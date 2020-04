Crise sanitaire : la défiance des Français prélude à la reconstruction du pays

La gestion de la crise par le Gouvernement et le Président a provoqué une crise de confiance entre gouvernant et gouvernés. Une véritable défiance dont les fondements se trouvent dans les déclarations et les actes du pouvoir. Ce dernier voit sa légitimité amoindrie pour reconstruire le pays même dans un Gouvernement d’union nationale. Une telle union nationale serait un brancard de secours pour un pouvoir discrédité aux yeux de nombreux Français.

L’installation d’une défiance entre les Français et leurs dirigeants

Plus le temps passe et plus la défiance s’accentue entre une partie des Français et leur gouvernement, y compris avec leur président. Les humoristes ne s’y trompent pas et mettent en exergue, avec un particulier brio, les incohérences, flous et contradictions des propos tenus par l’exécutif. Pour ce dernier, l’époque est toute aussi cruelle que pour les Français. En effets, les technologies actuelles permettent de retrouver en quelques clics sur internet les enregistrements des déclarations et prise de positions du président et de ses ministres. La comparaison entre les différentes déclarations est particulièrement humiliante pour ces derniers : on dit tout et son contraire en quelques jours d’intervalle. L’amateurisme, et pire, les mensonges deviennent flagrants. Ces propos pourraient éventuellement être justifiés en invoquant l’état des connaissances au moment des prises de positions. Hélas, pour le président et ses ministres, il est assez facile de voir que leurs propos étaient contredits par les faits au moment mêmes où ils étaient prononcés.

Un pouvoir rigide

Cette défiance est particulièrement grave car il y a morts d’hommes. Les choix du Gouvernement révèlent que face à la vie humaine nos gouvernants préfèrent s’accrocher à des dogmes méthodologiques mortifères en infectiologie clinique. Respecter un protocole méthodologique c’est bien, mais s’arcbouter sur ce dogme pour interdire un traitement qui obtient des résultats, c’est criminel. C’est d’autant plus criminel que ce dogme méthodologique n’est pas le seul en usage pour apprécier l’efficacité d’une molécule et n’est pas approprié en situation dite de « guerre » ou plutôt d’urgence vitale. Il y a une classification des niveaux de preuve scientifique. Les protocoles imposés par les laboratoires, avec groupe placébo, sont d’un niveau de recommandation A. Les essais du professeur Raoult se classent en niveau de recommandation B, un rang qui ne permet pas de dire qu’une molécule ne fonctionne pas mais qu’au contraire il y a une présomption scientifique d’efficacité. Mais rien n’y fait, les travaux de l’institut de Marseille sont dévalorisés en dépit même du bon sens. On nous dit que 90% des personnes infectées par le Covid-19 guérissent toutes seules et donc que les résultats du professeur Raoult ne sont pas probants…. Sauf que ces résultats montrent que 99,5% des patients guérissent et que leur charge virale baisse de façon importante dès le 5ème jour…. Spontanément 90 % des patients (et non 99,5%) auraient peut-être guéri mais au bout de trois semaines et dans un état physique très affaibli. Mais rien n’y fait, les protocoles randomisés n’ont pas été respectés….nous disent des hommes devenus des machines programmées pour répéter inlassablement la même rhétorique.

Des lobbys trop importants

Cette défiance est d’autant plus grave que la gestion de la crise met en lumière une démission du pouvoir politique, ou son retranchement, derrière des avis d’experts. Mais des avis de qui ? Pour la plupart, ces avis sont émis par des personnes en liens d’intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques dont certains veulent proposer une thérapie au Covid-19 ! L’exemple le plus symbolique de cette déliquescence de la probité est de voir une cheffe de service d’un hôpital parisien se déchaîner sur des plateaux de télévision contre le professeur Raoult alors que cette personne « outrée » est en lien d’intérêt avec de nombreux laboratoire dont l’un, au moins, a proposé une molécule nouvelle dans l’essai Discovery. Cette personne aura beau s’empêtrer sémantiquement en disant qu’il faut faire la distinction jésuitique entre conflits d’intérêt et liens d’intérêt, au final elle ne comprend pas que sa parole est invalidée par les dizaines de milliers d’euros perçus directement de la part de laboratoires pharmaceutiques qui ont un intérêt à ce que le traitement du professeur Raoult ne soit pas utilisé. Il n’est pas étonnant que cette personne, qui monopolise les médias et est présentée comme une experte en raison de sa fonction mais guère en raison des résultats de ses travaux de recherche, milite obsessionnellement pour un confinement jusqu’à l’arrivée d’un vaccin surement fabriqué par un laboratoire avec lequel elle est en lien d’intérêt.

