Créer un capital public Écomonétaire

Depuis 1976 il n'y a plus de capital public.

C'est à dire un capital dont tous les citoyens seraient détenteurs pour l'utiliser aux services et besoins collectif, pour corriger les injustices qui naissent du capital privé.

En particulier de pouvoir acheter son travail avec le salaire que lui a versé le capital pour un travail, sans devoir s'endetter auprès de ceux qui détiennent le capital.

Qui par la vente du travail exécuté par le salarié, récupère les salaires versés, plus les intérêts des emprunts que le Salarié doit faire pour acheter son travail en biens et services produits.

L'escroquerie sociale monumentale et universelle d'hommes préhistoriques qui n'ont pas encore atteint l'âge adulte de l'hominisation.

Ne sachant pas encore séparer, s'écarter dans leur activité, de celle qui permet de créer un coeur artificiel pour vivre de celle qui construit des armes pour détruire ces coeurs.

Un gros travail éducatif des sciences humaines restent à accomplir pour socialiser la cupidité et la vanité pour vivre et non mourir, là où la religion a échoué et les Sociaux démocrate aussi.

Mettre l'Humain d'abord n'est pas un concept qui peut s'accommoder de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est à dire du capitalisme. Il faut appeler les chose par leur nom.

Si l'écologie repose sur une empathie humaine pour le vivant elle n'a rien à foutre avec le capitalisme qui le tue.

Et que l'on vienne pas me raconter que c'est grâce à lui que l'on fait des coeurs artificiels.

Nous plaidons pour le respect des femmes afin qu'elles ne soient pas regardées comme un objet ménager ou sexuel et à coté de ce progrès civilisationnel vers l'hominisation (malgré ses bugs) nous acceptons économiquement que l'homme au travail ne soit qu'un objet productif que l'on qualifie de CHARGE.

Nous sommes sur une pente qui nous entraîne vers deux définitions de l'espèce humaine, soit une espèce criminelle, soit une Charge, l'Humain est une charge.

Il serait grand temps de nous ressaisir de faire entrer dans notre raison cartésienne, normative, rationnelle un peut de science humaine, de spiritualité, de philosophie.

Revenons donc au capital.

Le capital privé n'a pas pour objectif l'intérêt collectif. Seulement l'intérêt personnel de ceux qui le détiennent, et cela n'est ni un péché ni une anormalité sociale. Ce qui pose problème n'est que la manière dont il s'obtient.

La pollution à mis un terme au mythe que l'intérêt personnel concourt à l'intérêt collectif. Aujourd'hui preuve à l'appui cela est démontré. Ce sont tous les partis et associations d'écologiques qui défendent le vivant, contre la prédation de l'intérêt individuel aveugle.

Si les particuliers avaient eu conscience des méfaits de leurs consommations ils auraient agi plus tôt.

Or ce sont seulement des associations d'intérêts collectifs composés d'humanistes qui ont tiré la sonnette d'alarme.

Généralement des gens, dits de gauche, pas seulement, parce que le socialisme a dans le cadre de la défense de l'intérêt individuel, aussi le souci de l'intérêt collectif qui peut Naturellement échappér aux particuliers.



Je développe là le même axiome d'Adam Smith corrigé de son erreur (que lui ne pouvait pas imaginer) sur la prise en compte de l'intérêt collectif.



Également le communisme de Karl Marx ne pouvait bien sûr, en tenir compte.

Aucun de ces deux penseurs ne peut être appliqué en l'état de leur philosophie pure car l'environnement économique auxquelles, elles se destinaient n'existe plus, sauf leurs conséquences qui ont structuré une opposition, non de nature, mais de moyen social pour s'épanouir, pour se réjouir de notre travail.



L'un et l'autre doivent être repensés en l'état du présent et de ses évolutions et de leurs conséquences dont nous avons les moyens "prédictionnels", d'être assurés qu'il se réaliseront sous une forme ou une autre.

Ce ne sont pas ce qu'ont fait les adeptes de la main invisible. Ils ont même accéléré le processus. en faisant croire aux citoyens qu'à titre individuel, ils pourraient bénéficier collectivement des gains du capital privé.

