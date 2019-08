Crise dans le détroit d’Ormuz : Où vont les choses ?

Au milieu de la crise de la sécurité du trafic des pétroliers à travers le détroit d’Ormuz, des signes révélateurs sont apparus sur les positions des parties touchées.

L’un des plus marquants est venu du président Donald Trump. Son pays n’a plus besoin du détroit d’Ormuz et ne continuera pas à surveiller les navires des pays riches et à assurer la sécurité de sa navigation maritime, a-t-il remarqué.

« Nous n’en avons pas vraiment besoin, nous sommes devenus un exportateur, nous n’en avons pas besoin, » a déclaré M. Trump, qui s’oppose à ce que son gouvernement continue d’allouer des ressources financières pour surveiller la situation.

M. Trump a ajouté que les États-Unis surveillent le principal point d’étranglement pétrolier « depuis de nombreuses décennies, » sans aucun remboursement de la part d’autres pays. Le président des États-Unis dit : « Nous obtenons 10 % [du pétrole du détroit d’Ormuz], » mais environ 40 % de l’approvisionnement mondial en pétrole passe par le détroit.

Il sait ce que le détroit représente pour les principaux importateurs de pétrole du Golfe, principalement la Chine et le Japon. Le message qu’il fait passer ici n’est pas que les États-Unis prennent leurs distances par rapport à la sécurité du détroit. Il s’agit d’allocations financières pour protéger la sécurité de la navigation dans le détroit.

C’est ce qui sous-tend la politique du président Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le point clé qui sous-tend la position américaine est que le Président Trump ne prendra aucun risque à moins qu’il ne soit directement lié aux intérêts américains. Il ne se contentera pas de se battre pour la sécurité énergétique.

Une affaire intérieure américaine, bien entendu. Mais cela a des implications pour les alliés américains dans la région du Golfe. Le régime des mollahs iraniens reprend les messages de Trump et cherche à les exploiter très bien. Le comportement malhonnête du régime ne peut être dissocié de sa compréhension et de son interprétation des positions du président américain.

Je crois fermement que le président Trump croit fermement que les sanctions économiques sont efficaces et qu’elles atteignent le régime iranien sans tirer un seul coup de feu. En fait, je pense que cela porte déjà ses fruits, comme en témoigne la nervosité croissante des mollahs dans leurs réactions à la crise.

Le fait est que les mollahs laissent le président poursuivre cette politique. Ils parlent d’une « guerre économique » qu’il faut arrêter dès maintenant.

C’est un signe clair que cela fonctionne, et ils iront jusqu’à poursuivre leur politique de brinkmanship, faisant pression sur tous les acteurs du Golfe pour que les États-Unis lèvent leurs sanctions. Bien que la politique de l’administration américaine puisse fonctionner, elle présente une grave lacune. La politique n’a pas l’aspect dissuasif militaire dans la combinaison des sanctions et du gros bâton.

Les menaces des faucons de l’administration comme John Bolton et Mike Pompeo ne font plus peur. Les mollahs ont réalisé que le président Trump était prêt à choisir des sanctions et à retourner à la table des négociations sans confrontation militaire.

Les menaces ont perdu tout impact psychologique potentiel qui pourrait forcer le régime iranien à battre en retraite et à faire des compromis, après qu’il est devenu évident que le président Trump avait abandonné l’option de la guerre dans ses calculs, à moins qu’il y ait des pertes ou des menaces directes aux intérêts américains.

Certains disent que le président Trump compte beaucoup sur le facteur temps pour vaincre les mollahs. Mais ce que la Maison-Blanche ne voit pas, c’est que le régime des mollahs mise sur la lutte contre l’impact des sanctions et considère que la guerre coûte moins cher que la reddition aux États-Unis.

Les Américains savent que les chances du président Trump de remporter un second mandat sont élevées et qu’un nouveau mandat à la Maison-Blanche lui donnera plus de latitude pour traiter avec les mollahs. Le choix de la guerre et de la frappe militaire serait alors plus probable.

Jusqu’à présent, il est clair que la crise s’intensifie dans le silence et que toute erreur de calcul et pourrait conduire à un conflit militaire dans la région. Toutefois, il est également possible que la phase de mise à l’essai des intentions se poursuive jusqu’au stade de la négociation.

Certains pensent, et je le pense aussi, que la situation actuelle est dans une impasse stratégique pour l’administration américaine, sans plan B si l’Iran ne succombe pas sous sanctions économiques. Pendant ce temps, les partisans des mollahs pensent que l’axe iranien est implicitement soutenu par la Russie et les milices sectaires dans plusieurs pays et gagne en confiance à cause du silence américain et des hésitations européennes.

Dans l’ensemble, en permettant aux mollahs de démontrer leur capacité de dissuasion parallèle, la prochaine table de négociation servira de plate-forme pour traduire cette capacité militaire en une influence qui aura des répercussions négatives sur la sécurité et la stabilité du Golfe.

Les tensions et l’instabilité subsisteront tant que la capacité du régime iranien à étendre et à violer les principes de bon voisinage et de souveraineté de l’État ne sera pas réduite.

Ce qui nous importe dans la région du Golfe, c’est que nous ne laissions pas les choses aller dans l’intérêt de toutes les parties, à l’exception des pays du CCG, qui sont réellement touchés par l’insouciance de l’Iran. Il est important pour nous que la crise ne se transforme pas en un simple accord dans lequel les intérêts sont échangés et garantis indépendamment de la discussion des causes réelles de l’instabilité régionale. Je ne vois pas d’autre issue que d’impliquer les pays de la région dans tout débat international sur la résolution de la crise actuelle avec le régime iranien.