Crédit Mutuel de Laval : 1er Conseil d’opposition supplétif au Conseil d’Administration actuel

Par Gérard Faure-Kapper

Après la victoire par forfait de l'APLOMB contre le Crédit Mutuel de la Caisse Locale de Laval-Avesnières, un groupe de 83 sociétaires s'est constitué en un CONSEIL D'OPPOSITION MUTUALISTE dont une liste de 12 sera candidate à la prochaine Assemblée Générale.

Ce Conseil, fonctionnera comme une instance parallèle au Conseil élu, et se posera en alternative lors des prochaines éléctions.

Imposer les principes mutualistes, faire appliquer les lois et les textes, faire respecter les statuts et le règlement général de fonctionnement au Crédit Mutuel.

Les Conseils d’Administration actuels des Caisses de Crédit Mutuel ne remplissent plus vraiment leur rôle, notamment pour un certain nombre de Caisse.

Il n’y a aucune délégation de responsabilité possible entre le Président de la Caisse et la Fédération.

c) Procéder aux convocations et établir l’ordre du jour.