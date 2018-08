Crise de l’immobilier, crise de sens, crise de la raison et de l’intelligence

@Raymond75

Et pourquoi vous même êtes anonyme , vous nous répétez en boucle les méfaits de l’anonymat , mais vous en profitez vous même. Quand à votre jugement sur ma personne , quand on lit votre prose , on est sur que vous n’êtes pas un grand penseur , tout juste un petit prétentieux médiocre. Et si vous êtes si intelligent et pertinent , que faites vous , vous même sur Avox toute la journée , et vous méritez plus que des insultes , mais seulement du mépris tellement vous êtes insignifiant. Relisez votre prose et vous verrez , il se dégage une odeur nauséabonde .