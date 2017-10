Critères de qualité pour un article

Très récemment deux articles sont parus concernant le fonctionnement d'Agoravox.

Agoravox : Que pourrait-on améliorer ? de Moderatus (637 réactions - 2919 visites)

Existe-t-il un droit de bâillon sur Agoravox ? de Graal (241 réactions - 2550 visites)

Ceci atteste que les lecteurs s'intéressent au fonctionnement du média.

Cet article est un prolongement des deux précédents portant sur l'audience d'AV, la qualité des articles, les critères de sélection, les mesures de censure peut-être indispensables, à envisager.

Audience réelle du média.

Je ne suis inscrit que depuis 5 années, alors que le site, comme un bon whisky, se targue de 12 ans d'âge. Mes statistiques personnelles sont donc relativement récentes et peut-être peut-on faire confiance à la page wiki d'AV pour des données statistiques fiables.

Pour ce que je peux observer, en ce moment, chaque article est vu entre 1000 et 5000 fois. Nous le disons tout de suite, au niveau de la France, et à plus forte raison de la francophonie, c'est confidentiel.

AV a en outre la réputation d'abriter des articles relevant de théories complotistes. C'est partiellement exact, mais il faut dire que tout média s'écartant de la 'doxa' est aujourd'hui discrédité et traité de 'complotiste'. Quoi qu'il en soit AV rassemble des insatisfaits de tous bords qui trouvent là le moyen de s'exprimer de faire entendre leur voix. Tout le mérite en revient à AV qui, même s'il applique des règles de censure, permet quand même à bon nombre d'opinions 'divergentes' d'être exprimées. On peut donc comparer AV à un très grand 'Café du Commerce'. Y tient-on pour autant des discours d'ivrognes ?

Qualité des articles

Faute de pouvoir définir précisément ce qu'est un bon article on peut relever un certain nombre de défauts, concernant aussi bien la forme que le fond.

La forme

Tout d'abord certains articles sont rédigés dans un français approximatif. L'orthographe est négligée, la ponctuation ignorée ou mal utilisée, les mots sont parfois utilisés en faux-sens ou à contre-sens (exemple classique 'imploser' pour 'exploser' mais il y en a d'autres). Bref de nombreux auteurs ont un niveau de langue écrite déplorable. Faut-il pour autant leur interdire de publier ? Je ne le pense pas, car il arrive que des auteurs maîtrisant mal l'écrit aient des choses intéressantes à dire. Simplement une simple remise en forme devrait être prévue pour des articles jugés intéressants mais très mal rédigés. On touche là un problème de moyens, car cela prend du temps de 'corriger' un article simplement pour le rendre syntaxiquement correct. Bref, y-a-t-il des bonnes volontés dans les modérateurs pour remettre en forme des textes soumis ? J'ai cru comprendre qu'on ne pouvait compter que sur le volontariat.

A côté de cela nous avons des articles qui sont souvent trop longs ; intéressants, certes, mais peu adaptés à une lecture rapide. Si ces articles sont trop longs c'est que souvent l'auteur néglige d'utiliser des liens vers d'autres sites où sont développées des idées, des données chiffrées, etc. illustrant son propos.

Bref, il ne faut pas négliger la forme dans la mesure où, en laissant publier des textes indigents, il y a pour le site un risque de déficit d'image.

Le fond

Le principal reproche que l'on peut faire à certains articles c'est de ne pas avoir un sujet précis. Ce sont de gigantesques fourre-tout où l'on rassemble des points de vue disparates sur des sujets divers. Bref, objectivement, pour certains articles on a du mal à comprendre de quoi l'auteur veut parler et ce qu'il veut vraiment dire.

Le plagiat est également un mal qui sévit sur AV. Dans certains cas il s'agit de plagiat pur et simple, copié-collé d'un autre article mais sans citation. Certains auteurs sont spécialisés dans ce genre de 'vol intellectuel'. Cependant les lecteurs sont vigilants et google très performant, ce qui fait que les copieurs sont souvent démasqués. D'autres auteurs, on ne citera pas de noms pour éviter la polémique, se sont spécialisés dans une autre forme de plagiat plus élaboré. Ils font des emprunts çà et là, assemblent et récrivent le tout avec leur style personnel, parfois incompréhensible.

Pour résumer, un article doit avoir un contenu informationnel ; soit il apporte des faits, soit il rassemble des faits connus et apporte un nouvel éclairage (décryptage, explicitations, ou tout ce que vous voulez) ; les articles d'opinion, bien que ne relatant pas de faits nouveaux entrent dans cette catégorie.

