en religion ! En effet, la Création est relatée, pas à pas, en détail, dans le récit biblique. Récit qui est la parole révélée par Jésus, (J : 8-58) le Dieu de ce livre. Révélation faite à Moïse (un Hébreu… comme Jésus, d'ailleurs), dans la Genèse. Genèse, premier livre de la Torah. Torah, livre "Loi" de la religion juive, dont est Jésus, et qu'il n'a d'ailleurs jamais reniée (INRI) ni abandonnée. Livre qui n'est absolument pas le fruit de la religion chrétienne, faut-il encore le rappeler, bien qu'elle l'ait intégralement copié (le copier-coller n'est pas né avec l'informatique), mot pour mot, virgule pour virgule, dans sa Sainte Bible en remplaçant même Jéhovah pas Jésus, le Seigneur ! Le manque d'imagination des premiers chrétiens ne les a pas empêchés d'être malins et même intelligents. En effet, monter une telle affaire demande, effectivement, sur des siècles, un niveau d'intelligence peu commun. Mêlé aussi de roublardise éhontée, pourrait-on dire !

Cependant, rappelons que les livres stricto sensu de la religion chrétienne, sont essentiellement et uniquement les 4 évangiles ! Et eux ne parlent absolument pas de la Création divine. Leur sujet est unique, central : c'est l'enfant Emmanuel (Matthieu 1-23), dit couramment aujourd'hui : Jésus, Christ, Jésus-Christ, Seigneur, Lord et même souvent… Dieu, le seul et l'unique (Trinité oblige, car Jésus=le Père=le Saint-Esprit), faisant référence au Dieu unique des musulmans : le très célèbre Allah le miséricordieux… depuis que beaucoup de terroristes fondamentalistes et littéralistes musulmans, se réclament de lui !

Bon, je passe naturellement sur la Création en 6 jours et sur le fait que les humains ont été directement créés forgerons (G : 4-22), constructeurs de villes (G : 4-17), et même peut-être conducteurs de TGV (G : 4-27). J'en viens à quelques faits, avant de répondre à la question posée dans le titre !

- Croire que la Terre n'a jamais évolué et n'évolue plus est une véritable ânerie. Une fake news comme on dit aujourd'hui !

Selon la science, la Terre a considérablement évolué depuis quelque 4,5 milliards d'années. Aujourd'hui, encore, elle évolue et les preuves sont là, devant nous, pour autant que l'on ne baigne pas dans l'obscurantisme d'une propagande religieuse éhontée !

- Croire que le Système solaire n'a jamais évolué et n'évolue plus est une autre véritable ânerie. Encore une belle fake news !

Selon la science, ce système a considérablement évolué dans les premiers millions d'années de sa création. Il évolue encore, ne serait-ce que dans la ceinture de Kuiper ou plus encore dans la ceinture d'astéroïdes d'où s'échappent continuellement des rochers, plus ou moins gros, qui viennent bombarder les planètes du Système solaire, dont la Terre. Aujourd'hui, encore, il évolue et les preuves sont devant nous, pour autant que l'on ne baigne pas dans l'obscurantisme religieux… ! Il est vrai qu'à l'échelle humaine, une évolution qui se déroule sur un ou plusieurs millions d'années n'est absolument pas perceptible, donc : elle n'existe pas… pour des personnes demeurées à l'âge de pierre !

- Croire que les espèces vivantes n'ont jamais évolué et n'évoluent plus est une fois encore une belle ânerie !

Selon la science, le vivant continue d'évoluer. L'homme et la femme d'aujourd'hui n'ont pas la même apparence qu'il y a 100 000 ans. L'homme et la femme de Tautavel ressemblaient-ils à l'homme et la femme d'aujourd'hui ? Peu de chance !

Par ailleurs, des études récentes ont montré que lorsque l'on déplace des lézards des caraïbes vers d'autres iles que celles où ils sont nés, ils mettent quelque 14 ans pour évoluer en s'adaptant à leur nouveau milieu (lien 1 et 2). De récentes études ont montré que les enfants accrocs aux jeux vidéos avaient des zones de leur cerveau plus développées que d'autres. Les exemples ne manquent pas comme le montrent les mutations des virus et des bactéries. Pourquoi le vaccin contre la grippe ne fonctionne jamais à 100% ? Parce que les adversaires (virus) qu'il cible ont évolué. CQFD !

Mais, pour comprendre cela, il faut avoir le courage de dire non à l'obscurantisme imposé par la propagande éhontée de la religion, notamment celle chrétienne !

- etc.

Alors malgré l'évidence des faits, la personne chrétienne doit, par construction, être créationniste. Car, si elle ne l'est pas, est-elle toujours une vraie chrétienne ? La question peut se poser. Dans son entourage on lui répond qu'elle doit "seulement" avoir la Foi. La Foi en Christ, son Sauveur et aussi le Sauveur de l'Humanité… le mien et le vôtre ! Cela doit lui suffire, en termes d'explications ! Et qu'importe les âneries, les erreurs de traduction et autres mauvaises interprétations qui jalonnent une foultitude de versets de l'Ancien testament et du nouveau. Mais, cela est-il suffisant pour lever les doutes qui doivent, normalement et humainement, assaillir cette personne chrétienne normalement cérébrée ? Surtout quand elle regarde l'épaisseur de la Sainte Bible qu'elle a sur sa table de chevet ! Bible constituée aux 2/3 par l'Ancien testament ! Livre bourré de faits et de légendes qui font aujourd'hui rigoler un enfant de CM2.

