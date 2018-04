Culture de vie, culture de mort

En ces temps de guerre larvée contre la masculinité, travestie en revendications aussi fondamentales pour l’amélioration de la condition féminine que la lutte contre le « mansplaining » ou le « manspreading », une nouvelle manifestation de la guerre asymétrique que les islamistes mènent à la civilisation est venue nous rappeler que l’Histoire n’est pas un simple jeu de rôle.

Le 23 mars 2018, lors de l’attaque de Trèbes, le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a été assassiné par Redouane Lakdim, après s’être substitué à l’employée que ce dernier détenait en otage. Cet acte héroïque, et ultimement sacrificiel, illustre un principe aussi tacite que fondamental qui sous-tend toute civilisation digne de ce nom : préserver la vie à tout prix.

Les femmes et les enfants d’abord

Or, préserver la vie, c’est essentiellement faire passer les femmes et les enfants d’abord ; les femmes qui sont dépositaires du pouvoir de donner la vie, et les enfants qui ont leur vie devant eux. L’envers de la maxime, c’est qu’en situation de danger avéré, les hommes doivent accepter l’éventualité que leur destin soit d’aller au devant de leur propre sacrifice.

La prospérité nous a déshabitués de la tragédie, et il n’y a pas d’objet à regretter cela. Pour autant, la tragédie existe bel et bien, et c’est dans les moments où elle déroule sa mécanique implacable que se révèlent les non-dits sur lesquels nous vivons.

Les procès d’opérette de l’oppresseur masculin qui remplissent l’espace médiatique ne doivent pas nous faire oublier ceci : historiquement, le grand « privilège » des hommes aura été principalement de se faire massacrer sur les champs de bataille.

C’est que, si les femmes ont l’immense pouvoir de donner la vie, les hommes ont le pesant devoir de donner la mort, et partant, d’offrir leur vie, si jamais cela est nécessaire pour sauver celle d’autrui. Autrement dit : face à la tragédie, nous reconnaissons tous l’inégalité entre les sexes, ainsi qu’entre les âges.

Culture de vie

Les femmes et les enfants sont tout simplement trop importants pour qu’il leur arrive quoi que ce soit. Ce rapport particulier aux sexes, aux âges, à la vie, et à la mort est spécifique aux sociétés construites sur une culture de vie. Car donner la mort à l’ennemi s’oppose autant à prendre la vie de n’importe qui, que se sacrifier pour autrui s’oppose à sacrifier autrui.

Certes, aujourd’hui, l’ennemi qui veut nous mettre à bas est lui aussi prêt à offrir sa vie. Mais à qui exactement ? A l’humanité ? Non, bien entendu. Plutôt à l’hubris. Et en quel nom exactement ? Celui du plus grand bien ? Non, bien entendu. Plutôt celui du plus grand pouvoir.

Sans oublier que pour complaire à son maître imaginaire, l’ennemi ne rechigne pas non plus à sacrifier autrui. Ainsi, les combattants de Daech qui emploient des civils comme boucliers humains. Ainsi, les milices de Boko-Haram qui envoient des fillettes se faire exploser dans des marchés.

Les femmes kurdes l’ont bien compris, qui prennent les armes contre les islamistes. Elles n’ont aucun besoin de se faire donner la leçon sur je ne sais quels « amalgames » pour comprendre ce qui les attendrait si d’aventure ces derniers l’emportaient.

Culture de mort

Car dans une culture de mort, puisque la vie n’est rien, les femmes ne sont rien non plus. En tant que génitrices, leur seule valeur tient dans le caractère plus ou moins élevé de leur fertilité, laquelle assure aux société thanatolâtres qu’elles ne seront jamais à court de futurs « martyrs ».

Il est difficile d’imaginer que des civilisations aient pu être bâties durablement sur une culture de mort. Il l’est moins d’imaginer que certaines puissent produire des tumeurs sociales sur cette base. Et de nos jours, mondialisation oblige, les dites tumeurs peuvent s’étendre de façon tout aussi déterritorialisée que les marchés.

Alors, qu’est-ce qui nous empêche de reconnaître l’évidence quand elle se présente juste sous nos yeux ? Quelles preuves nous faut-il encore que la culture de mort s’exprime désormais au cœur même de notre pays, du continent européen, du monde occidental, et de tout le reste du monde en fait ?

A la fureur assassine des enragés d’un dieu psychotique, n’avons-nous vraiment rien d’autre à opposer qu’une fatigue existentielle vaguement décadente, et à terme, bien plus sûrement suicidaire ? La tragédie devra-t-elle se jouer entre la vigueur meurtrière et la vitalité déclinante ?

Pour ma part, sans rien vouloir occulter des défis à relever, je m’en tiens à cette confiance, certes naïve, mais historiquement justifiée, dans le génie national. De Jeanne d’Arc au général de Gaulle, c’est lorsque notre pays est tout au bord du précipice qu’émerge une femme ou un homme providentiel.

Qui ? Quand ? Comment ? Allez savoir. Ce qui est certain, c’est que l’attente d’un tel personnage ne doit empêcher personne d’examiner en conscience comment relever la tête, et trouver sa voie vers une vie qui vaut la peine d’être vécue.