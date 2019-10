Crimes impunis des Japonais dans le Pacifique

Banaba (ou Panapa) petite île des Kiribati presque à cheval sur l'équateur fut l'Oradour-sur-Glane du Pacifique. Quand les Japonais y débarquent le 26 août 1942, il y a sur cet atoll surélevé 2413 habitants. À la fin de la guerre, il reste un seul rescapé.

Beaucoup sont morts sous les coups, ou d'une balle dans la tête pour l'exemple lorsqu'ils ne travaillaient pas assez bien aux fortifications de l'île. Mais le pire était à venir. Bien que la capitulation du Japon soit annoncée le 15 août 1945, les glorieux samouraï vont profiter de l'isolement de l'île pour se défouler sur ses habitants. En les massacrant un par un jusqu'en septembre. Froidement. Seul un Gilbertin parviendra à se cacher dans une grotte et pourra témoigner de l'horreur. Le commandant Suzuki sera jugé en Australie, extradé chez les Américains, et s'évaporera dans la nature. Aucun de ses hommes ne sera inquiété.

Des abominations méconnues

En quête de vérité, quelques universitaires japonais nés longtemps après la guerre se sont livrés à de minutieuses recherches (au début ils n'y croyaient pas !) pour finalement livrer en 2015 un rapport terrifiant. On y a confirmation que des prisonniers de guerre étaient dirigés vers le centre médical de Fukuoka pour y être charcutés.

Des pilotes récupérés au sol subiront des lobotomies pour étudier la possibilité de contrôler les crises d'épilepsie. D'autres subiront des ablations des 3/4 du foie, d'un poumon ou du pancréas pour voir combien de temps ils pourraient tenir ainsi. Certains étaient contaminés par la peste et le choléra, d'autres brûlés vifs pour étudier les greffes de peau et la régénération des cellules.

Si on ajoute les mauvais traitements, les travaux forcés jusqu'à l'épuisement et les exécutions sommaires, on estime que 40% des prisonniers de guerre américains n'ont pas survécu à leur détention chez les Japs... Quand ce taux tombe à 5% chez les nazis. Des p'tits gars pas si méchants en comparaison !

Laxisme et omerta

On a du mal à comprendre pourquoi les Nippons auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont pu s'en tirer si facilement après la fin de la seconde guerre mondiale. On a surtout du mal à comprendre pourquoi les Américains après leur avoir infligé une mandale mémorable à Okinawa et les avoir mis KO avec Hiroshima et Nagasaki, et pouvant encore vitrifier quelques villes dont Tokyo si les Japs la ramenaient, ont fait preuve d'autant de mansuétude. D'autant que de nombreux Américains figuraient parmi les victimes de ces criminels de guerre.

Pour les Japs, rien qui ressemble à un Nuremberg, juste un simulacre de procès. Avec un mélange d'amateurisme, de laxisme et d'indifférence. Rapportées au nombre de bourreaux, les condamnations furent rares... Rien non plus qui ressemble à l'épuration des nazis et à la traque des fugitifs SS sur tous les continents. Non, rien de tout ça. Les assassins ordinaires et les spadassins tortionnaires, maintenus à leurs postes, ont continué à vaquer tranquillement à leurs occupations, comme si la guerre n'avait été qu'une parenthèse malchanceuse pour eux. Les plus impliqués ont suivi le conseil de se faire oublier quelque temps. Sans plus.

Pas un mot, pas une protestation, les censures veillent. Énoncer : « sécurité nationale » suffit à dissuader les justiciers et les vengeurs. On peut dire que si des nazis ont réussi à échapper aux poursuites, ce fut pour eux difficile et jamais terminé. Alors que pour les Japs, on n'insista pas trop et on décida vite d'oublier.

L'explication est simple : en 1945, les Ricains pensent pouvoir utiliser l'ennemi d'hier comme un rempart contre l'URSS dont les appétits expansionnistes vont au-delà de Valdivistok et de l'île de Sakhaline. Alors pourquoi ne pas se servir de ces Japs belliqueux, puisque ces lascars aiment tant la baston ? Le raisonnement fut le même, mais à une échelle moindre, lorsque la France engagea des criminels SS dans ses troupes pour participer à ses guerres coloniales.

La paix avec des ristournes

À la capitulation du Japon, les Américains ont fait semblant de considérer que l'humiliation était suffisante pour leurs anciens ennemis, en installant des bases sur leur sol, et la sanction proportionnée en inscrivant dans leur nouvelle constitution l'interdiction de faire la guerre à qui que ce soit. L'empereur chef suprème des armées reste à son poste. Une fiction destinée à l'Occident veut qu'il ait été une marionnette entre les mains de l'État Major, sans responsabilité dans les faits de guerre. C'est faux mais on s'en contentera. Ses ministres, et la plupart de ses généraux et amiraux sont invités à se faire discrets quelque temps avant de rebondir. Et tout continue comme avant !