Ce fut vrai, tous se sont lancés dans la consommation effrénée, polluant à tour de bras, en oubliant tout ce qui étaient intérêts collectifs et solidaires.

C'est développé égologisme, le tribalisme familial, le charitatisme.

Le club de Rome en 1962, tirait l'alarme sur la pollution, Dumont en 1974, et moins connu, l'auteur de Toxiture qui liste de À à Z tout les produits chimiques que l'industrie nous met dans l'assiette, en 1990.

Nous avons aujourd'hui la preuve que la pensée pure de l'axiome d'Adam Smith n'est plus adaptée à notre monde, après celle de Marx.

Et c'est pourtant cela que nous vende toujours le capital et les Sociaux démocrates en ne réformant pas où en ne foutant pas en l'air le Capitalisme.

Ils sont heureux de l'échec de la pensée pure de Marx, et ne sont pas prêt de reconnaître la leur, celle d'Adam Smith. Si cela me semble normal, puisque ils ne sont seulement que des cartésiens qui veulent soumettre l'humanité à leur mesure Comptable, il faut bien le leur faire toucher du doigt sans leur dire qu'ils sont des criminels pour autant.

De leurs convictions, sans machiavélisme il en ressort des comportements inconsidérés Pire, ils nous proposent de nous soigner de la pollution avec les capitaux qui l'ont créée.



Je l'image désolé c'est plus simple qu'un long discours.

La loi demande 10 au salarié et 100 au patron pour résoudre les problèmes de pollution.

Le salarié touche 100 versé par le patron, il aura donc que 90 disponible pour consommer.

Le patron avait une marge de 200, il doit ou réduire sa marge à 100 ce qui lui serait impossible ou ajouter. Il va l'ajouter. Il revendra le prix du travail du salarié avec sa marge 200,+ 100 d'eco ,= 300.

Le salarié n'a plus que 90 pour acheter son travail, alors que sans les prélèvements de 10, il avait 100

Quand il avait 100, pour acheter son travail 200 il devait emprunter 100.

Avec les prélèvements pour l'écologie il empruntera 200, la marge de100 plus les 100 d'eco.

Chacun suit qu'en utilisant le capital privé ce sont encore et toujours les 24 millions de salariés qui paieront et emputereront leur consommation personnelle. Dans mon cas d'école, de 300 - 90=210, il mourrait de faim. Car avec les 90 restant il faudrait qu'il achète comme client, son salaire 100 = 90 +10, plus la marge du patron 100, plus les prélèvement d'eco du patron 100.

Faisons les comptes, s'il n'emprunte pas il ne mange pas.

Autres observations pour faire du capital les patrons ont pollué, et il faudrait être assez CON pour utiliser leur capital pour qu'ils fassent encore du fric avec pour dépolluer.



Pour faire du capital ils polluent.

Pour dépolluer ils font du capital

Cela n'a intérêt qu'à démontrer que l'on ne peut solutionner nos problèmes de pollution avec les capitaux privés sauf à les prendre sur les dividendes versés.

Nous ne pourrons pas apporter une réponse rapide, car comme je viens de le démontrer les sommes à engager sont telles qu'il n'y aurait plus d'économies traditionnelles, sauf à emprunter les capitaux à ceux qui pour les faire ont pollué la planète.

Je crois qu'à un moment il faut se bousculer le poids chiche, pour sortir de cet axiome D'Adam Smith qui respire l'immobilisme et avec lequel l'on nous explique que cela nous assurera notre bien-être.

Nous vivons ses conséquences, l'accroissement des sans emplois, la réduction du pouvoir d'achat, la réduction des charges et prélèvements obligatoires, ont induit par son organisation, l'obligation de s'endetter pour racheter son travail.

Ce n'est pas la première fois que je donne comme exemple la monté du niveau des eaux, dont nous avons une cartographie des terres qui seront inondées inévitablement.

D'ores et déjà nous pourrions prendre une décision pour anticiper cela. Rien pas un mot, pas une idée tant que certains n'aurons pas les pieds dans l'eau.

