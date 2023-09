Crit’air, toujours pas les bons critères

En cette année 2023, on ne badine plus avec l’écologie. Les agences de la société du spectacle : gouvernement, journaux, publicitaires et communiquants en tout genre sont partis en croisade pour sauver le monde. On en oublierait le covid, voir les russes si ils n’étaient pas eux même les ennemis du climat, des LGBT, et d’à peu près tout ce qui est bon sur cette terre.

N’ayant pu limiter le trafic des jets privés et autre yatch cet hiver (Mbappé en char à voile, la liberté bafouée...) quand les prolos se les caillaient dans des usines sans chauffage pour participer à l’effort de guerre contre le mordor russe et ses orcs infames, nos croisés ont trouvé une bien meilleur idée. Vous avez d’ailleurs sûrement remarqué la mise en place des « zones à faible émission », que nos GPS prévoyants nous signalent déjà à l’entrée d’à peu près toutes les grandes villes. Ces zones, fer de lance de la bataille climatique, sont, le gouvernent nous en assure, maintenant interdites aux vehicules les plus polluants. Ouf, on respire !

Plus précisémment, ces zones sont interdites aux véhicules ayant les mauvaises vignettes crit'air. J'avais écrit un article il y a quelques années sur cette vignette. Depuis le site du gouvernement a été relooké. Plus de fleurs ni de papillons, c'est plus austère mais plus efficace. Une notice vous explique que vous serez crit'air 5 si vous avez un véhicule euro 2, crit'air 4... C'est bien compliqué ! Heureusement un simulateur vous permet de savoir quel vignette vous aurez : vous entrez votre plaque, la machine vous dit si vous êtes un gentil ou un méchant. C’est si moderne ! C'était plus transparent à l'époque, en première page était annoncé que la vignette était attribuée selon l'ancienneté et le type d'énergie du véhicule, le critère principal étant l'âge. Le site officel annonce en lieu et place de cet honnête "aveux" que "La vignette Crit'Air (certificat qualité de l'air) permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d'azote."

Etant en cette triste époque devenu tragiquement dubitatif, voire paranoïaque, quant aux annonces gouvernementales ( entre autres..), je clique sur le lien écrit en petit en dessous du très graphique mais fort abscons "comment sont classés vos véhicules". S'affiche alors un tableau tout à fait clair des critères d'attribution : l'âge et le type d'énergie du véhicule. Quid de l'oxyde d'azote et des particules fines ?? Nada, rien du tout. Certains parleraient de mensonge éhonté, d'autres leurs rétorqueraient que tout de même, les vieilles voitures polluent plus. Certains lui répondraient que la corrélation entre âge du véhicule et pollution est certainement bien moins importante qu'entre âge du véhicule et niveau de revenu. D'autres argueraient que de toute façon les pauvres sentent mauvais et nuisent a la qualité de l'air de par leur simple existence, certains resteraient sans voix face à tant de cynisme. Il existe pourtant une mesure de pollution déja effectuée sur tous les véhicules lors du contrôle technique, disponible en préfecture, qui permettrait de relativiser les rumeurs de prolophobie. Contre toute attente le gouvernement ne semble pas intéressé par cette voie.

Les ZFE n'ont pourtant pas bonne presse. Selon "vie publique" 86% des français seraient contre. Notre presse libre et indépendante, antithèse de la communication des pays autocratique, est bien sûr à l'origine de cette remise en cause de citoyens éclairés. Il n'y a qu'à lire francetvinfo : "Les vignettes Crit'Air sont classées de 5 à 0 selon les émissions polluantes en particules fines et oxydes d'azote du véhicule." un air de déja vu, voire de copié collé. Ou le monde "Selon une étude, la mise en œuvre de zones à faibles émissions permet de diminuer les pathologies ". C'est un "étude prospective", autrement nommée simulation par compilation de données, autrement dit une sorte de conte mathématique. Un peu comme celle du lancet sur la chlorotruc.... . Bref on arrête pas le progrès, et donc "une étude" ( scientifique bien sûr ) nous assure de l'efficacité des ZFE. Il faut dire qu'interdire à 13 millions de véhicules de rouler a de fortes chances de diminuer la pollution, que ces voitures soient les plus polluantes ou non. Citons tout de même le figaro, qui critique vertement et intelligemment le dispositif, une fois n’est pas coutume.

Les ZFE vont à terme, et le terme est en 2024, interdire à environ 13 millions de véhicule d'entrer dans les agglomérations de plus de 150000 habitants. Ainsi, pour reprendre l'exemple que j'avais utilisé il y a quelques années, un hummer essence acheté après 2011 et consommant plus de 20 litres au 100 pourra rouler partout en toutes circonstances et une vieille 106 diesel qui fait du 5 litres ne pourra plus entrer dans les villes de France. Passons sur la pollution énorme générée par la construction de ce gros SUV, ainsi que sur la pollution générée par l'usure des pneus et plaquettes de frein qui seraient au moins aussi polluants au niveau des particules fines que la consommation de carburant proprement dite et qui bien sûr augmente avec le poids du véhicule.

Pour assurer le respect des règles, le gouvernement prévoit de mettre en place des radars spéciaux et autres caméras intelligentes dans les zones concernées. Autrement dit, la vignette critair est déjà périmée : une caméra scannera votre plaque, comparera le résultat avec les données de la préfecture et le tour est joué. Une personne cynique y verrait une énième mesure anti pauvre, ainsi qu'une bonne occasion d'élargir la surveillance numérique dans notre cher pays. Étant moi même crit'air 5 avec mon vieux berlingo diesel, autant dire que je suis à peine mieux qu'un orc russe. Il faut dire que je suis un irrécupérable cynique, attaché à sa vieille poubelle, alors que l'avenir de l'humanité peut allier luxe, écologie et permaculture ( mais y en aura-t-il pour tout le monde ??)