Culture : de Malraux à Roselyne Bachelot

La nature des dirigeants dépend pour l'essentiel du mode de sélection utilisé pour les faire apparaître.Le passage d'une République dédiée au Peuple à une démocratie populacière se retrouve dans la culture.

André Malraux naît en 1901.Il abandonne ses études secondaires après avoir échoué au baccalauréat. Il baignera cependant dès cette époque dans les milieux artistiques. A 20 ans, il devient Directeur littéraire. Il a des tendances nationalistes et une profonde aversion pour l'anarchie. Il part en Indochine où il sera accusé de vols d'objets d'art. Il écopera de 3 ans de prison. Il rentre à Paris et rejoint la NRF. A 20 ans, il publie un premier roman : "Les Conquérants". Il poursuit son cheminement politique en militant contre le fascisme et le nazisme en adhérant au "Comité de vigilance Antifasciste". En 1935 il publie chez Gallimard "Le temps du mépris". Une collaboration avec Eisenstein est envisagée pour adapter "La condition humaine".

En 1936, A. Malraux s'envole pour Madrid pout lutter contre les troupes franquistes. Il est ensuite incorporé comme simple soldat en France en 1940. Il est fait rapidement prisonnier mais il s'évade. Libre, il écrit à Charles de Gaulle pour combattre dans l'aviation au sein de la résistance. En 1944, il rencontre Hemingway.

Après guerre, A. Malraux montrera une franche hostilité à l'encontre du communisme avant d'adhérer aux idées du général de Gaulle. Il devient ministre en 1958 tout en manifestant son opposition aux actes de torture en Algérie. L'année suivante, il devient Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et créera les "Maisons de la culture". Il rencontre alors J.F. Kennedy. Il prononce dans ses fonctions de nombreux discours dont l'oraison funèbre de Jean Moulin.

En 1960, de Gaulle quitte le pouvoir et Malraux abandonne toute activité politique. Hospitalisé pour alcoolisme et dépression nerveuse, il en tirera un livre. Il mourra en 1976.

Roselyne Bachelot a réussi son baccalaurét et devient Docteure en Pharmacie. Elle sera aussi chroniqueuse dans "Le gand huit" et siège au "Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes". Elle devient par la suite présentatrice au Journal télévisé, participe aux "Grosses têtes", tient une rubrique à "France musique", rejoint Cyril Hanouna sur Europe 1, puis RMC, puis France 2, puis LCI. Elle se donne en représentation au théâtre dans "Monologue du vagin".

Elle devient ministre de la culture en juillet 2020. Elle supprimera la chaîne France Ô, imposera des baisses de crédits pour l'Archéologie programée.

Est-il nécessaire de commenter ce qui s'est passé ??