Cette crise nous montre à quel point les lobbys et leurs intérêts exercent une influence néfaste sur le pouvoir. Déjà, un rapport du GRECO avait alerté sur la situation française et avait dénoncé le manque de transparence au sommet du pouvoir. Privilégier des intérêts privés à l’intérêt général est un crime contre la Nation. L'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ainsi que nous le rappelle le préambule de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Cette défiance est dramatique car les Français lisent, savent ce qui se passe dans d’autres pays et ils constatent que la France est le seul pays qui interdit aux médecins de prescrire le traitement qui leur semble utile à leur patient, le seul pays qui interdit aux pharmaciens de vendre des masques, le seul pays qui adopte une attitude mortifère vis-à-vis de sa population.

La singularité de notre situation est de voir que nos gouvernants restent insensibles à des centaines d’experts, à ce qui est fait dans d’autres pays et pire, revendiquent leurs choix, leurs doctrines et déclarent les assumer pleinement. Le président et ses ministres assumeront-ils pleinement leurs choix au pénal ? On peut en douter quand on voit la facilité de certains à dire une chose puis son contraire et à se cacher derrière des avis des experts choisis.

Les conséquences dramatiques de l’entêtement

Les chiffres de la pandémie sont tragiques pour notre pays. Au 19 avril 2020, nous avions un taux de mortalité par rapport au nombre de cas déclarés de Covid-19 de 12,73% alors que pour l’Allemagne ce taux est de 3,16% et que pour les USA ce taux est de 5,28%. Le taux de mortalité par rapport à la population n’est pas mieux : 0,0054% en l’Allemagne contre 0,029% en la France. Les nombres de cas déclarés et de décès enregistrés qu’auraient pu connaître la France si notre pays avait adopté les mêmes mesures que l’Allemagne laisse penser que nous aurions eu plusieurs milliers de morts en moins.

Tous ces chiffres, toutes les prises de positions pour un changement de doctrine du Gouvernement, tous les exemples de ce qui est fait en Allemagne, en Corée du Sud, dans les pays d’Europe du Nord ou en Israël n’y changeront rien : le Gouvernement campe sur ses positions qu’il estime être les meilleurs.

Humainement et économiquement cette attitude est dramatique pour le pays. Rarement la France, n’a eu à connaître un tel fossé entre son Gouvernement et le peuple. Cette situation pourrait avoir de graves conséquences pour la cohésion nationale et la confiance en nos institutions. Le président, dans son aveuglement, semble toutefois avoir entr’aperçu un éclat de lumière ou plutôt un éclat de danger pour sa survie politique. On nous parle de probable remaniement ministériel après la crise sanitaire. On évoque un gouvernement d’union nationale pour surmonter cette crise et rebâtir le pays. Peut-on rebâtir avec ceux qui ont détruit ? Peut-on surmonter une crise avec ceux qui en ont considérablement accentué les effets ? La réponse est évidemment non. Celles et ceux qui joueraient cette mauvaise comédie d’un gouvernement d’union nationale avec les casseurs du pays seraient ridicules aux yeux des Français et seraient entrainés dans la chute de ceux à qui nous devons le pire.

Reconstruire la France

Au cours de cette crise, l’insuffisance de nos gouvernants est terriblement mise en relief par la solidarité qui, dans tout le pays, permet à des Français de surmonter les carences coupables du pouvoir. Des pharmaciens désobéissent, des médecins désobéissent, des femmes cousent des masques dans l’hôtel de ville de Lille, des maires se substituent aux représentants défaillants de l’Etat, des personnels infirmiers prennent des risques insensés pour soigner et ils ne comptent plus leurs heures, des voisins aident d’autres voisins, des industriels, dont Bernard Arnault, reconvertissent des chaines de production pour produire gratuitement du gel hydro alcoolique, des masques...

C’est avec ces gens là que nous pourront reconstruire la société de demain. Ces personnes solidaires qui, en dépit de leur origine sociale et classe sociale différentes, se rassemblent pour sauver le pays en sauvant des vies. Les représentants de ces Français généreux seront les seuls à pouvoir donner légitimement un second souffle au pays tandis que les représentants des lobbys devront s’expliquer avec la justice. Demain, les uns reconstruiront le pays tandis que les autres assumeront leurs actes devant la justice. Il est urgent que la défiance cesse de corrompre la relation des Français avec leurs dirigeants. Il est urgent que ceux qui ont failli laissent la place à ceux qui veulent reconstruire le pays avec le peuple et pour le peuple.

Régis DESMARAIS

Pour approfondir : un article paru dans un blog au titre charmant : L’Impertinent.