Trop d'articles ne font que ressasser des sujets rabâchés (marronniers) sans apporter aucune véritable touche personnelle. Il y a sur AV des spécialistes de ce genre de publications qui « inventent l'eau tiède » chaque jour de la semaine avec des articles complètement consensuels. Des articles entiers pourraient être remplacés par une seule phrase et 3 liens.

Qualité des réactions

Les trolls existent comme partout. AV tolèrent la présence d'individus aux pseudos multiples écrivant sous l'influence de la drogue et/ou de l'alcool des inepties sans aucun sens. Outre que ce genre de réactions, importants en pourcentage, alourdit inutilement la base de données des commentaires, cela contribue à décrédibiliser le site. Il semble que la direction ait pris son parti d'ignorer le phénomène, c'est regrettable.

Il y a aussi les 'copains' qui profitent d'une conversation pour échanger des banalités.

Bref il semble que plus l'article est travaillé et intéressant moins il y a de commentaires 'à la hauteur'. Dans l'ensemble les lecteurs se ruent sur les titres racoleurs liés à la politique politicienne ; les autres sujets semblent délaissés. C'est dommage, d'autant plus dommage que les articles consacrés à la politique se répètent indéfiniment, et finalement lassent.

On ne peut plus 'moinsser', mais avec les étoiles on peut encore apprécier un commentaire. C'est une pratique courante sur ce site de désapprouver une personne plus qu'un contenu. On a l'impression de règlements de comptes perpétuels.

Enfin de nombreuses réactions n'ont que peu de rapport avec le sujet traité. Certains lecteurs ne font qu'évacuer leurs obsessions.

Pour finir il convient de ne pas être exagérément pessimiste, il existe de bons, voire de très bons articles suivis de discussions intéressantes. Cependant les bons articles sont le plus souvent rédigés par de bons auteurs qui, parce qu'ils ont sans doute mieux à faire, négligent complètement ce que j'appelle le 'service après vente' de leur article, en ne répondant jamais aux critiques positives ou négatives ; très souvent leurs articles sont des reprises de textes publiés ailleurs par eux-mêmes. AV est alors utilisé comme une simple caisse de résonance.

Favoritisme

Il est clair que certains auteurs sont publiés systématiquement quel que soit l'intérêt de l'article soumis. Certains de ces articles 'privilégiés' ne reçoivent aucune réaction, mais ils continuent d'être publiés. Comme personne ne prend fait et cause pour ces auteurs on peut en conclure que c'est le fait du prince.

Il y a aussi le phénomène des 'chapelles' certains auteurs ont réussi à rassembler une 'coterie' qui assure à chaque proposition un nombre suffisant d'opinions positives parmi les 'modérateurs'. Pour ceux-là aussi c'est la publication assurée sans rapport avec la qualité de leur production. Cela contribue à faire baisser le niveau de ce forum.

Censure

Je pense qu'elle existe. J'ai vu certains articles intéressants totaliser une différence positive de plus de 5 points sans être jamais publiés. Le droit de bâillon existe donc comme le suggère Graal, mais les critères ne sont pas clairs. A titre personnel je n'ai pas à me plaindre de discrimination, un nombre important de mes articles a été retenu, certains étant sans prétention aucune et, de mon avis même, d'un intérêt limité, de simples divertissements.

En conclusion, AV peut se contenter de continuer à exister en l'état avec cet aspect laxiste et tous les avantages et les inconvénients de la formule, ou bien au contraire essayer d'atteindre un peu plus de respectabilité et d'audience en se montrant plus rigoureux dans les choix, plus exigeant sur la qualité, moins discriminatoire. AV peut décider de sévir contre les perturbateurs, c'est assez facile mais nécessite quelques moyens humains. De fait j'ai l'impression que très peu d'administrateurs mettent les mains dans le cambouis. Les fondateurs et dirigeants ne s'expriment que rarement, sinon jamais, sur le site, comment interpréter ce silence ?

Quoi qu'il en soit AV doit être remercié pour la possibilité qui est donnée à de nombreux auteurs d'exprimer, notamment sur les questions de politique, un point de vue différent de celui (unique) des médias officiels que nous appelons tous ici 'merdias'.

Un abonné me suggère également qu'une contribution forfaitaire modeste soit demandée à chaque auteur pour la parution d'un article. Cette proposition me paraît tout à fait censée et de nature à refréner les ardeurs de certains auteurs prolixes nous offrant des productions nombreuses de peu d'intérêt.