Crédulité et amnésie

Saint Covid merci à toi, nous te rendons grâce, comme par hasard tu arrives à point… Enfin les contestations et les manifestations sont étouffées par la peur. Nous pouvons piller ce pays et vendre ses biens pour nous enrichir avec nos petits copains. Nous pouvons supprimer les libertés et œuvrer à mettre en place une dictature que nous continuerons à appeler démocratie. Nous pouvons détruire l’état Français pour en faire une province européenne. Nous pouvons continuer à laisser progresser l’islam afin que ce pays se libanise et s’oriente vers une guerre civile. Avec tous ces ingrédients, cher virus expérimental arrivé de nulle part, nous soumettrons les populations et, cerise sur le gâteau, nous temporiserons peut-être le problème de surpopulation.