Alors pourquoi s'étonner si, après une période de décence de quelques années (tout de même !) les assassins et les bourreaux ont commencé à tout nier en bloc... Puis confrontés à des preuves irréfutables à prétendre qu'ils n'avaient fait que leur devoir en matant des mutineries locales et en châtiant des espions.

Le culot en bandoulière

On n'a pas voulu entreprendre une « dénazification » de la société japonaise après la victoire. On a cru qu'il suffirait de contrôler le militarisme et de l'encadrer. Pour l'empêcher de nuire et pour pouvoir l'utiliser comme épouvantail contre la Chine et l'URSS. On a donc négligé d'éduquer les jeunes générations. Aussi ne doit-on pas s'étonner des propos et des actes de Shinzo Abé.

Cet homme est né en 1954 dans une grande famille féodale et se dit libéral-démocrate, mais il demeure solidaire des exactions de ses illustres aînés. Sans le moindre complexe, il œuvre activement pour la réhabilitation des criminels de guerre. Devenu premier ministre, il rend visite à Obama en 2016 à Pearl Harbour (manque pas de culot pour choisir ce symbole !) et Obama se croit obligé de lui demander pardon pour les bombes atomiques.

Aujourd'hui, rien que pour le Pacifique, on sait que des milliers de prisonniers de guerre ont été assassinés, des centaines disséqués vivants dans des labos qui n'avaient rien à envier à ceux du docteur Mengele, et des dizaines de milliers de civils froidement exécutés parce qu'ils avaient eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Si l'on applique ces statistiques à la Chine, aux Philippines et à la Corée, l'échelle change : les centaines deviennent des centaines de milliers et les milliers des millions. Mais la censure nippone veille encore aujourd'hui à ce que ces horreurs ne soient jamais évoquées dans les médias, et ne figurent surtout pas dans les livres d'histoire destinés à l'édification des futurs samouraï.

La stèle des tortionnaires devenus des héros

Le 26 décembre 2013 Shinzo Abé se rend au sanctuaire de Yasukuni qui honore les deux millions et demi de morts pendant l'expansion japonaise dans le Pacifique. Bien sûr la plupart sont d'illustre inconnus enrôlés sans l'avoir choisi. Mais sur la liste des « junnansha » (martyrs) on note les noms de 5000 criminels de guerre dont 1068 condamnés à des peines plus ou moins lourdes au Japon après la guerre, pour faire retomber un peu la pression internationale.

La version officielle loue leur civisme : Pour assurer la renaissance du pays après la guerre sans compromettre les grandes avancées économiques et la reconquête des marché des anciens ennemis, ces héros se sont sacrifiés. Ils ont accepté un deshonneur provisoire pour servir la patrie, il est normal de leur rendre hommage. Aucun persiflage, ces propos sont ceux des thuriféraires des bourreaux. Décomplexés et sûrs de leur fait.

Plus scandaleux encore, le lobby Kaigi qui sévit depuis 1997 dans le révisionnisme assumé et le négationnisme des crimes contre l'humanité, compte parmi ses dirigeants le premier ministre, le vice-premier ministre Taro Aso et la quasi totalité du cabinet.

Une dernière pirouette dans l'odieux : la vérité officielle figurant dans les manuels scolaires est que le Japon guidé par son empereur admirable a mené une guerre sans merci aux Anglo-Américains pour libérer l'Asie du colonialisme des Blancs. L'idée venue de Hakubun Shimonura, ministre de l'éducation jusqu'en 2015, a permis aux hiérarques de sauver la face puisque leurs vénérés ancêtres avaient agi pour une si noble cause.

Comme on n'en est plus à une contradiction près, tant pis si cela contredit la thèse retenue jusqu'alors selon laquelle Hiro Hito, avec sa bonne tête d'ahuri, n'était au courant de rien... Alors qu'il devait approuver tous les plans de bataille, et qu'il avait personnellement ordonné d'ignorer les modalités de la convention de La Haye sur les prisonniers de guerre et de ne plus respecter les dispositions des conventions internationales sur l'interdiction des armes chimiques. Des « chiffons de papier » pourtant signés par le Japon.

La repentance mais pas pour tout le monde !