Par contre sur les médias l'info pour pénaliser les voitures polluantes vont bon train. Électrique ou hydrogène, l'état laissent l'initiative au capital privé industriel, comme s'ils allaient être touchés par l'esprit saint et concevoir un projet dans l'intérêt collectif, eux qui ont fait le contraire. Que je sache quand VGE leur a donné le pouvoir d'émettre de la monnaie à la place du peuple ils n'ont pas dit non. Et depuis trente ans ils nous font croire que c'est dans l'intérêt collectif et il y a encore 40% des électeurs au européenne qui les croient. Avec tout le respect que j'ai pour les idées et choix des autres car je ne détiens aucune Vérité.

Le militant que je suis resté, pense : "s'ils sont trop cons qu'ils crèvent la bouche ouverte".

Que voulez-vous quand on est humaniste l'on veut aussi faire le bonheur des autres en leurs forçant l'esprit, comme si l'on détenait un absolu, ça aussi c'est du fascisme.

La liberté c'est choisir, même de rester esclave ou de se suicider, mais pas parce que l'on a été trompé ou "desinformés". Et seuls les Savoirs donnent la clé pour comprendre le complexe. Il ne nous tombe pas dessus si l'on ne va pas le chercher.

Et la liberté et la démocratie ne peuvent exister sans le Savoir.

J'ai dit dans mes derniers articles que Dieu était communiste, puisqu'il était profondément Socialiste, seulement deux commentaires ont été postés par des commentateurs éclairés.

J'ai le souvenir de L421.

L'exercice que je proposai consiste à relier le religieux et le profane qui n'existent pas plus l'un que l'autre.

J'ai effectivement pu mesurer la paralysie de la pensée qu'entraîne l'un ou l'autre. Alors que les deux disposent dans leurs cerveaux des capacités intellectuelles pour s'ouvrir à l'autre.

Face aux problématiques écologiques, c'est idem les tenant de individualisme, sur lequel ils prospèrent par leurs pouvoirs monétaires ne veulent pas concéder un centime au pouvoir public pour résoudre une urgence.

Quitte à trouver des études qui l'invalident, comme si de visu l'on ne voyait pas les pôles fondre. C'est totalement démentiel que l'appât du gain pousse des hommes cultivés au Déni de Réalité.

Et tous ceux qui ont des biens dans les zones inondables s'appuient dessus aussi, pour une affaire de gros sous que coûterait l'anticipation de cet événement dû au réchauffement climatique.

Cela met en évidence la desinformations sur le mérite de tous ces entrepreneurs qui vont nous faire demain plus beau, incapables de faire aujourd'hui parce que investir dans l'écologique augmente les prix de 60 à 80 %. Ce n'est pas vers eux qu'il faut aller, mais vers le parti qui sollicite toutes les intelligences pour construire demain autour de l'humain d'abord.

Chacun peut lire que ce n'est pas le hasard qui me conduit à ce choix, cette option philosophique et politique, de la "PHILOSOTIQUE" (n'ayons pas peur d'un néologisme clarifiant), mais biens des raisons qui s'observent et se mesurent.

Qu'en déduire si ce n'est qu'il faut imposer au pouvoir un projet de grande envergure pour assumer la dépollution et le déplacement des populations et des suppressions des terres arables, pas des arabes comme le RN.

Nous ne sauverons pas le monde. Mais nous pouvons donner l'exemple, comme nous avons donné celui de la république face au pouvoir qui étaient détenus par des particuliers aristocratiques.

Aujourd'hui ces aristocrates son aussi des républicains qui se pensent apatrides quand ils disposent des capitaux.

Alors laissons leurs leur capital, n'allons pas le chercher pour résoudre les problèmes d'écologie. Un capital qui n'est pas désiré n'a plus de valeur.

Décidons de créer une banque verte dont chaque citoyen se porte garant, car l'état c'est eux et de créer une Ecomonnaie.

Il n'y a que les citoyens qui peuvent le faire ou le défaire.

Si nous ne nous engageons pas vers cela pour nous et pour ouvrir par l'exemple une voix et voie aux citoyens du monde, les siècles à venir ne seront pas seulement chauds en température.