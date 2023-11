Crise à Gaza  : le donquichottisme ou une politique de réalisme ?

Depuis le début du conflit actuel à Gaza, j’ai suivi des centaines d’articles et de points de vue publiés dans divers médias arabes, ainsi que dans les réseaux sociaux, qui ont surpassé les médias traditionnels en exprimant ce que tout le monde a à l’esprit, en particulier dans le contexte de la liberté d’expression disponible dans ces canaux. Au début de la crise actuelle à Gaza, j’ai écrit sur les limites du rôle arabe dans la gestion et la direction de cette crise. Cependant, au fil des événements, les appels se sont multipliés pour que les pays arabes, en particulier les plus importants, adoptent une position plus influente, plus ferme et plus décisive dans la défense du peuple palestinien.

Lorsque nous réfléchissons à ces appels, nous constatons que notre situation en tant qu’Arabes aujourd’hui n’est pas tout à fait différente de celle d’hier, que ce soit dans un passé proche ou lointain. Nous chantons encore des slogans. La question à un million de dollars dans le contexte actuel est la suivante : Quelle est la décision arabe concrète qui peut influencer de manière significative la résolution du conflit à Gaza ?

Pour répondre à cette question, nous devons prendre en compte les scénarios proposés par de nombreuses personnes dans notre monde arabe, y compris ce qui nous concerne en tant que pays du Golfe, à savoir l’interruption des livraisons de pétrole. Il convient de noter que la majeure partie du pétrole du Golfe est destinée à l’Orient, en particulier à la Chine, à l’Inde et au Japon, qui sont les principaux consommateurs ou importateurs de pétrole du Golfe.

Les États-Unis, auxquels ceux qui lancent ces appels veulent nuire, ne sont plus en mesure d’être lésés par l’utilisation des ressources énergétiques comme arme politique. Soit parce que les répercussions de ce scénario ne sont pas celles que certains attendent, soit parce qu’on a vu comment l’Europe a réagi lorsque la Russie a coupé définitivement le gaz à ses clients européens à cause du conflit ukrainien, soit parce que les pays producteurs de pétrole eux-mêmes ne peuvent pas se permettre de perdre leurs revenus pétroliers, qui financent de grands projets de développement dans ces pays.

Les pays producteurs de pétrole doivent également agir de manière responsable pour garantir la stabilité de l’économie mondiale, car une perturbation mondiale affectera les pays les plus pauvres avant les plus riches. Nous avons vu que les pays du Sud ont été beaucoup plus durement touchés par les effets de la crise du coronavirus que les grandes économies et les grands pays. Le deuxième scénario préconisé par certains est le retrait des ambassadeurs des pays qui ont des relations officielles avec Israël et l’imposition de sanctions sévères à leur encontre. Cette mesure est théoriquement possible, mais en réalité elle ne produira pas de résultats parce que l’état psychologique d’Israël le rend insensible à l’influence ou même à l’attention de telles décisions dans les circonstances actuelles.

La priorité absolue en Israël est désormais de rétablir le statut de l’institution militaire et de réhabiliter son image, qui a été ternie à la suite de l’attaque du 7 octobre. Par conséquent, le retrait des ambassadeurs et d’autres mesures similaires ne feront que couper les canaux de communication nécessaires avec la partie israélienne. Cela rendrait cependant plus difficile la transmission et l’échange de messages avec Israël à un moment où tout le monde a besoin de communiquer, au moins pour éviter les malentendus qui pourraient ouvrir la porte à l’expansion géographique de la crise en impliquant d’autres parties régionales.

En outre, il y a l’impact des conditions internes dans certains grands pays arabes, conditions dont nous ne devrions pas ignorer l’impact profond sur le rôle et l’efficacité de ces pays, auxquels on ne devrait pas demander plus que leur capacité à se mouvoir et à mener une diplomatie extérieure. Ainsi, le retrait des ambassadeurs, bien qu’il s’agisse d’une action protocolaire de protestation reconnue dans les relations diplomatiques internationales, n’est pas un choix logique dans les circonstances et les priorités actuelles. Il reste une mesure populaire et hautement souhaitable pour les masses, mais en réalité il n’a aucun lien avec les options d’une action diplomatique calme et rationnelle.

Il y a une troisième demande, fortement exprimée par beaucoup, en particulier par les écrivains et les intellectuels arabes, qui concerne l’absence du rôle de la Ligue arabe et son inefficacité totale dans cette crise, ce qui conduit à des appels à sa dissolution et à la fin de son rôle institutionnel. Après tout, ses responsables se sont contentés de décrire la réalité et de suivre l’atmosphère de condamnation et de dénonciation.

Cependant, l’objectivité nous oblige à nous demander : qu’y a-t-il de nouveau dans le rôle de la Ligue arabe ? A-t-elle déjà joué un rôle dans les récentes crises arabes, de la Syrie au Yémen, de l’Irak au Liban, de la Libye au Soudan ?

Tout le monde sait que la Ligue arabe est dans un état comateux depuis un certain temps. Elle est devenue un simple symbole que personne ne veut prendre la responsabilité d’enterrer. La seule consolation est que le monde entier traverse une période de changement, et que de nombreuses alliances et organisations traversent une période de déclin, préparant l’émergence d’un système mondial et d’institutions qui expriment l’état ultime vers lequel les interactions internationales évoluent rapidement.

Ainsi, la fermeture ou le maintien de la Ligue arabe ne changerait rien à la guerre de Gaza ou à d’autres crises arabes. Ne vivons pas dans le donquichottisme et adoptons une vision réaliste, que ce soit dans la crise de Gaza ou ailleurs.