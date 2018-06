Crise du recrutement dans l’enseignement, crise des vocations en lettres classiques...

Plus de postes à pourvoir que de candidats en lettres classiques ! Encore une fois, cette année, la crise des vocations qui affecte ces disciplines se confirme et s'aggrave...

Comment s'en étonner ?

La réforme initiée par Najat Vallaud-Belkacem, sous la gouvernance de François Hollande, prévoyait la disparition du latin et du grec dans les collèges.

Il est vrai aussi que depuis longtemps, ces disciplines ont été sacrifiées au nom d'un certain égalitarisme : on a voulu effacer le goût de l'effort, on a voulu aplanir les difficultés, gommer l'apprentissage rigoureux de savoirs solides, on a négligé l'enseignement de l'orthographe et de la grammaire.

Alors, bien sûr, le latin et le grec exigent des efforts, de la persévérance, de l'ambition, une volonté d'apprendre et de progresser : voilà des vertus que l'on doit retrouver !

Ces disciplines sont le fondement de notre langue et de notre littérature : elles sont particulièrement formatrices.

Dans un monde en perte de repères, comment ne pas voir que ces disciplines sont essentielles ? Elles nous relient au passé, à notre histoire, celle de tous les peuples méditerranéens.

Elles apportent rigueur, esprit d'analyse, esprit critique, elles permettent d'enrichir le vocabulaire par un retour aux sources... Elles ouvrent mille perspectives, car la littérature antique est pleine de richesses : épopées, poésies, satires, théâtre, comédies, tragédies, éloquence, philosophie.

Ces disciplines sont fondamentales pour mieux maîtriser notre langue, le français...

Notre langue, notre grammaire sont issues du latin.

Le latin est la langue de notre civilisation, la langue de notre mémoire, comme l'est le grec.

On prétend que ce sont des "langues mortes", mais elles sont bien vivaces à travers notre propre langue. Que de mots sont issus du latin et du grec !

Nous sommes en possession d'un héritage précieux : tous les textes anciens qui nous sont parvenus par delà les siècles.

Ce héritage est vivant puisqu'il continue à inspirer de nombreux auteurs, à susciter des commentaires, des interprétations.

Il est temps de réhabiliter la culture, de restaurer l'autorité des enseignants afin que ce métier de transmission soit de nouveau attractif pour les jeunes...

Il y va de l'avenir de notre pays.