Les Japs jubilent quand nos dirigeants au cerveau ramolli et nos associations de maîtres penseurs panurgiques demandent pardon pour Hiroshima et Nagasaki. Alors qu'eux mêmes nient avec arrogance l'esclavage, les tortures, les massacres de prisonniers, les expériences chirurgicales sur des hommes vivants et l'extermination de civils pendant la guerre. Secrètement ils en tirent même une certaine fierté. Leurs anciens étaient des hommes, eux au moins, capables de se faire tuer sur place en entraînant dans la mort le plus grand nombre possible de leurs ennemis, plutôt que de se rendre. La culture du kamikaze c'était quand même autre chose que les pleurnicheries et la pleutrerie des Occidentaux !

On imagine qu'aucun de nos dirigeants n'a lu Arnold J. Toynbee ou Gaston Boutoul, les théoriciens de la polémologie. À la différence de Mao, de Ho chi Minh et de Henry Kissinger. Et bien sûr de Shinzo Abé. En résumé, les guerres ne sont pas que militaires, elles sont aussi psychologiques, diplomatiques, économiques, démographiques. Il est souvent plus efficace (et moins coûteux) de démoraliser et de culpabiliser l'ennemi plutôt que de lui envoyer un bataillon de chars et une escadrille de bombardiers.

On peut gagner une guerre et perdre la paix ou l'inverse. Mais en toute hypothèse, l'état de belligérance même symbolique, même métaphorique, entretient un niveau de vigilance favorable au renforcement du liant social et une émulation qui stimule le progrès. Celui qui baisse le premier sa garde est condamné à perdre d'une façon ou d'une autre. Il faut donc entretenir le culte des héros même s'ils furent d'abjects salauds. Finalement les Japs ont gagné la guerre. C.Q.F.D

Les statistiques de la compromission

Les alliés dans le Pacifique avaient classé les criminels de guerre et contre l'humanité en 3 catégories :

A Les pires. Jugés par le tribunal militaire de l'extrême Orient à Tokyo. En relevaient les politiciens de haut rang, les officiers supérieurs et les officiers coupables d'assassinats et de tortures sur des prisonniers de guerre et des civils. On n'en trouva que 28. Ceux assez arrogants pour se vanter de leurs exactions. Seulement 7 furent condamnés à la peine capitale, 2 moururent en prison, les 19 autres furent libérés en 1952.

B et C : ceux qui n'auraient fait qu'obéir aux ordres. Sur plus de 300.000 inculpés au départ, seulement 5472 seront jugés. Les dossiers avaient brûlé, les mémoires étaient défaillantes, et les Japs très réticents à aider à confondre leurs héroïques compatriotes. Sous chaque kimono se cache une armure de samouraï. Banzaï !

Parmi ceux déférés à la cour, 731 furent amnistiés d'office s'ils acceptaient de travailler pour l'oncle Sam dans leur domaine d'expertise : la guerre bactériologique et chimique. Pour le reste 4019 furent condamnés, 920 exécutés (des salauds sans doute, mais surtout des sous-fifres) et les autres récoltèrent des peines de prison.

Quand en 1948 les USA décidèrent d'arrêter les recherches et les poursuites, ceux qui avaient réussi à se cacher purent parader en plein jour en toute impunité, et reprendre leurs activités d'avant dans la politique, les affaires, la finance ou la bureaucratie...

En 1952 Truman signait un traité de paix avec le Japon, dont une clause excluait que les victimes des Japs puissent demander réparation. Les tortionnaires, eux, étaient tous amnistiés d'office.

Cette même année 1952, 1.232.000 suspects d'abominations diverses, détenus pour enquête furent libérés, le « nouveau Japon libre » clamant sans vergogne : « Nous avons enfin recouvré notre honneur ! » Le criminel de guerre Nobushuké Kishi deviendra même premier ministre en 1957. Imagine-t-on Rudolf Hess gracié après quelques années de prison et devenant chancelier de RFA ?

On a juste oublié de dire que tant de magnanimité cachait un codicille inavouable : Les troupes d'élite japonaises reconstituées en secret devaient retourner en Corée, sous uniforme coréen cette fois, pour aider les Américains. Et comme pour les journalistes occidentaux, tous les Asiatiques se ressemblent...

Les victimes françaises

Qui a jamais entendu parler d'un devoir de mémoire pour les 5000 civils, pour moitié des femmes et des enfants, massacrés en quelques jours par les Japs en Indochine ? Et pour les 10.000 autres morts de fièvres, de dysenteries, d'infections diverses et de malnutrition dans la jungle où ils avaient espéré trouver refuge.

