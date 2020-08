Crédit Mutuel Arkéa : la retraite dorée de Jean-Pierre Denis

Le projet d’indépendance du Crédit Mutuel Arkéa a été repoussé à l’horizon 2024, autant dire qu’il est tombé à l’eau (enfin !). Mais alors que Jean-Pierre Denis, LE PRESIDENT, en a fait voir de toutes les couleurs à ses salariés et ses sociétaires pendant cette aventure et qu’on aurait légitimement pu penser qu’il aurait à s’expliquer, notre fameux patron mène la vie de château !

Le jour d’après se passe donc plutôt bien pour Jean-Pierre Denis. Lui qui a subi « une défaite en rase campagne » fin juin. Pour le plus grand bonheur des salariés et sociétaires, l’affaire de l’indépendance du Crédit Mutuel Arkéa est donc close. Et c’est tant mieux.

D’autant que cette défaite a poussé Jean-Pierre Denis vers la sortie. « Je vais prendre du recul, réduire très sensiblement ma présence et mon interaction avec l’entreprise » annonçait-il fin juin en conseil d’administration. Que rêver de mieux ? Mais attention, n’allez pas imaginer que notre ami n’avait pas anticipé son départ.

Il a en effet veillé à ce que le Crédit Mutuel Arkéa dépense sans compter ces dernières années, en vignobles et autres manoirs bourgeois dans lesquels ils pourraient séjourner à sa guise et même en faire son nouveau chez lui. Le tout bien sûr via la filiale de la banque, j’ai nommé

Suravenir. Souvenez-vous, c’est la même qui a fait l’objet d’une recapitalisation en urgence fin 2019 en raison d’une gestion hasardeuse…

En 2012, les sociétaires du Crédit Mutuel Arkéa ont ainsi participé (sans le savoir bien entendu) à l’achat du Château de Calon Ségur pour la modique somme de 170 millions d’euros. Ont-ils eu une bouteille en cadeau ? Pas sûr… Mais Jean-Pierre Denis a quant à lui touché le gros lot puisqu’il a directement pris les rênes de la société Calon Ségur, lui qui apprécie tant les charmes du château qui accompagne le vignoble.

Mais l’appétit de Jean Pierre Denis est grand ! Fin juin, il annonçait de but en blanc en conseil d’administration qu’il était actuellement en négociation pour acquérir non pas un ni deux mais bien trois vignobles ! Le tout cette fois pour 200 millions d’euros. Et bien évidemment, chacun d’eux est accompagné de son « petit » manoir. Là encore, merci les sociétaires du Crédit Mutuel Arkéa.

Qui, bien entendu, comme lorsque le projet d’indépendance battait son plein, n’ont jamais été informés de ces opérations. Une véritable manie chez Jean-Pierre Denis que de garder le silence auprès de ceux qui sont pourtant les « propriétaires » de la banque.

Jean-Pierre Denis, qui s’est octroyé des salaires royaux pendant de nombreuses années, profite donc désormais des charmes de manoirs viticoles… Un vrai châtelain !