L'athée que je suis dit à cette personne chrétienne, surement mal dans sa peau : "Met l'Ancien testament et toutes ses âneries à la poubelle, et n'ai pour livre sacré de ton chevet que les 4 évangiles ! Qu'importe si ta Sainte Bible passe de 1 500 pages à 70. L'essentiel est de ne plus avoir à lire autant d'âneries infantilisantes et te torturer l'esprit pour leur trouver une difficile explication."

Cela étant "Toi chrétien(ne), il te faudra juste te poser une question simple, voire simpliste : de qui parle Jésus quand il nomme son père… dans les évangiles ?"

"En fait, chrétien(ne), pourquoi te compliquer la vie ? Un Dieu, quel qu'il soit, peut très bien être issu de la rencontre entre 2 humains. Les pharaons de l'Ancienne Égypte l'ont prouvé ! Ce faisant, ton Dieu aurait ainsi, et enfin, un vrai Papa et une vraie Maman (lien), comme tout le monde !"

Chrétien(ne), l'essentiel n'est-il pas d'avoir la Foi (*), même si pour cela il te faut avaler des couleurs, comme toi et tes semblables avez été obligés de le faire durant presque 2 000 ans.

La Foi, cette Foi irraisonnée et irrationnelle dans telle ou telle fake news que le monde des religions ne cesse de proclamer depuis qu'il croit au surnaturel divin pour expliquer ce qu'il ne comprend pas.

Faut-il rappeler que la Foi chrétienne n'a cessé de perdre des batailles depuis de nombreux siècles ! En effet, et de manière non exhaustive :

- Il y a quelque 700 ans à peine, la Foi en Jésus contraignait ses croyant(e)s à croire que la Terre était au centre de l'Univers et que tout tournait autour d'elle. C'était le message de l'église chrétienne auprès de ses ouailles qui ne savaient, pour 99% d'entre elles, ni lire ni écrire.

- Il y à peine 500 ans, cette même Foi imposait que la Terre fût plate. C'était le message de l'église chrétienne auprès de ses ouailles qui, pour 99% d'entre elles, ne savaient ni lire ni écrire.

- Il y à peine 450 ans, cette même Foi décréta, à Valladolid, que les individus non blancs, vus (et exterminés) en Amérique, n'étaient pas des humains, car pas fils de Dieu (blanc, par construction). C'était le message de l'église chrétienne espagnole auprès de ses ouailles qui, pour 99% d'entre elles, ne savaient ni lire ni écrire.

- Il y a à peine 400 ans, chrétiens et chrétiennes, qui pour 99% d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire, avaient Foi dans ce qu'affirmait leur église qui leur disait que la Terre, celle créée par Jésus, leur Dieu, ne tournait pas !

- Il y a à peine 200 ans, les mêmes personnes, qui pour 98% d'entres elles ne savaient ni lire ni écrire, avaient Foi dans ce qu'affirmait leur église à propos des planisphères de la chrétienté qui plaçait Jérusalem au centre du Monde.

- Il y à peine 150 ans, cette même Foi imposait que les individus de couleur noire, même à forme humaine, n'étaient pas des humains, et qu'ils pouvaient, à ce titre, être utilisés comme outils (lien). C'était le message de l'église chrétienne auprès de ses ouailles qui, pour 80 ou 90% d'entre elles, ne savaient pas encore lire ni écrire.

- Il y a à peine 100 ans, les chrétien(ne)s, qui pour 50% d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire, avaient Foi dans une Terre immuable où la dérive des continents n'existait pas pour leur église.

- etc.

- et, il y a à peine quelque temps, alors que 90% des chrétien(ne)s savent désormais lire et écrire, l'on a relevé qu'aux États-Unis (3ème paragraphe), seulement 15% des personnes interrogées "adhérer aux théories de l’évolution telles qu’acceptées dans les milieux scientifiques (c’est-à-dire que les humains ont évolué à partir de formes de vie moins avancées et que Dieu, s’il existait, n’a eu aucune contribution dans cette évolution)." Incroyable, n'est-ce pas ! Quid de la réponse de Super-Trump ?

Pour conclure, je suppose, qu'interrogés sur la même question, quelque 100% des terroristes musulmans fondamentaliste et littéralistes, auraient répondu comme la masse américaine ! Idem pour les terroristes chrétiens d'Irlande du Nord, catholiques comme protestants ! Voilà, au moins, un point qu'ils ont en commun, ayant toutes et tous Foi en l'unique Créateur divin. Qu'il se nomme Jésus ou Allah.

Non ! disent les uns, car Jésus est Amour ! Non ! disent les autres, car Allah est Miséricordieux !

Question : pourquoi se haïssent-ils autant ? Ils ont pourtant bien le même Dieu, celui qui a tout créé, de manière immuable et fixe ! Et, tout est resté comme au moment de la Création… divine, il y a moins de 6 000 ans. Création qui n'a pourtant duré que 6 jours !

Incroyable tout cela, n'est-ce pas !

(*) Foi : "qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église" (Larousse). Il y a donc autant de Fois qu'il y a de dieux et d'églises. Donc, des centaines sur notre planète !

Crédit photo : lien (ICI). Les créationnistes montrent, La Vérité chrétienne qui dévore le mensonge darwinien !