Croire en Dieu est-ce inné ou acquis ?

Il y a une vingtaine de siècles, à l'époque gréco-romaine, croire en Dieu était-il inné ou acquis ?

Socrate, dans le récit qu'a fait Platon de son procès (*), dit que les Athéniens et lui-même croient en Zeus. À son époque, il semblait courant, en lisant Platon, de parler au nom du Dieu Zeus, comme aujourd'hui, en Occident, on dit souvent, sans même s'en apercevoir : "Au nom de Dieu..." ou "Dieu soit loué… !" ou "Si Dieu le veut…" etc. Les exemples ne manquent pas, par centaines dans la vie courante et même dans les médias.

Si croire au surnaturel, divin ou pas, pouvait sembler inné, croire dans un Dieu, n'importe lequel ne l'est pas… semble-t-il ! Cela n'est d'ailleurs pas logique, car si Dieu est Dieu, il aurait dû rendre sa croyance consubstantielle à l'être humain, dès sa conception. C'est-à-dire : innée, in-utéro !

Malheureusement pour les croyant(e)s, aucune personne ne nait en ayant, en elle, la croyance en Jésus, Allah, Yahvé, Brahma, Odin, Shiva, Manitou… ! À l'époque gréco-romaine, c'était pareil. Personne ne naissait en croyant immédiatement à Zeus, Athéna, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne, Neptune… ! Même pas Homère, ni Thalès, ni Socrate, ni Platon, ni Aristote, ni Pythagore, ni Périclès… ni aucun autre génie de cette époque.

Croire dans un Dieu quelconque est donc bien une construction de l'esprit, créée ex nihilo par l'Homme, non par un Dieu.

C'est généralement un acquis familial ! Dans chaque famille, on se passe son Dieu d'une génération à une autre, comme une vieille relique sacrée. Et, grâce à la civilisation sur laquelle s'appuie le pays, on croit alors dans le Dieu commun, collectif, un véritable "bien" public. Tout est alors encore plus simple. On est comme tout le monde ! Cela est extrêmement rassurant dans la vie de tous les jours d'être comme tout le monde, par mimétisme : comme sa voisine, son voisin, sa cousine, son copain de classe, etc.

Ainsi, on croit en Allah dans un milieu musulman. On croit en Jésus dans un milieu chrétien. On croit en Brahma dans un milieu hindou. On croit aussi dans le Dieu qui habite le volcan, dans un milieu indigène d'Hawaï. Etc. !

C'est exactement comme croire au Père Noël. C'est un acquis. Une croyance voulue par le milieu familial... pour être, là aussi, comme les autres, par mimétisme. Des centaines de millions d'individus croient au Père Noël. Des centaines de millions d'individus croient en Jésus, Allah, Yahvé, Brahma, Odin, Shiva, Manitou, etc.

Mais, le Père Noël ou un Dieu quelconque, est-ce pareil ?

Croire dans le premier n'est pas et n'a jamais été mortifère ! Jamais une personne croyant au Père Noël n'a désiré tuer celle ou celui qui ne croit pas comme elle… au Père Noël !

En religion, du moins pour celles dominantes, contemporaines et occidentales, c'est souvent le contraire. Remarquons que ce phénomène est récent. À l'époque gréco-romaine, du temps de Zeus, de Jupiter et des autres, ce n'était pas le cas !

C'est essentiellement sous l'empire de l'église chrétienne, dès le milieu du 4ème siècle du calendrier julien, que la haine de l'autre, c'est-à-dire de la personne qui ne croit pas en Jésus, sévit et va être pérennisée par un corps enseignant rompu à la dialectique la plus malhonnête.

Cette haine acquise et non innée, l'a été immédiatement pour les juifs, responsables selon l'église chrétienne de la mort du roi des juifs : Jésus (INRI). Cela continue aujourd'hui, essentiellement en Occident.

Elle l'a été pour les musulmans lors des croisades, durant 3 siècles.

Elle l'a été pour les chrétiens entre eux, durant les fameuses guerres de religion. Ils croyaient au même Dieu, Jésus, mais pas exactement pareil, quant à l'interprétation de ses paroles supposées.

Elle l'a été durant toute l'Inquisition pour les "mauvais" croyants en Jésus. Ceux qui mettaient en doute la création du Monde en 6 jours ou que les premiers hommes n'étaient pas forgerons ou bâtisseurs de ville ou que le Soleil ne s'était pas arrêté lors de la bataille de Gabaon (J. 10-13)… Pour ces esprits critiques et intelligents, c'était prendre le risque d'être directement conduit sur le bûcher, accompagné d'une croix à l'effigie de Jésus.

Elle l'a été pour les indigènes des Amériques qui n'étaient pas supposés être des humains, des fils de Dieu. Les Incas, les Aztèques, les Mayas et autres Peaux Rouges, tous passés par le fil de l'épée du Seigneur ou morts des maladies apportées par les vrais et purs chrétiens européens.

Elle l'a aussi été aussi pour tous les bipèdes africains, à la couleur de peau différente de celles des enfants du Jésus blanc. Ils allaient, ces Noirs, être considérés comme des outils durant plusieurs siècles dominés par les chrétiens. C'était tellement vrai que l'un des représentants de Jésus sur la Terre, Louis XIV, édicta le célèbre Code noir, en 1685.

Elle l'a aussi été durant la 2ème Guerre mondiale. La haine non pas innée, mais acquise pour son prochain, s'est transformée en génocide. La haine du juif par une Allemagne alors à 93 % chrétienne. Il est vrai qu'à cette époque tous les pays européens étaient chrétiens à plus de 90% !

Elle l'a aussi été pour le génocide des musulmans de Srebrenica, en 1995. Massacre commis par les chrétiens de Serbie contre leurs "frères" musulmans, ceux qui considèrent Jésus comme un simple prophète.

Elle l'est encore actuellement en Irlande du Nord entre chrétiens catholiques et chrétiens protestants.

Alors, on va me dire que les musulmans ont fait de même et qu'ils continuent aujourd'hui, via leur terrorisme archaïque. Oui, peut-être, mais combien de morts à leur actif ? Quelques dizaines ou centaines de milliers… en 1 000 ans ? Combien de morts attribuables aux chrétiens depuis 1 000 ans ? Des dizaines de millions : aux Amériques "primitives", durant la traite de Noirs, durant le nazisme, etc. L'ordre de grandeur n'est pas comparable. Un facteur 1 000 les sépare !

Et cela va encore continuer ! Je ne sais pas où, ni quand, mais il n'y a aucune raison pour que la croyance acquise en Jésus, en Allah ou dans un autre Dieu haineux s'arrête.

Pour conclure, ni la croyance ni la foi dans un Dieu de l'époque actuelle ne sont innées ! Cette haine est acquise au fil des années, au contact des autres et des églises.

La faute à qui ? Qui leur a appris à haïr leur prochain ?

Très sûrement les écrits tendancieux, honteux et mortifères (la Bible et le Coran) attribués aux deux grands dieux de notre époque : Jésus et Allah, mais aussi et surtout à leurs églises prosélytes qui les relaient continument, à un tel point que ces livres sont les plus vendus en Occident.

(*) p. 66, 17-b, dans Apologie de Socrate, Œuvre complète de Platon, édition Flammarion, Paris, 2011.