Pendant la seconde guerre mondiale l'Indochine était restée sous le joug des pétainistes qui y maintenaient une paix artificielle en accordant aux alliés bridés de führer tout ce qu'ils exigeaient. Mais au printemps 1945 les Japs reculent partout dans le Pacifique tandis que le nazisme est moribond en Europe. L'armée impériale abandonne Manille menacée par une farouche résistance après avoir assassiné 100.000 civils. Pour assurer leurs arrières, les « Aryens d'honneur » (sic) envahissent l'Indochine où vivent 40.000 Français.

Les Nippons débarquent le 9 mars 1945 et les soldats Français, peu nombreux et mal armés, se rendent. À Langson où le général Le Monnier est décapité au sabre, des centaines de prisonniers de guerre sont massacrés à la hache ou à coups de pioche. Faut économiser les munitions. Et puis un peu de sadisme, ça détend la soldatesque, c'est bon pour le moral... Des massacres comparables ont lieu dans d'autres villes. Les prisonniers qui ne sont pas assassinés sur le champ sont enfermés dans des cages à tigres à Hanoï, Haïphong, Saïgon.

La « kempeitaï » (gestapo japonaise) parque des civils, femmes, enfants et vieillards dans des cages en bambou exigües et mortifères dont on ne les sort que pour les torturer. Amputations à vif, brûlures, électricité, énucléations. Ces pauvres gens n'ont pas de secrets d'État à révéler, si ce n'est des mouvements de populations que les Nippons connaissent déjà, mais que ça fait du bien de se défouler sur des malheureux sans défense !

« Sans les bombes atomiques, nous serions tous morts » dira un rescapé de l'horreur. Je doute qu'il aurait approuvé la repentance à la mode. En tout cas, la France honteuse de son passé colonial puis collabo, préfèrera ne pas demander des comptes au Japon. L'aurait-elle fait que le grand frère Yankee se serait interposé pour protéger son nouvel allié.

Le modernisme apparent d'un pays féodal

La société japonaise est conservatrice, elle accepte une modernité de bazar tant que les motos, les autos et les objets connectés n'interférent pas avec ses structures archaïques. Et surtout elle ne reconnaît jamais ni ses fautes ni ses échecs ni ses défaites. Le discours de Hiro Hito du 15 août 1945 est significatif. Jamais il ne parle de reddition. Il dit seulement : « l’ennemi ayant fait usage d’une arme nouvelle particulièrement efficace, j'ai pris la décision de mettre un terme à la guerre. »

Bien sûr la grosse baffe de 1945 les a calmés, mais leur culture est restée féodale, paramilitaire et xénophobe.

Féodale car articulée sur la soumission inconditionnelle aux chefs historiques et l'exécution sans discuter de leurs décisions arbitraires. Les liens tissés au fil des siècles entre nobles et vassaux soutiennent les structures d'une société d'obéissance aveugle.

Paramilitaire car le fondement majeur de leur « sagesse » est que l'individu doit s'effacer pour se fondre dans la masse. Et xénophobe car ils se croient toujours supérieurs au reste du monde. Une attitude de défiance et de mépris qui non seulement les a dissuadé de témoigner des crimes commis, mais encore les a incités à aider les coupables à se cacher, et à détruire les preuves.

Leur abnégation et leur discipline ont permis aux zaibatsus (trusts) de reconstruire très vite leurs structures après la guerre, y compris celles du complexe militaro-industriel qui devait être démantelé en raison de son implication dans le conflit (fabrication d'engins de mort) et de sa complicité dans les crimes contre l'humanité (utilisation d'esclaves maltraités avec une cruauté diabolique et un taux de mortalité très élevé)

Ces restructurations furent accomplies avec un timing et une rigueur quasi-militaires, comparables à la stricte organisation hiérarchique des yakuzas qui assurent ouvertement l'ordre interne dans les usines et la protection extérieure des PDG tout comme la sécurité des ministres. Une osmose entre la pègre, l'économie et le pouvoir qu'on trouve tout à fait normale au pays du soleil levant. Puisqu'il en a toujours été ainsi...

Il aurait fallu agir avec eux comme avec les Allemands, leur montrer (et aussi au monde entier) preuves à l'appui les crimes dont ils se sont rendus coupables ou complices, et les obliger à intégrer ces abominations dans les pages de leur histoire contemporaine. Sous le sceau de la honte et des remords. Au prix de quelques hara kiri ? Et après ?

Ne pas l'avoir fait a renforcé leur état d'esprit unanimiste de ruche où la critique est impensable, toute remise en cause des chefs exclue, et la mauvaise foi envers l'étranger tenue pour une vertu.

Edith Cresson a choqué les bien pensants de notre pays, mais avait-elle vraiment tort, en qualifiant les Japs de fourmis laborieuses ? Sous-entendant que si la fourmi est programmée pour être efficace, elle ne brille pas par son autonomie et son libre arbitre.