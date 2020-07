Crise politique au Mali (2)

Apparemment, la démocratie n'est pas un concept universel selon certains médias français. Lors de la crise des Gilets jaunes en France, ces derniers ne réclamaient-ils pas la démission d'Emmanuel Macron et que répondaient les médias dominants ? Qu'Emmanuel Macron a été démocratiquement élu par les urnes pour un mandat de cinq ans et donc que cette revandication principale des Gilets jaunes était anti-démocratique.

Mais dans le cas du Mali, bizaremment, la démocratie n'entre pas en ligne de compte.Le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta est "au pouvoir depuis........2013" !. Ils essayent de le transformer en dictateur classique. Je rappelle que le president actuel a été élu pour un premier mandat de cinq ans 2013-2018 et pour un second mandant 2018-2023.Il lui reste donc 3 ans. Et après il quittera définitivement le pouvoir !. Au Mali, il est impossible de faire trois mandats successifs comme en France d'ailleurs.

Au total, Ibrahim Boubakar Keïta n'a fait que 7 ans au pouvoir durant toute sa vie, une durée très très loin des dictateurs classiques africains. Sept ans c'était la durée normale d'un président français avant le second mandat de Jaques Chirac : Valéry-Giscard d'Estaing 7 ans, François Mitterand 14 ans ! Jacques Chirac 12 ans !

Deux concepts démocratiques fort différents

Ces médias français ont deux concepts démocratiques fort différents : un concept pour la France et un autre pour les besoins géopolitiques du moment, à l'extérieur du pays. Quel est le besoin géopolitique du moment ? "l'impasse politique au Mali", "l'incapacité du pouvoir malien à négocier avec les djihadistes", etc. Pour cela, il faut un "Khomeini" malien ! En la personne de l'imam Mahmoud Dicko. Cet imam est le chef de l'opposition : une première au Mali depuis son indépendance, cette baisse catastrophique de la laïcité au Mali est le résultat du désespoir de la population après 8 ans de crise d'insécurité provoquée par la guerre que mène le djihadisme contre le Mali.Pour mettre le Khomeini malien au pouvoir, la démocratie devient.... devient un obstacle ! C'est une forme de mépris pour l'Afrique ou bien les africains ne sont-ils pas assez civilisés pour mériter la démocratie ?

L'opposition doit respecter la durée démocratique du mandat présidentiel

Que se passe-t-il si le président démissionne ? Cela signifie que dans le futur lorsqu'un président est élu du jour au lendemain, la rue peut se souveler et dicter sa loi.Cela s'appelle de l'anarchie ! Actuellement le Mali n'a pas besoin d'anarchie. Au cours du XIXe siècle, la France aussi a connu sa période d'anarchie. En 1830, 951 morts et 5078 blessés ; En 1848, 350 morts au moins 500 blessés ; La Semaine sanglante en 1871 durant la guerre civile parisienne a fait 6877 à 30877 morts. C'est à partir de la Troisième Republique dans les années 1870 que l'anarchie prend fin. Les mandats présidentiels sont respéctés et l'armée est devenue "La Grande muette". C'est le même modèle aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, le Mali a besoin de ce modèle !

Les dernières revendications de l'opposition

L'opposition semble abandonner le mot d'ordre de démission du président (à confirmer), elle veut maintenant la dissolution de l'assemblée nationale et un gouvernement d'union où elle choisit le Premier ministre. Le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale s'il le croit nécessaire.Mais on ne peut jamais le forcer à démissionner cela est absolument anti-démocratique.

L'opposition veut choisir son propre premier ministre. Cela est impossible sauf s'elle a une majorité à l'Assemblée nationale. Là, elle se fonde, uniquement, sur la force de la rue. Ca ne marche pas cela. L'esprit démocratique est décidement court circuité dans cette opposition.