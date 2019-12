Crime en Floride et Danger des Loups solitaires

Le comportement du stagiaire saoudien, Muhammad Saeed Al-Shamrani, qui a tiré sur une base d'entraînement militaire américaine en Floride, ne peut pas être une base pour juger d’autres Saoudiens ou d’autres citoyens de tout pays arabe ou musulman, car il s'agit simplement d'un comportement extrémiste individuel qui ne peut être éliminé ni éradiqué pour de bon de tout environnement sociétal.

J'ai mentionné dans de nombreux articles que la menace du terrorisme est non seulement dans ses éléments ou dans sa carte de propagation géographique, mais aussi dans la « graine » viable de la pensée extrémiste en toutes circonstances, car le terrorisme peut revenir et se propager puis causer des crimes une fois que l'un de ses destinataires se déplace de la sphère d'audience à la sphère de conviction à la mise en œuvre.

Le danger des idées écrites par le stagiaire saoudien impliqué dans le crime en Floride n'est pas moins que le danger de tirer sur les victimes innocentes ciblées par ce crime odieux, et son auteur n'est pas moins dangereux que d'autres terroristes et extrémistes, à partir d'Al-Baghdadi, en passant par l'extrémiste australien de droite qui a tué des dizaines d'innocents dans le massacre de Christ Church contre des fidèles innocents dans une mosquée de Nouvelle-Zélande en mars dernier, ou d’autres terroristes de divers courants idéologiques, qui ont commis des effusions de sang d’innocentes dans de nombreuses régions du monde ces dernières années.

La question dans de tels cas n'a rien à voir avec la religion, la nationalité ou la race, mais a plutôt une relation étroite avec l'idéologie terroriste extrémiste, qui incite au rejet de l'autre et embrasse les mauvaises interprétations des religions divines, qui encouragent toutes la paix, la tolérance et la coexistence entre les êtres humains. Donc la leçon de base de ce crime et d'autres réside dans la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour éradiquer la pensée extrémiste de toutes les parties du monde, et en parallèle de fournir tous les efforts pour répandre la tolérance et la coexistence et les protéger avec des cadres juridiques et législatifs stricts qui fournissent à tous les adeptes des religions, nationalités et ethnies, la sécurité et la paix et empêchent qu’ils soient lésés par la pensée de certains dont les esprits ont été déformés et dont les sentiments ont été égarés et dont la conscience a ignoré les nobles valeurs et principes humains.

La survie d'un ou de quelques individus, voire de dizaines d’adeptes de l’idéologie terroriste, représente une menace imminente pour de nombreuses personnes dans le monde, car dans ce cas, nous poursuivrons des fantômes dont nous ne savons pas où ils se trouvent, ni leurs prochaines étapes, ni où ils ont l'intention de déclencher leur prochaine frappe, que personne n'a la capacité de prédire ! Ce sont des scénarios effrayants pour lesquels la communauté internationale doit travailler en solidarité afin de les éviter et d'écarter leur danger. Le danger ne réside pas dans la nationalité de tel ou tel ou sa religion. Les événements et expériences prouvent que la violence et le terrorisme ne font pas de distinction entre les humains, criminels soient-ils ou victimes, car beaucoup sont la proie de l'extrémisme et beaucoup sont également victimes de ce fléau malin. .

En fait, le crime qui a eu lieu en Floride, ne peut être décrit que comme un crime individuel qui ne représente pas la nouvelle Arabie saoudite, qui connaît des transformations radicales visant à reconstruire la société saoudienne pour se débarrasser des racines de tout extrémisme et consolider les principes et les valeurs de coexistence et d'ouverture, qui ramènent la société saoudienne à ses vraies racines et l'éloignent de tout extrémisme et violence. Le royaume de la fermeté et de la détermination est au premier plan de la lutte contre le terrorisme. Il mène plutôt de violentes batailles intellectuelles contre ce fléau. Par conséquent, le monarque saoudien, le roi Salman bin Abdul Aziz, a voulu diffuser un message important à tous les jeunes Saoudiens lorsqu'il a décrit le crime de Floride comme un malheur et que son auteur ne représente pas le royaume ni son peuple. Ainsi il a affirmé à tous que l'Arabie saoudite est complètement innocente de toute idéologie extrémiste, et que la nouvelle pensée qui prévaut dans le Royaume est incompatible avec les propriétaires de visions du conflit entre religions et civilisations.

La vérité est également que ce crime met en lumière des loups solitaires qui embrassent une pensée difficile à retracer ou à découvrir, car ils sont les éléments les plus dangereux du système de poursuite du terrorisme et de la violence, non seulement parce qu'ils sont une proie facile aux organisations terroristes afin de les utiliser pour commettre leurs crimes par le biais d'instructions directes ou par l'inspiration intellectuelle et organisationnelle, mais en outre, parce que leurs transformations, qui passent très rapidement du stade d'embrasser la pensée au stade de la perpétration du crime, peuvent être un cauchemar pour leurs victimes, qui n'ont rien à redire, sauf qu'elles étaient présentes à certains moments et à certains endroits destinés à être les le théâtre d'un crime commis par un dérangé qui a cru à la pensée extrémiste et qui est passé à commettre un crime odieux tout en s’imaginant qu'il défend ainsi une certaine religion, race ou identité !

Un autre point analytique important soulevé par ce crime est que, compte tenu du danger persistant de la propagation de l'idéologie extrémiste, il n'est pas possible d'accepter le chantage, les désaccords ou la controverse stérile en cours sur le sort de dizaines d'éléments terroristes de Daech, arrêtés dans les territoires syriens, où le monde suit le différend sur leur sort entre la Turquie et plusieurs pays européens, bien que le risque posé par une erreur dans leur traitement pourrait l'emporter sur les gains souhaités des opérations d'extorsion qui sont parfois pratiquées pour obtenir des gains immédiats des pays européens dont ces terroristes portent l’identité !

Les loups solitaires et les crimes isolés de leur environnement n'ont rien à voir avec la religion, la patrie ou la race, mais constituent plutôt une étape nécessaire pour éliminer le terrorisme, la violence et l'extrémisme. Le fait d’intensifier la coopération et l'échange d'expériences, d’expertise et de leçons apprises entre les pays du monde semble très important pour découvrir les éléments de ce groupe et faire face à leur danger avant qu’il ne soit trop tard.