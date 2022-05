Crise de l’Ukraine  : Le scénario occidental

Au-delà de la réflexion russe sur la conduite de l’effort de guerre actuel en Ukraine, certains signes traduisent un changement dans la vision occidentale de cette crise. Il ne s’agit plus seulement d’un soutien militaire direct à l’Ukraine. Il s’agit aussi des positions politiques, des lois et de la législation occidentales nécessaires pour gérer cette crise.

Au premier rang de ces mesures figure un projet de loi récemment adopté par le Congrès américain visant à accélérer l’aide à l’Ukraine. Cette législation est vieille de 80 ans. Sa première version a été adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale pour s’opposer à Hitler.

Le Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 a été approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis par une majorité de 417 voix contre seulement 10, après avoir été adopté à l’unanimité par le Sénat. Cette loi relance un programme qui permet aux États-Unis de prêter ou de louer des équipements militaires à leurs alliés.

Elle peut être utilisée pour aider les pays d’Europe de l’Est qui se sentent menacés par la Russie et l’Ukraine. Les entreprises américaines sont autorisées à réapprovisionner rapidement les pays partenaires sans passer par des obstacles bureaucratiques, avec la possibilité d’un paiement différé.

Le projet de loi représente la couverture d’un montant supplémentaire de 33 milliards pour l’Ukraine demandé par la Maison Blanche. Cela comprend plus de 20 milliards de dollars pour les armes, les munitions et d’autres aides militaires. Le projet de loi ajoute 7 milliards de dollars à l’aide européenne et aux résultats d’une conférence internationale des donateurs.

Les observateurs considèrent cette législation comme une participation officielle des États-Unis à la guerre. Mais d’autres y voient un reflet de la stratégie américaine pour vaincre la Russie dans une guerre par procuration. La littérature publiée par la suite en Occident montre clairement que des convictions se forment quant à ce que les experts considèrent comme l’impératif de vaincre la Russie.

Certains voient la guerre en Ukraine comme un défi et une opportunité de défendre la civilisation libérale occidentale. Toutes les pertes réelles et potentielles pour l’Europe ne sont pas équivalentes à une victoire dans ce qu’ils considèrent comme « une question beaucoup plus importante. »

Un éditorial du journal britannique The Independent, par exemple, est intitulé : « Comme les vrais nazis du passé, la Russie ne doit pas gagner. »

Le journal affirme que les forces armées russes « se sont déshonorées en Ukraine, » estimant qu’un sentiment de désespoir pousse la Russie à se concentrer sur la terreur des civils et à menacer d’utiliser des armes nucléaires, notant que l’escalade de l’Occident en réponse aux « atrocités » en Ukraine réduit les chances de victoire de la Russie.

Plusieurs journaux occidentaux sont allés dans le même sens, cherchant des moyens de soutenir l’Ukraine et de fournir les ingrédients de sa victoire sur la Russie. Certains sont même passés à la discussion de ce qu’ils ont appelé les conditions pour accepter de mettre fin aux hostilités et sauver la face de la Russie.

D’autres ont considéré que la victoire était inévitable pour toute l’Europe si elle voulait vivre en paix, mettre fin « à l’ère et à la doctrine Poutine » et tourner la page sur la prétention de la Russie à dominer de nombreux pays de sa sphère vitale ; une « victoire » de l’Ukraine permettrait d’éviter de nouvelles guerres dans la région à l’avenir.

D’autres encore ont plaidé en faveur d’un soutien à l’Ukraine pour qu’elle gagne la guerre, énumérant d’autres facteurs tels que la contribution au rééquilibrage de la sécurité alimentaire mondiale, la prévention de la faim potentielle dans le monde et l’évitement du fardeau résultant de l’hébergement de quelque 5 millions d’Ukrainiens dans d’autres pays européens.

Donc, évidemment, l’hypothèse selon laquelle la guerre actuelle est entre la Russie et l’Ukraine ne tient plus — elle se transforme progressivement en une guerre Russie-Occident. En d’autres termes, ce qui, il y a quelques semaines encore, était une sorte d’exagération, ressemble désormais davantage à la réalité.

En tant qu’observateur, j’ai tendance à n’avoir ni l’un ni l’autre point de vue, autant que j’essaie de saisir les faits et de comprendre ce qui se passe. Certains hauts responsables occidentaux admettent franchement que nous nous préparons à une nouvelle guerre mondiale.

Pire, la situation risque de se détériorer davantage si la Finlande et la Suède sont acceptées dans l’OTAN, où la Russie devrait subir une pression stratégique accrue. De son point de vue, elle pourrait obtenir une excuse pour une nouvelle escalade et éventuellement des actions aux conséquences incertaines.

La crainte est que les choses s’aggravent en raison d’erreurs de calcul dans l’attitude et la réaction. Une telle guerre par procuration pourrait déboucher sur un conflit nucléaire mondial. Pas d’exagération analytique ici.

La Russie n’a pas qu’une seule fois brandi des menaces nucléaires. Ses avertissements ne doivent pas être minimisés. Cela intervient dans un contexte de soutien militaire américain rapide et décisif à l’Ukraine.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que vaincre les troupes russes ne serait pas suffisant. « Nous voulons que la Russie soit si faible qu’elle ne puisse plus faire ce qu’elle a fait, comme envahir l’Ukraine, » a-t-il déclaré.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également déclaré au Parlement que « nous devons simplement faire tout ce que nous pouvons collectivement pour nous assurer que Vladimir Poutine échoue, et échoue complètement. » Il y a aussi la position de la France, qui a elle-même rompu le silence qu’elle s’était imposé sur les armes qu’elle fournit à l’Ukraine.

Paris a annoncé qu’elle avait prêté 12 systèmes de canons Caesar et envoyé des dizaines de milliers de missiles et d’obus antichars à l’Ukraine. Cela a mis fin au silence officiel de la France afin de maintenir les canaux de communication avec Moscou, annonçant un front occidental uni pour soutenir l’Ukraine.

Autant dire qu’un règlement politique ou négocié qui mettrait fin à la guerre semble difficile à atteindre, l’Occident voyant que Poutine ne peut pas réussir à « déplacer les frontières de l’Ukraine par la force. » En fin de compte, le dénouement de la crise ukrainienne n’est plus aussi simple qu’il semblait l’être au début de la crise, il y a environ deux mois.

Au contraire, le cycle du conflit est devenu plus compliqué sur le terrain, ainsi qu’en termes conceptuels, politiques et stratégiques. Il n’est plus facile de trouver des alternatives et des propositions qui mettent fin à la confrontation sur le plan militaire et politique. L’engagement stratégique est devenu plus complexe, difficile et profond que le conflit sur le théâtre de guerre ukrainien.